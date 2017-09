ONORARIILE MINIMALE ALE AVOCAŢILOR (I)

Onorariile minimale sunt următoarele:

A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

1. Activităţi şi cereri cu caracter necontencios

1.1. Notificări – onorariu orar, dar nu mai puţin de 225 lei;

1.2. Activităţi profesionale de obţinere a apostilării actelor / de traducere legalizată a actelor – 225 lei;

1.3. Asistare sau reprezentarea părţii la mediere/conciliere/negociere – 240 lei şedinţă;

1.4. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa instituţiilor publice, altele decât instanţe/parchete/poliţie – 240 lei;

1.5. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa terţilor – 120 lei

1.6. Cereri de strămutare – 240 lei;

1.7. Cereri de recuzare – 240 lei ;

1.8. Consultaţii juridice, redactarea de acte juridice tranzacţii/contracte civile/acte adiţionale/statute şi acte constitutive pentru înfiinţarea unor persoane juridice – 120 lei /ora;

1.9. Activităţile de atestare prevăzute la art.3 lit. c) şi d) din Legea 51/1995 – 120 lei;

1.10. Activităţile prevăzute la art.3 lit. g) şi h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai puţin de 120 lei;

1.11. Activităţile prevăzute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 – 240 lei.

2. Activităţi profesionale în procedura contencioasă

2.1. Acţiuni /cereri cu caracter special

2.1.1. cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 360 lei;

2.1.2. cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puţin de 360 lei;

2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă – 840 lei;

2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială – 840 lei;

2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 240 lei.

2.2. Acţiuni şi cereri evaluabile în bani:

2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 450 lei;

2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 700 lei;

2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului nu mai puţin de 1250 lei ;

2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 4000 lei;

2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 7500 lei;

2.2.6. peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai puţin de 12500 lei.

Sunt acţiuni evaluabile în bani şi se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de cereri:

a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;

b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;

c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;

d) acţiunile posesorii;

e) acţiuni petitorii – acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

f) în revendicare;

g) privitoare la servituţi;

h) în materia partajului judiciar;

i) având ca temei plata nedatorata/îmbogăţire fără just temei;

j) în declararea simulaţiei unui act juridic;

k) reglementate de legislaţia privind reparaţiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).

2.3. Acţiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:

2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial – 960 lei;

2.3.2. cereri in anularea sau in constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial – 960 lei ;

2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani – 960 lei;

2.3.4. acţiunile în grăniţuire – 1200 lei.

2.4. În materia executării silite:

2.4.1. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică onorariul de la pct.2.2;

2.4.2. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 960 lei;

2.4.3. contestaţie la executarea împotriva executării silite având caracter patrimonial – se aplică prevederile pct.3;

2.4.4. contestaţia la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 1200 lei;

2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 480 lei;

2.4.6. cererile de întoarcere a executării silite – 1200 lei.

2.5. Acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie :

2.5.1. pentru cererea de divorţ fără minori – 960 lei;

2.5.2. pentru cererea de divorţ cu minori – 1680 lei;

2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorţ si care au ca obiect: stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei – 840 lei;

2.5.4. tutela, curatela – 840 lei;

2.5.5. punere sub interdicţie – 840 lei;

2.5.6. tăgada paternităţii – 1200 lei;

2.5.7. asistare /reprezentare adopţie – 1440 lei.

(va urma)