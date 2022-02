Programe ale Fundaţiei Inimă de Copil, model de bune practici

Două dintre programele Fundației Inimă de Copil au fost incluse în lista de „Modele de servicii de prevenire a separării copilului de familie”. Este vorba despre un ghid realizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, cu sprijinul Băncii Mondiale. Lista modelelor publicate în cadrul acestui ghid cuprinde 60 de servicii oferite de diferite fundații, asociații, unități administrative locale și direcții de asistență socială și protecția copilului. Cele două programe ale Fundației Inimă de Copil incluse în ghidul de bune practici sunt „Centrul de Zi / Centrul Școala după Școală” și programul de burse „Un sat, un copil”.

În Centrele de Zi din Galați și Pechea, copiii de școală primară și gimnaziu care provin din familii în dificultate sunt sprijiniți să rămână la școală, ajutați să-și îmbunătățească rezultatele academice, participă la diferite activități de educație non-formală și sunt încurajați să-și dezvolte potențialul.

Descrierea activităților desfășurate în cadrul Centrelor de Zi, așa cum a fost prezentată în cadrul Ghidului, poate fi consultată aici: Centre de zi/Centre „Școală după școală” în județul Galați – Prevenirea separarii copilului de familie (copii.ro)

Pagina dedicată acestui program, pe site-ul Fundației Inimă de Copil poate fi consultată aici: Școala dupa școală – Inimă de Copil (inimadecopil.ro)

În cadrul programului Un sat, un copil, anumiți copii cu rezultate excelente, care sunt în pericolul de a renunța la școală din cauza sărăciei, primesc 12 burse pe an, an de an, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, cadouri, merg în tabere și au parte de experiente de învățare non-formală, iar familiile lor sunt în grija unui asistent social.

Descrierea activităților desfășurate în cadrul programului Un sat, un copil, așa cum a fost prezentată în cadrul Ghidului, poate fi consultată aici: http://comunitate.copii.ro/models/program-de-burse-un-sat-un-copil/

Pagina dedicată acestui program, pe site-ul Fundației Inimă de Copil poate fi consultată aici: Un sat, un copil – Inimă de Copil (inimadecopil.ro)

Ghidul realizat sub titlul „Modele de servicii de prevenire a separării copilului de familie” a fost publicat la începutul acestui an și poate fi consultat, în totalitate, aici: http://comunitate.copii.ro/modele-de-servicii/

Anna Burtea, director executiv Fundația Inimă de Copil: „Includerea programelor noastre în lista celor 60 de modele este o recunoaștere a calității muncii pe care o depunem noi, în zona de sud-est a României, cea mai săracă zonă a țării. Suntem mândri de această clasificare a serviciilor Inimă de Copil, dar, în același timp, știm că suntem obligați să menținem standardele cel puțin la același nivel și pe viitor. Aceste programe s-au dovedit a fi funcționale, am avut rezultate excelente și un impact semnificativ de la înființarea lor și până acum”.

Cei care doresc să sprijine activitatea Fundației Inimă de Copil o pot face în această perioadă prin completarea Formularului 230, prin care redirecționează 3,5 la sută din impozitul pe venit.

Hrănește bunătatea din tine! Implică-te acum!

https://inimadecopil.ro/v2.0/redirectioneaza-35-din-impozitul-pe-venit/