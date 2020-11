Danamaria Neculai

se simte sătulă până peste cap cu Gelu Ciorici

şi alţi 5

18 noiembrie la 12:41 ·

Scrisoare deschisa mass-mediei!!!!

Cred ca am ajuns intr un punct in care nu pot sa mi stapanesc pornirea de a pune la zid tot ceea ce inseamna mass-media.

Revolta mea vis a vis de tot ceea ce intreprinde mass-media sub atenta „obladuire” si excesiva atentie a celor mai mari, erupe ca un vulcan si m as simti vinovata daca nu mi as exprima oprobiul fata de „manevrele ucigatoare” ale acestei puteri……presa, televiziuni, posturi de radio…etc!

Sa spunem ca acceptam ca exista o…pandemie! Ok, exista si ca in orice pandemie respectam vrem nu vrem, niste….reguli! Insa, este inadmisibil ca prin intermediul mass-mediei (care fie vorba intre noi, este manipulata dupa bunul plac al celor care au interese….economice fireste!) sa ni se induca noua, poporului roman o vertitabila psihoza si teama de…..viata!!!

In portii mari, ni se administreaza zilnic, teroare, informatii adevarate sau mai putin adevarate, spaima, imagini „apocaliptice”, care nu fac altceva decat sa ne imbolnaveasca mai periculos si mai repede ca…..covidul!!!!

Psihicul nostru este daramat (ce i drept nu al tuturor!), „pretioasele informatii” ne decimeaza si ne transforma in niste animale haituite si speriate, animale care nu mai au dreptul sa iubeasca, sa si imbratiseze mama, tatal, copiii, prietenii dragi!

Intreaga mass-media contribuie extrem de „constiincios” la transformarea noastra in niste….imbecili, in niste „aparitii” ciudate, lipsite de sentimente si ce i mai rau de…..ratiune!

Oare asta e rolul mass mediei? Oare asa trebuie procedat cu poporul tau, intr o situatie …..pandemica? Daca ma intrebati pe mine……evident ca NU!

Cei mai mari si da, mass media, ar trebui sa fie alaturi de romani, de sufletele lor si asa chinuite, ar trebui sa fie un factor de stabilitate, fizica, psihica si emotionala, nu un „tartor”, un calau sau un instrument de desfiintare a tot ce e mai de pret……umanitatea!

Din toate „aparitiile” mass-mediei nu se simte nimic altceva decat teroare!

Unde este empatia? Unde este sustinerea noastra? Unde este….dreptatea si dreptul nostru de a fi oameni cu constiinta?

Si pentru ca probabil, dupa aceste ganduri asternute aici, ganduri care sper sa razbata pana la „claca” mass-media, voi fi blocata daca nu chiar declarata „persona non grata” cu consecintele ce se impun in astfel de cazuri, va trimit azi indemnul de a gandi, simti si intelege intreaga conjunctura cu mintile voastre, cu sufletele voastre!

Dragi romani, fiti ROMANI adevarati, puternici si invincibili!!!