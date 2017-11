Ştefan Frunză a reacţionat

După cum ne şi aşteptam, Ştefan Frunză, liderul filialei locale a confederaţiei sindicale CNSRL Frăţia, a reacţionat. Ne-ar fi ridicat semne de întrebare dacă n-ar fi făcut-o.

Publicam, în ediţia anterioara, o premiera naţională extrem de ciudată: „atragerea răspunderii personale a pârâtului Ştefan FRUNZĂ” – primul lider de sindicat ameninţat sa răspundă în solidar, financiar, cu falimentul sindicatului pe care-l reprezintă.

Aşadar, am primit de la domnia-sa mai multe acte din care rezulta ori reaua-intenţie, ori incompetenţa profesională a lichidatorului Laura CREŢU (INSOLV IPURL).

Dacă Frunză are dreptate, toate acuzaţiile care îi sunt aduse cad – şi alţii sunt cei care ar trebui sa răspundă la întrebări suplimentare. Ne ferim, totuşi, să tragem concluzii – aşteptând şi punctul de vedere al lichidatorului, societăţii de leasing implicate, etc.

Vom reveni asupra acestui subiect (încâlcit şi lungit dincolo de limita suportabilului – ca majoritatea proceselor din România).