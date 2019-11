900.000 de români cu studii medii 700000 cu opt clase şi 73000 cu studii superioare nu au muncit niciodată, nici măcar o zi sau o oră, conform unui studiu EUROSTAT ce nu poate fi pus la îndoială. Aceasta în timp ce în prezent România are nevoie urgentă de 1.100.000 de oameni în câmpul muncii fără de care „murim”. Am ajuns să importăm salariaţi din India, Vietnam etc. Trăiască nemunca, trăiască ajutoarele sociale, trăiască pelagra politichiei româneşti. MAMA LOR DE ÎNTREPRINZĂTORI fără somn, fără linişte, fără sâmbătă şi duminică, cu amanet pe casă şi din nefericire fără RESPECT.