Trei refugii pentru suflet

Când oraşul apasă doar clapele cenuşii, e salvator să te disimulezi undeva. E tot mai greu să-ţi păstrezi mintea în inimă şi bucuria în ochi, dacă-ţi ispăşeşti viaţa-n Galaţi.

Poţi scăpa de vuietul inform în liniştea Grădinii Botanice, preţ de câteva ore şi câţiva lei. În sine, aleile sale n-au nimic spectaculos, nimic deasupra altor grădini botanice. Dar liniştea sa şi blândeţea aspră a frigului îngăduie să-ţi auzi paşii, să-ţi asculţi înlăuntrul. Sunt puţini şi rari vizitatorii pe timp de iarnă, ceea ce sporeşte intimitatea pe care e greu s-o găseşti altundeva şi conferă o densitate inefabilă orelor petrecute acolo. Dacă îngheţi, te poţi dezmorţi şi te poţi odihni sus, în clădirea principală – unde te-aşteaptă peştii coloraţi, să te privească ca pe-un străin.

Nu departe, la douăzeci minute de mers agale, ajungi iar în miezul oraşului, la întretăierea arterelor Coşbuc cu Brăilei. În fosta Casă de Cultură a Sindicatelor, încă funcţionează un cinematograf – la care prefer să văd filmele, din câteva motive: e cald, e linişte, au un fel de spaţiu preliminar unde pot bea un ceai bun, rafinat, la un preţ cât se poate de decent. (Oferta e mult mai săracă în sortimente exotice şi costă cel puţin dublu în alte locante din Galaţi). Dar cel mai mult îmi place aici că-mi pot întinde picioarele în voie, dacă-mi aleg locurile pe rândul din mijloc, primul din faţa culoarului transversal de trecere; îmi mai place că lipseşte „fauna” de mall şi mă bucură că nu mi se-ndeasă pe esofag câte un calup interminabil de 15-20 de minute de publicitate, înainte de film (cum fac cei de la Cinema City, de lângă patinoar). Şi biletele sunt mai ieftine, aici.

Desigur, nu toţi vor intimitate (relativă) şi tihnă citadină. Pentru dans, antren şi seară cu sclipici sunt câteva opţiuni; când se va termina şi posibilitatea distracţiei cu perechea sau prietenii, şi maidanezii vor părăsi oraşul ăsta. Vă recomand fostul Cazino, din spatele Teatrului Muzical, care acum se numeşte (parcă) Like Garden Pub, unde m-am lăsat cărat după sărbătorile de iarnă, când asimptota depresiei urcă la cer. Zici că-i nuntă şi botez acolo, dacă asculţi de-afară, eziţi pentru o secundă, dar înăuntru găseşti că-i o seară accesibilă, de petrecere la restaurant. Iar dacă, venind la întâmplare, găseşti şi locuri, e bine. Eu am aşteptat vreo cinci minute, la intrare, până cei de-acolo au găsit rezolvarea – venisem fără rezervare prealabilă. Sunt de calitate şi servirea (atenţi, prevenitori, rapizi chiar dacă sala e plină de oameni) şi bucătăria, şi vinul casei. Dar muzica e punctul lor forte. Acolo cântă, prin rotaţie, mai multe formaţii (alta, în fiecare altă seară) dar nouă ne-a plăcut până la încântare „Andante”.