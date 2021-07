Cum s-au înecat cei doi adolescenţi

Pe 17 iulie 2021, în râul Siret s-au înecat doi adolescenţi, de 14, respectiv 15 ani. Siretul a crescut cu câţiva metri, după ploile abundente de acum câteva săptămâni. Tragedia s-a petrecut în dreptul satului Şerbeşti, comuna Braniştea, judeţul Galaţi. Cei doi copii au plecat la scăldat dar, din păcate, cel de 14 ani nu prea ştia să înoate. Când a fost luat de valuri şi de meandrele vârtejurilor pe care le face Siretul când este umflat, a strigat la prietenul lui după ajutor. Conform relatărilor celor care îi cunoşteau, am aflat că adolescentul de 15 ani era un bun înotător, deci este exclus să se fi putut îneca. Singura variantă plauzibilă este aceea că sărind să îl salveze pe prietenul lui, a fost tras la fund de acesta, căci asta este tendinţa celui disperat că se îneacă. Mai mult, oricât de bun înotător eşti, dacă nu ştii să salvezi pe cineva de la înec, rişti să ai soarta celui intrat în panică. Am trăit astfel de situaţii la mare, când, de pildă, o tânără speriată că se îneacă, şi pe care am salvat-o şi adus-o la mal, era incapabilă să se ridice în picioare, aproape de ţărm, unde apa era de 60 de centimetri. Stătea întinsă, ca paralizată, şi urla că se îneacă…

Cam asta este de presupus că s-a întâmplat şi în cazul nenorocirii de ieri, 17 iulie. Iar aici avem de-a face cu o apă curgătoare a unui râu mare.

Trupurile celor doi adolescenţi sunt căutate de către cei de la ISU-POMPIERI, de pescari şi de către consătenii părinţilor celor doi înecaţi.