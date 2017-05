Pensie de nouă mii lei la 45 ani!

Pensiile speciale or să îngroape sistemul de pensii publice din România, peste 200.000 de persoane fiind beneficiarele unor asemenea pomeni din contribuţiile publice. În această categorie sunt judecătorii, procurorii, poliţiştii, inclusiv cei de la Poliţia de Frontieră, jandarmii, precum şi gardienii şi poliţiştii din sistemul penitenciar. Ei urlă din toţi bojocii pe la televiziuni şi dau cu caşcheta de asfalt cum că sunt prost plătiţi. Păi nu este aşa. Un cunoscător din sistem mi-a relatat că ofiţerii din Poliţia de Frontieră, de pildă, ies la pensie la vârsta de 45 de ani, prin lege specială. Cuantumul veniturilor este între şase şi nouă mii de lei noi şi este format din sporuri de toate felurile, indemnizaţii de hrană etc. Toate aceste sporuri la sporuri sunt cumulate, iar pensia se calculează la veniturile obţinute în ultimul an de activitate şi poate ajunge şi la 125% din ultimul salariu avut. Şi cică am fost şi suntem guvernaţi de partide cu doctrină social-democrată!