Şi în acest sezon de producţie agricolă se poartă ŢEAPA!?

În rândurile ce urmează nu este vorba despre vreo creaţie tehnică minune, ale cărei performanţe tehnice sunt menite să facă uluitoare operaţiuni în agricultură. Nu! Ci s-ar părea că ar fi o… „lucrare” obişnuită, intrată cam de multişor în „tehnologia de prelucrare” a solului (bineînţeles, aici e vorba de sol, cel trimis, cu bună credinţă, doritor să achiziţioneze maşini şi utilaje agricole!) şi denumită simplu: ŢEAPĂ!

Povestea este fermecătoare tocmai prin simplitatea ei. „L-am cunoscut pe administratorul unei firmei din Bacău, distribuitoare de maşini şi utilaje agricole, cu doi ani în urmă, la un cumpărător de produse ecologice. Aşa am aflat că poate să aducă din import Germania un utilaj foarte bun de prăşit pentru buruienile din cultura de mazăre de care aveam nevoie. Era vorba despre un cultivator Treffler, model TS 1220/M3, cu anvelope de sprijin, lăţime de lucru 12 m. Am fost în Bacău, la sediul companiei, şi am stabilit detaliile unui viitor parteneriat. În discuţia cu patronul, acesta mi-a conferit o oarecare încredere. Anul trecut, când am început şi noi să avem recolte mai bune, mi-am zis că trebuie să iau utilajul ăsta!”, ne-a declarat Claudiu Năstase (foto), fermier gălăţean.

Un avans plătit „în orb”!

Aşa că astă iarnă, între administratorii celor două societăţi s-au purtat discuţii exploratorii vizavi de preţ, de modalitatea de plată, de durata de aducere a cultivatorului mecanic în ferma cumpărătorului. Condiţiile erau clare: avans 30 la sută, diferenţa la livrare, livrare în maxim patru săptămâni de la dovada plăţii; în preţ fiind incluse transportul până la cumpărător şi punerea utilajului în funcţiune. De la început au intervenit problemele legate de finanţare. „Între timp am căutat să fac rost de sursă de bani pentru că partenerul băcăuan nu avea contract cu finanţatorii Atunci, i-am zis: «Haideţi să comandăm cultivatorul repede din Germania că mie îmi trebuie să-l folosesc la cultura de mazăre, că după aia nu mai am ce să fac cu el!» Şi i-am plătit avansul de 30 la sută, 27,431,88 lei, echivalentul a 5.100 euro plus 969 TVA, în total 6.069 euro, în speranţa că într-o lună de zile o să-mi vină utilajul în curte”, a explicat Claudiu Năstase.

Aceasta era scuza; că şi nemţii cu care băcăuanul era în relaţii de parteneriat îi cereau, la rându-le, un avans tot de 30% din valoarea facturii.

Ca atare, fermierul gălăţean s-a străduit şi a făcut rost de finanţare, iar pe 8 aprilie a trimis factura de avans pentru cultivatorul Treffler şi modelul de contract vânzare cumpărare către firma din Bacău. După cinci săptămâni, pe la mijlocul lunii aprilie, finanţatorul a cerut firesc seria şi numărul utilajului pentru a fi trecute în contract şi să se facă plata totală furnizorului din Bacău. Numai că… „gheaţă la mal!” Toate apelurile telefonice nu au avut simţ de … răspundere! Fie că destinatarul era ocupat, fie că apelurile se derulau în gol, fie că aparatele tefonice erau închise.

„În fine, am luat legătura cu administratorul şi acesta m-a tot amânat cam timp de două săptămâni că se va duce la bancă şi va rezolva probleme ivită. Exasperat şi cuprins de o suspiciune rezonabilă am cerut dovada comenzii către firma producătoare din Germania! Patronul m-a lăsat interzis, zicându-mi cu destulă nonşalanţă că a făcut comanda verbal!! Eu ştiam că la utilaje, comenzile se parafează prin acte, acorduri contractuale şi nu se fac verbal. Atunci am izbucnit: «Nu mai umblaţi cu prostii, mie îmi trebuie utilajul ăsta repede, dvs mi-aţi zis că-l livraţi în patru săptămâni, iată, au trecut, deja, şase-şapte!»”, a susţinut gălăţeanul.

Lipsa unui contract semnat, „o mare prostie!”

L-am întrebat, firesc, pe Claudiu Năstase dacă a făcut contract cu societatea distribuitoare din Bacău.„Nu! Altă prostie pe care nu mai trebuie s-o facă nimeni! Avem doar schimbul de e-mail-uri, facturile de avans…”, a venit iute răspunsul cultivatorului gălăţean.

În atare condiţii, Claudiu Năstase a cerut ca suma de bani de 27,431,88 lei, dată drept avans, să-i fie returnată, renunţând, astfel, la serviciile „partenerului” de afaceri păguboase! Până să aştepte ca firma din Bacău să-I înapoieze banii, fermierul gălăţean s-a mişcat repede şi a găsit un alt furnizor de utilaje mult mai serios şi în 10 zile i-a fost adus cultivatorul de care avea nevoie. Utilajul era asemănător la preţ şi la performanţele tehnice, cu care şi-a făcut întreţinerea la cultura de mazăre.

Să mai spunem că nici până acum Claudiu Năstase nu a văzut banii? De prisos! Acesta a contactat un avocat să se ocupe de acest caz, care, cu siguranţă, va ajunge în faţa instanţelor de judecată.

Litigiul va fi rezolvat cât de curând

Contactat de noi, administratorul societăţii din Bacău ne-a declarat că problema se va rezolva în curând. El are dreptate într-un fel. A comandat utilajul din Germania, l-a adus în parcul firmei, dar cumpărătorul a renunţat să-l mai achiziţioneze. În atare condiţii, va trebui să caute un potenţial beneficiar, să-l vândă şi apoi să returneze banii fermierului gălăţean. Aşadar, chestiunea în cauză rămâne în coadă de peşte, deschisă!

În loc de concluzii

Dacă fermierul gălăţean, înainte de a face plata avansului, ar fi căutat pe net, printr-un singur clic, „istoricul” companiei, ar fi putut lesne observa că firma băcăuană, din 2012 şi până în anul 2015, a fost pe pierdere şi cu datorii. Cât despre înţelegerea contractuală ce trebuia musai să existe în formă scrisă şi semnată între cei doi parteneri de business nu mai este cazul să insistăm, face parte din cultura elementară de bază a afacerilor.