Circoteca de la Finanţe s-a mutat la Parchet

Despre cazul lui nea Manole, am mai scris şi se pare că vom mai scrie. Este un caz care ne interesează pe noi toţi, pentru simplu fapt că este vorba şi de banii noştri. De ce? Simplu!

Orice sumă ce trebuie încasată de instituţiile financiare sunt venituri ale statului şi într-un final trebuie să beneficiem noi toţi ca cetăţeni şi ca atare ne interesează. Se pare că nu şi pe cei ce trebuie să încasesze sumele datorate statului.

Scurtă reamintire a cazului

O instanţă gălăţeană, în speţă Judecătoria Galaţi a dispus în anul 2007 printr-o

Încheiere irevocabilă amendarea unei societăţi comerciale pentru neîndeplinirea obligaţiei de a face, în fapt, eliberarea deciziei de încetare a raporturilor de muncă a unui salariat, în speţă nea Manole, cârcotaşul nostru. Prin Încheierea respectivă se stabilise ca societatea amintită, nimeni alta decât Fricom SA Galaţi, să plătească o amendă de 50lei/zi întârziere în favoarea statului până când societatea îşi îndeplinea obligaţia respectivă.

Totul bine şi frumos până aici. Cine nu respectă legea trebuie să plătească.

Ce bine ar fi fost! Cât a trecut de atunci, din noiembrie 2007? Cam zece ani şi vreo trei luni. Ce sumă trebuia încasată ca venit la bugetul statului? Păi, n-ar fi vorba decât de 10 ani, ori 12 luni, ori 30 de zile în medie, per total fac cam 3.600 zile, înmulţite cu 50lei (50 lei/zi) înseamnă nu mai puţin de 180.000 lei! Un fleac, doar vreo 1.800.000.000 lei vechi sau 40.000 euro! Bani încasaţi de finanţe? Zero lei şi zero bani! De ce? Această întrebare şi-a pus şi omul. I-a dat în judecată pe cei de la DJFP Galaţi solicitând amendarea acestora pentru că nu încasează amenda stabilită de instanţă. Rezultatul? Acţiunea respinsă, motivată de faptul că petentul nu are calitate procesuală! Ce să facă bietul om! S-a plâns la DNA Galaţi, considerând că este vorba de un abuz al unor funcţionari publici din DJFP Galaţi, aspect ce constituie după părerea sa un act de corupţie.

Cum să te joci cu nervii omului!

Au cercetat cei de la DNA cele sesizate de domnul Manole şi au dat verdictul: declină cauza în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi. Parchetul dispune ca cercetarea să se facă de Secţia 4 Poliţie, unde este trimis dosarul. După o scurtă declaraţie luată petentului se propune clasarea dosarului, iar procurorul de caz, Iancu Traian, dispune din scurt: clasarea cauzei. Nu există nicio faptă penală!? Se plânge nea Manole la primul procuror de soluţie, dar acesta se pare că nu înţelege prea bine şi-l trimite la plimbare. Contrariat şi stupefiat, nea Manole mai face o încercare şi se adresează instanţei. Plângerea împotriva Ordonanţelor procurorilor este admisă de către judecătorul din dosar, un anume tânăr judecător, Adrian Dăescu, care nu s-a lăsat impresionat de Ordonanţele procurorilor gălăţeni. Ce a dispus curajosul judecător? Iată ce: admite plângerea şi dispune trimiterea cauzei la procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi în vederea începerii urmăririi penale prin efectuarea următoarelor activităţi: ,,audierea persoanei care a formulat sesizarea în vederea stabilirii cadrului procesual, identificarea şi audierea persoanelor acuzate şi a martorilor care au cunoştinţă despre cele reclamate”. Când s-a întâmplat toate acestea? Exact în 5 decembrie 2016!

Tot pe loc, pe loc, să jucăm hora… pe loc!

Cam aşa s-ar putea spune despre poziţia Parchetului gălăţean. A trecut o lună, două, trei, a văzut nea Manole că nu se mişcă nimic s-a dus să se informeze la Parchet, unde află că dosarul s-ar fi trimis spre cercetare la buclucaşa Secţie 4 Poliţie. S-a deplasat omul la Secţia Poliţie şi ce constată? Stupoare! Nu s-a transmis de la Parchet nimic! S-a gândit omul ce să facă? Să se ducă din nou la Parchet? Aceleaşi persoane vor cerceta. Slabe speranţe ar părea că sunt. S-a hotărât omul să scrie mai departe, la CSM, la Procurorul General, la Ministrul Justiţiei. Nu a mai apucat. O boală mai veche a recidivat. A plecat în străinătate pe banii fiicei sale pentru o operaţie la finele anului 2017. Înainte de a pleca ne-a scris cele relatate. Îl aşteptăm pe nea Manole să revină în ţară, urându-i multă sănătate şi multă putere de …aşteptare. Că aşa-i la noi. Mori cu dreptatea în mână.

În loc de epilog

Ne-am tot gândit şi noi şi ne tot întrebăm: oare este adevăr sau totu-i fabulaţie? Să fie de încasat o amendă de acest gen, care curge non stop în fiecare zi, iar organele financiare, după atât tam-tam în presă, sesizare la DNA, la instanţă, la Parchet, să nu facă nimic în sensul încasării sumelor sau cel puţin în a oferi o explicaţie, clarificare? Chiar nimeni să nu fie tras la răspundere? Este clar un caz de evaziune fiscală, conform legislaţiei în vigoare, ne-a spus nea Manole. Iniţial, sfidarea a fost la organul fiscal. A fost! S-a mutat şi la alte instituţii! Ceva e putred. Sunt finanţiştii mai presus de lege, sunt intangibili? Aşa pare!