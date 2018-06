Comentarii la articolul „Cine sunt cei care datorează statului 40 milioane euro”

S.N. spune:

29.05.2018 la 9:57 pm

Domnilor vorbiţi de sume halucinante. Un angajat dacă are un net de vreo 2.500 de lei

(ăsta fiind un caz fericit) înmulţit cu 12 luni face 30.000 lei anual x 40 ani, face 1.200.000 lei. Cam atât ar încasa un angajat fericit net într-o viaţă, sumă din care trebuie să trăiască.

Atunci cum este posibil ca persoane relativ tinere şi foarte tinere să datoreze la fisc sumele fabuloase la care faceţi referire? Ceva este în neregulă. Văd că din cele 44 persoane menţionate faceţi precizări doar la 3 persoane, din care două fiind colaboratori de-ai mafiotului Chelu. Am butonat pe internet despre acest individ Constantinescu Gabriel despre care spuneţi că este super bogat şi pur şi simplu m-am îngrozit. Acesta este un adevărat mafiot şi presupun că este în libertate întrucît nu se spune că ar fi închis. Nu pot să cred că în ţara asta se poate întâmpla astfel de lucruri şi mă refer şi la un articol din ziar în care este redat dialogul halucinant între acest individ Constantinescu şi generalul Fătuloiu, înregistrare efectuată de DNA chiar în biroul generalului. Este şocant dacă pot exista astfel de situaţii. În ce ţară trăim? Ce reprezintă suma imputată acestui individ? De când oare are de plata suma şi de ce nu s-a încasat, asta este o mare întrebare. Fiscul ce rol are în ţara asta? Urmăresc amărâţi pentru câteva sute de lei până în pânzele albe dar pe mafioţii ce datorează milioane de lei îi ocolesc. Putred sistem! Legile trebuiesc urgent modificate.

Celălalt individ din oamenii acestui Chelu, Panaite Tinel, se pare că este un prăpădit ce a intrat ca prostul în această gaşcă de infractori. Sigur de la ăsta n-o să recupereze statul nimic. Despre patronul de la KRETA am auzit că de fapt acest Genu Secuianu este la rândul lui un paravan pentru un barosan din finanţe. Instituţiile statului abilitate în verificarea activităţii acestui ANAF trebuie să intervină de urgenţă. Prea ne sfidează şi ne râd în nas infractorii.

siminel spune:

29.05.2018 la 10:19 pm

Huluparu Lucica 1.326.750 lei administrator SC Grineluc SRL s-a dispus în 2012 atragerea răspunderii de Tribunalul Galaţi dosar nr. 603/121/2012

E.Stefan spune:

31.05.2018 la 9:51 pm

Bun, aţi scris despre sume datorate fiscului de anumite persoane fizice din Galaţi. Personal nu cunosc şi nici nu doresc să cunosc sau să am de a face cu asemenea persoane. Sumele de care spuneţi, pentru un om obişnuit sunt de domeniul SF- ului.

Nu înţeleg ce reprezintă aceste sume datorate fiscului, sume ce par fabuloase. Cine ne poate spune ce reprezintă aceste sume? Dacă aţi început această investigaţie şi repet totul este fabulos prin prisma sumelor, puteţi aprofunda în sensul de a obţine şi prezenta informaţii despre ce reprezintă aceste sume? Această instituţie ANAF face vreodată un raport care să fie adus la cunoştinţă şi nouă cei mulţi şi consideraţi proşti de această instituţie? Proştii suntem noi, plătitorii de bună credinţă, care plătim an de an impozitele mici ele aşa cum sunt în comparaţie cu sumele datorate de aceşti indivizi restanţieri. Dacă tot aţi început să vorbiţi despre 3,4 persoane în articol, acei oamenii ai lui Chelu, Constantinescu Gabriel şi Tinel Panaite, patronul de la KRETA şi acel Macovei de la SIFA, nu puteţi să aprofundaţi măcar pentru aceştia, ce reprezintă sumele, de când sunt, cu ce se ocupă de au asemenea datorii ca persoane fizice, dacă au proprietăţi ce pot fi scoase la vânzare pentru încasarea datoriilor. Măcar să avem cunoştinţă de câteva situaţii cum este posibil să se întâmple aşa ceva. Am impresia că există mari complicităţi cu instituţia fiscală, altfel nu pricep cum se poate ajunge la asemenea datorii, care probabil sunt de mult şi între timp persoanele au vândut tot ce au şi statul încasează praful de pe tobă. Aş fi curios de cazul acestui individ Constantinescu Gabriel care spuneţi că este unul din bogaţii ţării, ce învârte, în ce constă bogăţia, de unde poate datora ca persoană fizică această sumă incredibilă şi cel mai important, dacă tot are atâţia bani de ce nu i s-a luat suma datorată.

Rareş spune:

05.06.2018 la 3:56 pm

Dacă spuneţi că acest bogătan Constantinescu Gabriel este omul lui Chelu vă trimit un mic articol apărut pe internet din care cred că poţi rămîne crucit când vezi ce sume vehicula acest individ încă de acum 15-16 ani.

„În urma unor verificări efectuate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si transmise ONPCSB, în legatură cu activitatea de intermediere a SC ELDAINVEST SA, au rezultat următoarele aspecte: Un număr de 153 de persoane juridice (143 de societăţi comerciale si 10 asociaţi) sunt controlate direct sau indirect de Cătălin Constantin Chelu. Toate acestea au cumpărat acţiuni emise de cele cinci SIF-uri, în perioada 1999 – 30.04.2004, prin intermediul firmei menţionate. Persoanele ce fac parte din acest grup de interese au sau au avut cont deschis la ELDAINVEST SA si detin impreuna pachete importante de actiuni la SIF Moldova, SIF Muntenia si SIF Oltenia, putând influenţa semnificativ deciziile luate în cadrul acestor societăţi. In perioada 28.09 – 22.10.2004 s-au primit spre decontare opt bilete la ordin, în valoare totala de 1,818 de miliarde de lei, emise de SC Grup-Tools SRL in favoarea SC Nucaem SRL, Vistas SRL si Igrec SRL.

Toate biletele la ordin au fost girate in favoarea lui Gabriel Constantinescu, care este reprezentantul legal al societăţii emitente.”

Nu pot să cred aşa ceva. Acest individ a vehiculat în acea perioadă 1,8 miliarde? Incredibil! Şi totuşi acest om este bine mersi şi nu a fost condamnat pentru nimic, niciodată? Totul este foarte suspect. De fapt cine este acest individ, este cumva o unealtă a unor servicii introdus în anturajul lui Chelu sau racolat ulterior? Asta este o mare dilemă.

Doru matematicianul spune:

10.06.2018 la 9:09 pm

Felicitări ziarului şi autorilor acestui articol pentru performanţa formidabilă pe care aţi reuşit să o realizaţi. Aţi adus la bugetul statului printr-un simplu articol 197.503.756 de lei! Cum a fost posibil nu ştiu, dar am constat un fapt extraordinar studiind Lista datornicilor ANAF 2018 publicată în 7 iunie pe site-ul ANAF-ului: cele 44 persoane la care aţi făcut referire că ar datora suma de 197.503.756 de lei nu mai sunt pe această listă. Deci nu mai datorează vreo sumă la buget. Concluzia, de fost matematician, m-a condus la un fapt logic: în intervalul de trei săptămâni de la publicarea articolului, profund ruşinaţi de dezvăluirea din presă, au achitat sumele datorate. Felicitări încă o dată şi vă doresc să recidivaţi. Vom fi în sfârşit o ţară bogată.