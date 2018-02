Scufundat în debite până la buza superioară, pe care nu le recunoaşte în declaraţia de avere, aspect pentru care cerem ANI să se autosesizeze, căci senatorul râmelor de Covurlui nu menţionează în declaraţia de avere că are datorii la două bănci, care sar de 500.000 de euro cumulat, Ionel-Daniel Butunoi afişează o opulenţă sfidătoare, dimpreună cu soaţă-sa.

Noroc de faptul că din 6 septembrie 2017 nu-i cumpără nimeni viloaca de 240 mp gajată la bănci şi scoasă la vânzare de către executorul judecătoresc. Aşa i-am fi înţeles pe cei doi de ce se dau ei pe derdeluşul Bălceştiului din Tecuci cu Lexusul NX cu numărul de înmatriculare B-79-SPH, el, iar ea, doamna senatoreasă-doctoreasă, cu Toyota Corola cu numărul de înmatriculare B-300 DEF, aşa cum se vehiculează în spaţiul public on line.

Tot aici este precizată şi valoarea celor două limuzine: peste 90.000 de euro! Aşa, ca pesediştii de la 416!

Şi el, Ionel Butunoi, este o tânără speranţă a social-democraţiei de tip pesede, la fel ca Marius Mitică Mărgărit, ei aflându-se acum în poziţii viitoare în partid, menite să ne determine viaţa pentru următorii 20 de ani. Căci Butunoi este preşedintele municipalei pesede Tecuci şi vicepreşedinte al judeţenei pesede, iar Mărgărit este preşedintele judeţenei de tineret a aceluiaşi partid.

Un datornic cu luxul inclus!

Sigur că cele două limuzine cu care se plimbă cei doi Butunoi nu sunt trecute în declaraţia de avere dată de senator în 28.12.2016, la finalul primului mandat de senator şi începutul celui de-al doilea. El declară şi ce este al băncilor şi este scos la licitaţie. Adică 630 mp teren în intravilanul municipiului Tecuci, cumpărat în 2004 şi o casă de locuit de 240 mp edificată în acelaşi an, ambele deţinute în comun cu Mirela Butunoi, soţia sa. La credite contractate îl trece doar pe cel de la Banca Transilvania, în valoare de 145.000 de euro, luat în 2007 şi scadent în 2032. Ca senator a câştigat 70.800 de lei, iar soţia a totalizat venituri ca medic de familie şi ca medic asociat 45.483 de lei, adică circa 116.000 de lei împreună. Mai declară liderul partidului lor că este asociat-acţionar cu 100% la Precond SRL Tecuci şi Euro Steel Trade SRL Tecuci şi doar cu 5% la Medlife SRL.

Precond SRL raportează la ANAF, în 2015, zero lei cifră de afaceri, iar din 2009 până în 2013 sunt consemnate doar pierderi financiare.

De aia nici nu a avut cum să onoreze creditul de 413.441 de euro, contractat în 5 decembrie 2007, la care anul trecut s-au adăugat circa 30.000 de lei cheltuieli de executare silită.

Creditul de la B. Transilvania a fost contractat pe SC Medlife SRL, în 17.12.2007, adică anul loviturilor financiare date de Butunoi băncilor.

Aşa că de aia a fost nevoit să se fi fost făcut senator. Unul neglijent cu declaraţia de avere, căci, atenţie, instanţele judecătoreşti consemnează că D. Butunoi are credite totale la bănci (cu tot cu penalităţi) în valoare de 589.628 de euro.

Dar creditul de 413.441 euro unde-i?!

Ce ascunde senatorul Butunoi în declaraţia de avere şi celor de la ANI este că el are două credite contractate: unul de 145.000 de euro, la Banca Transilvania, pe care îl declară, totuşi, şi unul de 413.441 de euro contractat la Bancpost, bancă ce urmează a fi cumpărată de către B.T. Pentru această sumă nerestituită, banca i-a scos familiei casa şi terenul la vânzare, conform hotărârii judecătoreşti investită cu titlu executoriu.

Dar, în data de 6 septembrie 2017 nu s-a prezentat nimeni la licitaţia pentru vânzarea viloaicei din Tecuci, str. Mihai Vodă, căci nimeni nu a vrut să dea 979.907 lei. Nici măcar redusă valoarea de 75%, adică la preţul de 734.930 nu s-a băgat nici un cumpărător. Urmează pasul trei şi scăderea valorii cu încă 25%. Şi dacă nimeni nu dă nici sub 500.000 de lei, Bancpost se poate mândri că este vecin de vilă cu părinţii senatorului.

De aici încolo, trecem să consemnăm din informaţiile mişcătoare (nesigure) vehiculate în spaţiul public, din care rezultă încrengături de înrudiri, de numiri în funcţii pe bază de pile ale aceleeaşi famiglii politice etc. Tocmai de aceea, ca şi în cazul deputatului Mărgărit, şi senatorului Butunoi îi rezervăm spaţiu tipografic pentru precizări, lămuriri, puncte de vedere…

Coleg cu Daniel Ţuchel, dar şi de consiliere financiară!

Aşadar, doctrina politică bate mereu realitatea relaţiilor interumane, deci nu e de mirare că Butunoi, un falit în afaceri şi dator vândut, este prieten cu un Daniel Ţuchel, mult mai abil în afaceri decât în politică, din care s-a răsturnat, parcă, cu Jeep-ul.

De aia au şi un consilier financiar comun (felicitări domnul Şerban!), aşa cum rezultă din ce vom cita.

Să începem cu istoricul Comisiilor parlamentare prin care a trecut senatorul în mandatul 2012-2016:

„Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – membru, de la data de 4.2.2015, Comisia pentru transporturi şi energie – Preşedinte, de la data de 2.9.2015.”

Mai departe, să inventariem sinecurile politice date la neamuri şi „prieteni”, ca de-alde Gelu Stan.

„Butunoi Daniel Ionel a urmat cursurile liceului militar unde a fost coleg de cameră cu fostul primar al Tecuciului Ţughel Gerhardt Daniel, pe cei doi legându-i o prietenie ce va dăinui peste ani, materializata şi prin botezarea de către senator a fiicei celei mici al lui Ţuchel. Prietenia dintre cei doi s-a derulat şi pe parcursul mandatului de primar al municipiului Tecuci, post ocupat de Ţuchel Gerhard Daniel, care oferea funcţii în administraţie şi lucrări apropiaţilor senatorului (Mircea Iulian funcţia de director, Pleşcan Gelu etc).

Cei doi cumetri Butunoi Daniel Ionel şi Ţughel Gerhardt Daniel au un prieten comun în persoană directorului Raiffeisen Tecuci, Şerban Cristi care le oferă consultanţă în domeniul financiar-bancar, cum să îşi ascundă cât mai bine sumele obţinute ilegal în ţări exotice. Şerban Cristi se deplasează în mod constant în Elveţia, motivând că merge la ski.

Senatorul Butunoi Daniel Ionel are un frate, Butunoi Florin, despre care afirmă că este ofiţer SIE şi că este în misiune în SUA. Datorită funcţiei pe care o ocupa fratele său, acesta poate să îi asigure protecţie la nivel înalt.

Locuieşte în localitatea Montgomery…

Butunoi Florin este finul fostului şef al Poliţiei Tecuci, comisar şef Balcan Florin, şi l-a cununat la rândul său pe Gavril Claudiu Sorin (candidat independent la alegerile din 2016 sprijinit de PNL, USR şi PMP). Gavril Claudiu Sorin a cununat la rândul său pe fiica şefului Poliţiei Locale Tecuci, Marin Moraru, fost ofiţer de CI şi coleg cu Balcan Florin la Poliţia Tecuci – Biroul Economic.

Senatorul Butunoi Daniel Ionel este căsătorit cu Butunoi Mirela fostă Oancă, şi are doi cumnaţi, unul care lucrează la Ocolul Silvic Tecuci şi altul Oancă Adrian Emil numit recent pe funcţia de director adjunct la Staţia de epurare din Tecuci a SC Apă şi Canal Galaţi, „datorită CV-ului „ care îl recomandă, numire care s-a realizat prin intervenţiile făcute la directorul societăţii, pesedistul Stan Gelu de către senator personal. Oancă Adrian Emil datorită relaţiei de familie a intervenit pentru Munteanu Liviu şi Panaite Mircea Adrian (Până) ce aceştia să preia în chirie de la primărie un spaţiu situat în parcul central unde au deschis un bar No Name Caffe. Munteanu Liviu şi Panaite Mircea Adrian sunt cunoscuţi în oraş pentru preocupările infracţionale pe care le au în ţară şi în străinătate cât şi pentru faptul că nu au fost traşi la răspundere nici o dată. Ne întrebăm cum este posibil?

Panaite Mircea Adrian este cunoscut pentru preocupări infracţionale desfăşurate cu violenţă atât în ţara cât şi în străinătate, acesta fiind cunoscut ca consumator şi vânzător de droguri pe raza oraşului Tecuci. În anul 2017 de ziua oraşului Panaite Mircea Adrian în urma unui conflict avut cu trei cetăţeni de etnie romă a tras mai multe focuri de armă pe care o deţinea ilegal şi pe care a abandonat-o.

La începutul anului 2018, Panaite Mircea Adrian a aflat “pe surse” ca pe numele său se afla un dosar penal în lucru la Poliţia Tecuci la comisar de poliţie Simulescu Victor (tel 0766526806). În data de 01.01.2018 Panaite Mircea Adrian l-a urmărit pe ofiţerul de poliţie care se afla cu familia şi a încercat în mai multe rânduri să dea cu maşina peste acesta, pentru a provoca un accident, urmărindu-l până la domiciliul unde l-a agresat în prezenţa soţiei şi a copilului.

Panaite Mircea Adrian a fost reţinut pentru 30 zile în dosarul penal nr. 1/324/2018.

În decursul anilor la nivelul Poliţiei Tecuci, au fost înregistrate mai multe plângeri faţă de Panaite Mircea Adrian privind comiterea unor acţiuni cu violenţă, plângeri care au fost clasate fie prin retragerea plângerilor de către părţile vătămate ca urmare a împăcării (forţate să se împace) fie din lipsă de probe.

Exemplificăm prin plângerea formulată de Vârlănuţă Constantin (tel 0761997157) care a fost agresat şi ameninţat în mai multe rânduri de un grup de persoane din care făcea parte şi Panaite Mircea Adrian, iar după aproximativ 1 an partea vătămată a fost convins prin intermediul consilierei judeţene Cambanache Liliana (cumătra senatorului Butunoi Daniel Ionel), să îşi retragă plângerea faţă de agresor, pe motiv ca acesta este folositor în campanii, oferindu-i la acel moment ca recompensă un loc de muncă în cadrul cabinetului de parlamentar al Senatorului Butunoi Daniel Ionel. “

În film joacă şi Mototolea, şeful IPJ!

“Butunoi Mirela, fosta Oancă este verişoară cu asistenta medicală Minjirean Cătălina, fosta Oancă (taţii sunt fraţi) care este căsătorită cu Minjirean Daniel Valentin şef Serviciu Spălarea Banilor din cadrul BCCO Galaţi, care la rândul său este cumătru cu procurorul Cărare Sorin din cadrul DIICOT Galaţi. Cărare Sorin la rândul său este nasul de cununie a prim procurorului DNA Galaţi Alexandru Diana. (Nasul de cununie al ofiţerului Minjirean Daniel Valentin este agentul de poliţie Motoc Horaţiu Constantin, fost agent de poliţie în cadrul Biroului Judiciar Tecuci, iar din 2015 a fost mutat în cadrul Serviciului Arme şi Muniţii Galaţi prin intervenţia la şeful de serviciu Picioruş Cristian, fost subordonat al lui Mototolea Cornel. Prin aprobarea verbală a Inspectorului Şef Mototolea Cornel, agentul de poliţia Motoc Horaţiu îşi desfăşoară activitatea doar în localitatea Tecuci, unde în cadrul Poliţiei Tecuci, beneficiază de un birou din care are acces la evidenţele MAI şi unde depozitează documente privind vizele aplicate celor care deţin arme, cât şi arme ridicate, fără ca acest birou sau post să fie prins în organigramă Serviciului Arme şi Muniţii şi fără să aibă avizul pentru protecţia informaţiilor clasificate. În organigramă Serviciului Arme şi Muniţii Galaţi agentul de poliţie Motoc Horaţiu Constantin figurează că îşi desfăşoară activitatea de la biroul din Galaţi, ceea ce ar însemna că el să efectueze naveta zilnic la Galaţi. Prin activitatea derulată pe raza oraşului Tecuci, Motoc Horaţiu protejează activităţile infracţionale derulate de vărul său Rotaru Cristian zis Palade, cunoscut în trecut pentru comerţul cu gazolina iar în prezent pentru comerţul cu bunuri furate din străinătate şi vândute pe raza oraşului de domiciliul. Rotaru Cristian depozitează bunurile la domiciliul bunicii sale, pentru că în urmă cu 3 ani a fost cercetat iar în urma percheziţiei au fost ridicate bunuri în valoare de peste 3,5 miliarde lei vechi. Pentru a scoate bunurile de la poliţie, Rotaru Cristian a prezentat facturi false din Italia precum că marfa a fost cumpărată. La finele anului 2017 şeful BIC Tecuci cms şef Mircea Rusu, a afirmat în şedinţa de comandă a biroului că va reverifica legalitatea facturilor, ocazie cu care “sistemul” fără motiv a retras avizul de poliţie judiciară a ofiţerului, motiv pentru care a fost mutat la un birou neoperativ.)”

Cumetria conduce politichia

“Prin aceste relaţii de cumetrie senatorul Butunoi Daniel Ionel bagă frică în opozanţi cu întocmirea unor dosare penale de către Poliţia Tecuci, BCCO Galaţi, DIICOT şi DNA Galaţi, sau chiar mai mult încurajează instrumentarea unor dosare bazate pe informaţii false prin intermediul cărora pune în aplicare mandate de interceptare telefonică şi ambientala pentru a afla care sunt acţiunile acestora, dosare care ulterior sunt clasate cu soluţii de neconfirmare a faptei. În tot acest timp gruparea culege date şi informaţii despre persoanele vizate, date care sunt folosite în interes personal, ignorând faptele probabil penale derulate de către apropiaţilor, sau prin aceste metode le este oferită protective. (a se vedea presa vremii)

Se pune întrebarea din poziţia de membru al comisiilor din care a făcut parte să face parte, cum s-a luptat cu corupţia? Se ştie faptul că familia senatorului este falimentară, are sechestru pus pe afacere şi casa, însă el duce o viaţă de lux, fapt confirmat de ultimile achiziţii auto: pentru el autoturism de teren de lux marca Lexus NX B79SPH iar pt soţie marca Toyota Corola B300DEF, ambele noi în valoare aproximativă de 90.000 euro. Din ce bani le-a cumpărat?

În anul 2013 corpul de control al Ministrului de Interne întocmeşte un raport prin care propune schimbarea din funcţie a şefului Poliţiei Tecuci comisar şef Balcan Florin şi punerea la dispoziţia ministerului a acestuia, pentru comiterea mai multor abateri şi încălcări a ordinelor şi dispoziţiilor MI şi management defectuos. Raportul a fost aprobat de ministrul de interne Radu Stroie care a semnat ordinal de schimbare din funcţie. După două luni comisarul şef Balcan Florin este repus în funcţie din dispoziţia unui subordonat al ministrului Radu Stroie. Interesant ar fi dacă Structura Centrală a DNA ar avea curajul să investigheze modul în care a fost repus în funcţie comisarul şef Balcan Florin dup ace însuşi ministrul l-a schimbat din funcţie. (La nivelul oraşului Tecuci se discuta că s-a făcut o colectă în valoare de 100.000 euro pentru că Balcan Florin să fie repus pe funcţie, iar senatorul Butunoi Daniel Ionel a făcut loby în parlament la colegii USL pentru a-l influenţa pe ministrul de interne Radu Stroie să accepte repunerea în funcţie a poliţistului.)

În prezent senatorul Butunoi Daniel Ionel la recomandarea celor din anturajul său a recrutat pe adjunctul Poliţiei Tecuci Antohe Adrian, cu promisiunea că dacă îi este alături îl va ajuta să ocupe cât mai repede funcţia de şef poliţie al Poliţiei Tecuci.”

Va urma.