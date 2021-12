Delegaţia României a deschis porţile la ExpoDubai 2020. Soluţiile pentru un viitor global durabil, regăsite în cultura tradiţională din România

Pe 14 decembrie, într-un moment onorific, delegația Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, coordonată de László Borbély, a deschis porțile Expo Dubai 2020 – o premieră pentru România la această ediție. (Înregistrarea momentului este disponibilă aici: https://www.instagram.com/tv/CXdd3MsDAmC/?utm_medium=copy_link)

În contextul Expo Dubai 2020, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a prezentat contribuțiile lui Grigore Antipa, Constantin Brâncuși și Nicolae Georgescu-Roegen la ceea ce numim în prezent dezvoltare durabilă. Inspirați de cultura tradițională românească, prin studiile și ideile pe care le-au lansat în urmă cu un secol, cei trei români vizionari au propus concepte prin care se poate fundamenta ideea de construire a unei lumi durabile.

„Este o onoare să mă aflu astăzi aici în Pavilionul României la Dubai care, nu accidental, poartă titlul New Nature. Trebuie să ne regândim <<natura>> de a fi, de a trăi, de a interacționa cu mediul natural. Evenimentele la care am participat cu plăcere ieri și astăzi sunt o recunoaștere a faptului că avem viziune în România, avem o structură inter-instituțională, avem eficiență a administrațiilor publice și servicii publice inovative pentru implementarea Agendei 2030. Avem multe resurse, însă e nevoie și de o schimbare de paradigmă, de o relație nouă cu natura. Așa cum spunea Brâncuși – lucrurile nu sunt dificil de realizat, ce este dificil e să ne punem în starea de a le face. În activitatea Departamentului avem două direcții cheie: să convingem administrațiile publice să devină parteneri în demersul nostru și să convingem întreaga societate de schimbarea de mentalitate atât de necesară în relație cu natura.” a declarat László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă (Guvernul României).

Conferința „Sustainable Romania. Local Knowledge from the Past for a Global Lasting Future” a fost deschisă de către László Borbély și de Daniela Gîtman, secretar de stat pentru afaceri interinstituționale al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în calitate de gazdă a Pavilionului României la Dubai, în prezența invitaților reprezentanți ai delegațiilor și Pavilioanelor vecine și a participanților online.

Înregistrarea evenimentului poate fi vizionată aici: https://fb.watch/9UbkOSBuIa/

În acord cu New Nature, tema generală prezentată de România la Dubai în 2020 în districtul Sustenabilității al expoziției mondiale, conferința a propus ideea că soluțiile pentru o dezvoltare durabilă și coerentă la nivel global pot fi găsite în exemple locale care, conectate la resursele și tehnologia din prezent, pot deveni metodologii viabile de colaborare dintre om și natură.

Experții invitați să prezinte teoriile lui Grigore Antipa, Constantin Brâncuși și Nicolae Georgescu – Roegen au plasat conceptele gândite de cei trei în dialog direct cu dezvoltarea durabilă din prezent:

Doina Lemny, muzeograf onorific la Muzeul Național de Artă Modernă, Centrul Pompidou, Paris, custodele atelierului sculptorului Constantin Brâncuși, a prezentat o perspectivă nouă asupra relației lui Brâncuși cu materialul natural, despre care sculptorul considera că este cel care dictează direcțiile artistice, meșteșugarul sau artistul fiind cel care se adaptează după ceea ce îi spune materialul.

Luis Ovidiu Popa, directorul general Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a scos în evidență importanța studiilor lui Antipa asupra pescăriilor din Delta Dunării ca model de bună practică în administrarea rațională a ecosistemelor naturale și, totodată, valoarea spațiilor muzeale ca centre de educație non-formală pornind de la „diorama” inventată de marele biolog român.

Teodor Frolu, vicepreședintele Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23, expert în economie circulară și dezvoltare durabilă, a explicat relevanța teoriei bioeconomice și a programului bioeconomic minimal propus de Nicolae Georgescu – Roegen ca soluție pentru dezechilibrele dintre societate – economie și resurse din prezent. Evenimentul a fost curatoriat și moderat de Teodor Frolu.

Filmul documentar dedicat contribuțiilor celor trei români de geniu la definirea ideii de lume durabilă, prezentat publicului internațional în contextul conferinței, poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=KP6OCZzR0i8

Un rezumat video al activităților Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu societatea civilă, care se înscrie conceptelor prezentate în conferință poate fi vizionat aici: https://youtu.be/zD40mgO9db8

Conferința „Sustainable Romania. Local Knowledge from the Past for a Global Lasting Future” a fost organizată în contextul prezenței României la Expo Dubai 2020 de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23.

Resurse suplimentare de documentare a temelor conferinței: https://traditiicreative.ro/precursori/

Prezentările speakerilor: Prezentări Brâncuși, Antipa, Roegen – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă – dezvoltaredurabila.gov.ro