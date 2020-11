Primăria municipiului Galați anunță că va începe campania de plantări de toamnă pe 15 noiembrie 2020, vizate fiind spațiile verzi din diverse zone din oraș, cu prioritate spațiile publice destinate recreerii, urmând a se planta în total în acest sezon peste 1.000 de arbori, plantări noi sau înlocuiri ale arborilor degradați.

Pe aliniamentul falezei superioare a Dunării se vor planta, în perioada imediat următoare, peste 60 de arbori, după ce vor fi înlocuiți acei arbori care prezintă declin fiziologic (cu un procent de uscare de peste 70 la sută).

Expertiza tehnică privind cauzele care au condus la degradarea stării de vegetație a speciilor dendrologice din aliniamentele stradale din municipiul Galați, realizată de Oficiul Fitosanitar Galați în primăvara acestui an, a evidențiat o rezistență foarte scăzută la factorii climatici a arborilor din specia „Tillia cordata” (tei pucios sau tei cu frunza mică). Acest arbore, deși valoros din punct de vedere ecologic, ornamental și economic, are o genetică slabă, cauza uscării fiind constituită dintr-un cumul de factori negativi: schimbările climatice, șocurile termice, secetă prelungită, curenții și vânturile puternice din ultimii ani, poluarea, radiațiile fierbinți ale asfaltului etc.

Potrivit expertizei amintite, gradul de afectare al unor arbori din oraș este diferit și, din cauza aspectului inestetic și al pericolului pe care îl pot reprezenta, se impune înlocuirea lor cu specii mai rezistente din punct de vedere biologic, precum arțar, platan, paltin, frasin sau cu specii de arbuști ornamentali. Plantarea se va face cu material biologic sănătos, în special toamna, după căderea frunzelor, în teren foarte bine pregătit, respectând tehnologia specifică de plantare pentru fiecare specie în parte.