Îngrămădeală de oficialităţi în curtea Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”

A fost văzut la Galaţi, în curtea CNVA, înghesuit între primarul Ionuţ Pucheanu, city managerul Marius Humelnicu, inspectorul şcolar general Mioara Enache şi deputatul Victor Paul Dobre.

Măcar Lucian Georgescu să mai spele obrazul oraşului de praful incompetenţei cu care l-au pătat politicienii, edilii, „afaceriştii” trecuţi de Fileşti. …aşa speram, gândind la evoluţia unui gălăţean get-beget: născut aici, terminat liceul aici (Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Chimie -Biologie), întors aici, unde a parcurs în fugă treptele ierarhiei universitare – de la asistent asociat până la decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu, Preşedinte al Senatului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi. Acum, ministru – al Cercetării şi Inovării.

În acesta calitate de funcţionar public a anunţat că gata! …cercetarea (şi inovarea) românească va fi spectaculos repusă pe şine: 16. 000 de creiere vor primi cu 16 % mai mult, prin eliminarea impozitării salariului.

A fost un moment emoţionant. Dacă spusele ministrului chiar se materializează, e mai mult decât frumos şi bine. Aşadar, îl privim senini, deocamdată, cu buna-credinţă, deşi a vorbit ca politician, nu ca profesor şi nici ca cercetător.

Să îl cităm: „Săptămâna trecută am eliminat impozitul pe venituri la cercetare, pe proiectele de cercetare, este pentru prima dată în istorie când se face asta, deci vorbim de o creştere a veniturilor de 16%. Ulterior, vom merge pe mărirea substanţială a plafoanelor maxime de salarizare de cercetare pe proiecte, undeva la 50 de euro pe oră. E vorba de salariul maxim. Deci instituţional am creat condiţii, toate proiectele contractate sunt onorate, toate instituţiile, inclusiv universităţile au condiţii pentru a asigura pentru oamenii aceştia nişte locuri bune. Acum trebuie să facem nişte eforturi către persoane”.

Ce am mai aflat despre el: că are un doctorat în domeniul „ştiinţele vieţii” (la Universitatea din Tours, Franţa) şi unul în chimie alimentară, obţinut la Galaţi.

E un om înstărit. Împreună cu soţia sa, Monica Georgescu, medic care profesează la Tours, în Franţa, Georgescu deţine un teren şi o casă în Tours, un teren şi o casă în Galaţi, precum şi două apartamente în Bucureşti şi Galaţi. Soţia sa a câştigat anul trecut, conform declaraţiei de avere a lui Georgescu, un venit lunar de peste 9.000 de euro pe lună din profesia de medic în Franţa. Cei doi mai deţin trei autoturisme – două Mercedes şi un Daewoo Tacuma, precum şi bijuterii în valoare totală de 65.000 de euro.