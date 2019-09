Parcul Eminescu după o lungă modernizare

Miercuri, 11 septembrie, după o întârziere de două luni, întâiul gospodar al Galaţiului a tăiat prima panglică din cei 3 ani de mandat. Nu pot spune că a fost o inaugurare, pentru că parcul a fost amenajat în 1880.

De obicei, primarul se cam lasă aşteptat, că nu ştie de chestia numită punctualitate, dar iată că de această dată a venit mai devreme cu aproape o oră. Baie de mulţime, strângeri de mână, pupături, ce să zicem? Campanie electorală.

Luni şi marţi am revenit în parc, am stat de vorbă cu un angajat al firmei de pază care asigura securitatea obiectivului şi am aflat că modernizarea nu e chiar modernă.

Nu sunt W.C.-uri publice (cei ce asigură ordinea sunt nevoiţi să se ducă la ultimul etaj de la magazinul de peste stradă).

Nu pot porni pompele pentru fântâni pentru că panoul de comandă este în ghereta unde ar trebui să stea paznicii şi unde aceştia nu au acces. Tot acolo sunt şi monitoarele de supraveghere, pentru că parcul e dotat cu camere video.

Aşteptăm 15 ianuarie, când va fi furată mâna muzei, şi poate atunci primarul va inaugura şi ghereta pentru personalul de pază.