Sifonări de milioane de euro din Liberty Galaţi, prin trucarea licitaţiilor

Mamăăă, până şi salariaţii cu putere de decizie din Combinatul Liberty din Galaţi au picioarele de lut sau au căzut cu botul pe labele inerţiei, atâta timp cât nu am primit nici un fel de reacţie în legătură cu dezvăluirile făcute în Impact-est nr. 846, din 12-18 noiembrie 2020. Arătăm acolo modalitatea de a sifona banii proprietarilor combinatului, precum şi ai celor 5081 de salariaţi care îi produc. Mai spuneam că un audit făcut de Controlul Financiar Intern (C.F.I.), a relavat cât de costisitoare sunt contractele încheiate cu forţa de muncă externă, dar nimic nu a fost mişcat în sistem de către directorul general al Liberty, Bogdan Grecu.

Continuăm lista cu greii care ştiu cum sunt trucate licitaţiile

Ne-au mai rămas nouă persoane din cele 24, care au fost înştiinţate printr-un mail care le-a fost transmis în primul trimestru al anului 2020. De atunci nimic nu a ieşit din inerşie printre coloşi, ba, mai mult, firma favorizată de către Alecu Bulboacă & Co, dirijează şi întreaga forţă de muncă externă care efectuează curăţenia în Combinatul Liberty.

Începem:

• Corina Chiriac – membru în Consiliul de Administraţie, coordonează şi răspunde în mod direct de activitatea Direcţiei Comerciale. Este o apropiată a vârfului de putere, căci şi ea a urcat în ierarhie provenind din şefia Controlului Financiar Intern, organism de forţă în orice mare companie, acolo făcându-se, de fapt, poliţia financiar-politică.

• Gabriela Codrescu – nu comentăm statutul civil al acesteia. Ea este referent şi subalternă în serviciul condus de Alecu Bulboacă. Ei sunt strânşi legaţi de aranjarea licitaţiilor pe care le organizează, aşa că întreaga echipă de aici nu mişcă în front, căci domnişoarelor drăcoase le place să se îmbrace elegant şi să miroase numai a parfumuri de firmă. Cel puţin aşa se percepe prin simţurile olfactive ale celor care trec prin Direcţia Comercială.

• Silviu Mîrzac – director peste toate Laminoarele şi mebru în CA. Nepotul seniorului Ionel Borş chiar a călcat în mirosul politicii, reuşind …fără loc! Se spune despre el că este de nedezlipit de Silviu Tudorache, expertul tehnic al Laminatoarelor, provenit din LBC. Sub girul lor alunecă pe terenul de zgură Laurenţiu Bălănică.

• Ionel Borş – membru marcant în CA, eminenţa cenuşie, care ştie tot ce mişcă în Combinatul fost Siderurgic, indiferent de cine l-a vândut sau cumpărat, precum ştie şi tot ce mişcă în guvernele României, oricine le-a fost premier. El este în capul echipelor care aranjează toate întâlnirile la vârful naţiunii, indiferent de culoarea politică a acestora. „Băieţii deştepţi” din energie îi ciugulesc din palmă, căci de el depinde semnarea contractelor, directorul general Bogdan Grecu fiind doar o fluturare a stindardului Liberty.

• Emil Rău – are numele de scenă „Bunicul”, căci este mebru în CA, dar şi director al întreţinerii mecano-energice centralizate. Prin pixul lui sunt semnate şi supervizate contractele cu forţa de muncă externă sosite cu mapa numită Alecu Bulboacă.

• Viorel Andrei – director al forţei de muncă proprii a Liberty Galaţi. El este subordonat lui Emil Rău şi provine din fostul ICMRSG, firmă care are cea mai mare cifră de afaceri cu Combinatul, prin Constructa Mecanique SRL, CONTROLATĂ DE DIRECTORUL GENERAL Adrian Coman. În această zonă îşi joacă rolul şi Daniel Boroş şi un ginerică, pre numele lui, Ionuţ Grigore.

Ambii verifică şi aprobă lucrările care sunt efectuate de către firmele contractoare din toate secţiile Liberty. Daniel are o relaţie profesională directă cu Alecu Bulboacă, familiuţa fiind protejată de către M. Popescu, una dintre adjunctele Direcţiei de Personal.

• Radu Ştefan – fizic este directorul Laminorului de Benzi de Cald (LBC). Îi are în subordine pe nişte tătici în aranjamente şi ceremonii, la care se vine ca la Naşu Mare. Ei şefesc şi întreţinerea în LBC şi au pe tricouri următoarele nume: Laurenţiu Bălănică, Petrşor Crişan-hidraulist, Cprian Conschi-mecanic, şi Viorel Duca-elecrician în retragere. Soţia acestuia, Emanuela, lucrează în Direcţia Comercială, la Serviciul Investiţii, având mare trecere la conu Alecu. Asta e, familia Dacă nu are de ce se teme, atâta timp se află la umbra Arcului de Triumf.

• Emilia Toma – este cheia de boltă. Adică directorul Controlului Financiar Intern, care a căzut în cenuşa tăcerii, din decembrie 2019 şi până acum netrecând decât 12 luni de când a fost întocmit celebrul Raport! Subalterna acesteia, care a întocmit documentul, se numeşte Mihaela Carp. Nelegalităţile privind contractarea forţei de muncă externe, prin licitaţie, au fost sesizate de aceasta în documentul final.

• Mihaela Crăciun – este directorul de personal, şi, normal, membru în CA. Despre ea, doar compasiune…căci are o adjunctă care ştie toate verigile lanţului cu contractarea forţei de muncă externe.

Vom reveni cu dialogurile despre licitaţii şi poate cu puncte de vedere ale unor directori precum Aida Nechifor, sau chiar ale lui Bogdan Grecu, directorul general al colosului măcinat bine din enterior, patronatul şi salariaţii, în cvasimajoritatea lor, fiind furaţi prin tot felul de tertipuri consemnate în raportul C.F.I.