Ţăranii nu mai au voie să ţină scroafa cu purcei, şi nici fermele n-au voie să vândă gospodarilor godaci!

Românii nu vor mai avea porc românesc pe masa de Crăciun, trage un semnal de alarmă senatorul Călin Mătieş, care spune că se va ajunge ca oamenii din mediul rural să nu mai crească porci în propriile gospodării, şi asta, atât din cauza limitării numărului de capete la 5, ceea ce înseamnă că ţăranii nu vor mai avea voie să facă reproducţie, cât şi din cauza faptului că fermele mari nu mai au voie să vândă purcei către populaţie.

„Crescătorii de porci sunt cei care mi-au tras semnal de alarmă cu privire la acest Ordin 24, care prevede ca ţăranul să nu mai crească mai mult de 5 porci în gospodărie, nu are voie să aibă scroafă cu purcei, adică nu are voie să facă reproducţie. Fermele mari nu au voie să vândă către populaţie purcei, şi atunci, ceea ce se va întâmpla în următorii doi ani este că nu vom avea porc în gospodăriile românilor. Toate acestea ei le pun, cumva, în cârca pestei porcine africane, dar există atâtea măsuri de a preveni pesta porcină africană”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, senatorul Călin Mătieş, care este, totodată, şi preşedintele Federaţiei Naţionale a Producătorilor de Produse Tradiţionale.

În acest sens, senatorul Călin Mătieş, îi solicită ministrului Adrian Oros să revină asupra Ordinului nr. 24/29 ianuarie 2021, privind stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataţii de suine.

De asemenea, acesta a solicitat chiar pe această temă şi o întâlnire în Comisia de Agricultură, care se pare că va avea loc marţi, 9 februarie, şi la care vor participa cinci crescători de porci.

Călin Mătieş susţine că regulile de biosecuritate nominalizate în ordinul MADR sunt „imposibil de respectat” de către ţăranii care vor să crească în gospodărie mai mult de 5 porci întrucât „de la 6 porci în sus” trebuie să ai, printre altele, un medic veterinar angajat, să treci zilnic într-un registru date despre supravegherea sanitară a porcilor, să ai o sală de necropsiere, un punct de pază amenajat, vestiar-filtru, birou pentru şef de fermă, farmacie etc. Dacă depăşeşti 5 porci trebuie să respecţi regulile de biosecuritate. Sunt reguli imposibile pentru o fermă de 6 porci”, este de părere parlamentarul.

Porcul de Crăciun va fi adus din Olanda sau Germania

Acesta consideră că dacă nu se va face nimic în acest sens, românii nu vor mai avea porc românesc pe masa de Crăciun în viitorul apropiat.

Nu e normal. O să rămânem sigur la mâna samsarilor. De parcă nu ar fi suficient că am rămas la toate mâinile coaliţiei de dreapta. Ne-am plâns de guvernul PNL? Dar faptul că s-au coalizat toţi împotriva sărăciei, a prostimei, adică a celor care spun, lasă, merge şi aşa, iar la vot sunt primii, ce să mai vorbim?