Vistieria Galgros a fost lovită de un impact de fix 2.044.214,56 lei

Veşti bune pentru unii, veşti rele pentru alţii

Cuponarii SIF-urilor au motiv de bucurie. Se anunţă zile mult mai bune şi speranţa unor dividende mai consistente. Conducerile acestora au trecut la recuperarea unor sume de bani de la anumite firme la care aveau deţineri şi care, într-un fel sau altul, au ajuns să datoreze către SIF-uri diverse sume. În cazul de faţă ne interesează, căci mulţi, chiar foarte mulţi dintre noi am ales varianta SIF-urilor la depunerea certificatului de acţionar în cadrul marei Cuponiade din perioada 1996-1997.

Vestea rea este pentru acţionarii societăţilor de la care SIF-urile solicită sume mari de bani, uneori foarte consistente, care practic, pun aceste societăţi într-un real blocaj.

Una din firmele puse în această situaţie dificilă este şi firma gălăţeană Galgros SA, fosta ICRA Galaţi din perioada comunistă. Întâmplător sau nu, firma Galgros este firma fanion a imperiului Chelu, de pe platforma comercială din strada Henry Coandă, zonă cunoscută de toţi gălăţenii ca ,,la depozite”. Aici, Cătălin Chelu şi-a instalat staful cu care şi-a creat vastul imperiu de-a lungul şi latul ţării. Galgrosul pentru cei ce ştiu, a fost şi încă este punctul fierbinte al imperiului Chelu. Actele mai tuturor firmelor grupului sunt ţinute la această adresă. De aici au fost trimişi în lungul şi latul ţării mesageri, un fel de cavaleri ai nopţii care în general nu duceau veşti bune la destinaţie. Aşa a fost să fie. Dar, la concret, hai să vedem care este vestea bună pentru cuponarii SIF Moldova, căci despre ei este vorba.

Acest ,,fix” a fost stabilit de Tribunalul Galaţi print-o hotărâre pronunţată în 16 iunie 2017, care pune în vedere Galgrosului să plătească către SIF Moldova suma menţionată, plus dobânda legală penalizatoare, începând cu data scadentă 4 noiembrie 2016. Pentru ,,consolare”, instanţa mai pune în cârca perdantei şi suma de 35.815,20 lei, sumă ce reprezintă cheltuieli de judecată. Adevărat este că speranţă de a o mai tărăgana cu plata este, căci au făcut apel la hotărârea de care făcurăm vorbire. Un prim termen este în data de 1 noiembrie 2017, dar şansele sunt foarte mici de a întoarce roata.

SIF-urile atacă din toate poziţiile firmele imperiului Chelu

Pentru Galgros loviturile se ţin lanţ. Alte două SIF-uri atacă visteria firmei. SIF Muntenia şi SIF Transilvania au acţionat şi ele în judecată Galgrosul emiţând şi acestea pretenţii. Nu ştim cam la cât s-ar ridica suma solicitată, dar din datele pe care le deţinem se pare că cele două vor goli punguţa cu o sumă de cel puţin două ori mai mare, adică cam cu circa patru milioane de lei. Per total, se pare că se va ajunge la o obligaţie de plată de peste 6 milioane de lei. În aste vremuri grele nu ştim pe unde va scoate cămaşa fosta ICRA, dar mai există o mică mare consolare pentru firmă. A obţinut şi ea în instanţă, în februarie acest an, o hotărâre, din aia favorabilă, în speţă că ar trebui să primească în visterie vreo 356.000 lei de la fosta aşa zisă parteneră, SUREXCOMP SA Brăila, bine administrată de tânărul moldovean de peste Prut, Suceanu Sergiu.

Speranţe ar fi, dar de vreo doi bani

Nu sunt prea mulţi bani de primit, dar buni ar fi şi ăştia. Prea vinovat nu prea este acest domn Sergiu, căci se aude că banii respectivi i-au cam fost băgaţi pe gât printr-un contract de împrumut, în decembrie 2013. Alte vremuri, alte socoteli, trăia bossul! Acum, însă, există o problemă, chiar foarte complicată: Suceanu Sergiu, sau mai bine zis adevăratul vistiernic, nu prea a învârtit bine banii în visteria Surexcompului, căci se pare că nu prea are visteria plină, ci mai degrabă goală, chiar goală de tot. Activitate nu a mai avut din decembrie 2013, după ce a primit împrumutul. De fugit n-a fugit băiatul cu banii, dar nici nu-i mai are. Cifrele existente în ultimul bilanţ depus de SUREXCOMP, respectiv pentru 2014, sunt dezarmante pentru eventualii creditori, firma având datorii de peste 500.000 lei. Cu asemenea datorii probabil că şi lui îi vine a trece Prutul îndărăt, ca să uite de experimentul economico-financiar românesc. Nu-l trece, că are grijă de doi nepoţei superbi din partea frumoasei sale surioare, Natalia Suceanu dacă vă este cunoscut numele, penultima consoartă a lui Cătălin Chelu. Asta clarifică oarecum împrumutul oferit cu dărnicie de conducerea Galgros. Bârfitori din jurul Galgrosului spun că împrumutul a fost folosit pentru achiziţia unei vile în care Natalia locuieşte cu fratele şi copii. Ne-am interesat din curiozitate şi nu este aşa. Banii pentru vila respectivă nu sunt ăştia. Sunt alţii, este o altă belea, mai mare chiar.

Dar să revenim la bieţii cuponari ai Galgrosului şi la grijile conducerii. Despre situaţia la care s-a ajuns, am putea spune dramatică, sunt multe de ziss, vina este a multora. Implicarea SIF-urilor în acţionariatul firmelor lui Chelu nu a fost întâmplătoare, totul s-a legat şi se leagă şi acum cu … ieşirea. Se vorbeşte că atunci, când trăia bossul Cătălin, nu mârâia nimeni în front la SIF-urile aminte. La firmele respective se cunoştea că era o regulă: nu acordau dividende unde era profit, dar în mare parte nu prea era profit, căci avea cine să vegheze şi la acest aspect. Vina ca vina, dar cu bieţii cuponari care nu au apucat să-şi vândă acţiunile, cum rămâne?

Rămâne de văzut! Dar pe unde mai atacă SIF-urile firmele răposatului Cătălin, ce treburi s-au cam desfăşurat prin Galgros, cum s-au derulat unele afaceri dubioase, cum a devenit această firmă un fel de bancă populară şi alte asemenea lucruri, vom încerca să le descâlcim cumva, şi de vor prezenta interes, vă vom ţine la curent.