Contract atribuit pentru renovarea Casei Simion Gheorghiu

Clădirea emblematică din zona centrală a oraşului, Casa Simion Gheorghiu, va fi renovată şi pusă în valoare, graţie unui amplu proiect demarat de către Primăria muncipiului Galaţi. Astfel, în urma licitaţiei publice, contractul pentru obiectivul „Renovare integrată – Reabilitare imobil str. Domnească nr. 24 – proiectare şi execuţie” are ca ofertant câştigător Asocierea Rovis Lider SRL – Servland SRL – Atu Consulting SRL. Valoarea contractului este de 17.837.082,00 lei fără TVA, iar durata acestuia este de 24 luni (4 luni pentru proiectate şi 20 luni pentru execuţia lucrărilor)

Pentru punerea în valoare a acestei clădiri monument istoric, municipalitatea a obţinut finanţare prin PNRR.

În cadrul proiectului, sunt prevăzute în principal următoarele: restaurarea şi consolidarea faţadelor care se păstrează, dinspre str. Domnească şi str. Gamulea; construcţia propriu-zisă a clădirii noi; realizarea racordului/branşamentului, a instalaţiilor interioare şi exterioare de apă-canal, electrice, gaze etc; realizarea finisajelor interioare şi exterioare; realizarea căilor de acces şi pietonale; amenajarea şi împrejmuirea terenului; termoizolaţii la pereţi şi acoperiş; lucrări de reabilitare termică; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi termice pentru consum propriu si utilizarea surselor regenerabile de energie; instalarea sistemelor de climatizare; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi; echipamente antiefracţie; mobilier etc.

Casa Simion Gheorghiu a fost construită în urmă cu 100 de ani.