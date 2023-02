Ascensiunea politică şi academică a lui Păturică Nechifor, după ce a fost cununat de boier Tuzluc – Fotea şi de soaţa sa, chera Duduca – Silvia !

Da, se poartă acest mod de a deveni dintr-un nimeni fără bani, funcţie şi influenţă, un CINEVA căpătuit, prin alegerea unor nănaşi de cununie bine poziţionaţi în lumea politică, mediul academic, în lumea medicală şi societate. E o grea şi veche meteahnă, de dinainte de Hrisos, cam de când am devenit bipezi. Dar accentele s-au prăvălit peste ţările române cam de când peste noi s-au pişat turcii, fanarioţii (mai ales), ruşii, austriecii, ungurii, Europa, ba chiar şi NOI ÎNŞINE, căci repede mai împrumutăm, până la sânge, apucăturile de neamuri proaste.

Responsabil cu nimicul pe universitatea de stat

Pe Alexandru Nechifor l-am întâlnit o singură dată. Atunci s-a prezentat ca fiind responsabil cu imaginea rectorului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, prof.univ.dr.ing. Puiu-Lucian Georgescu. Era prin finalul de iarnă al anului 2021, când Dinu-Alexandru Păturică-Nechifor era deja prorector şi avea/ are ca atribuţiuni o chestiune atâta de vastă, încât este imposibil de cuantificat: strategii şi relaţii instituţionale !

El profesează ca medic de medicină internă la Spitalul de Urgenţe „Sf. Apostol Andrei” din judeţul şi municipiul Galaţi, finanţat de Consiliul Judeţului Galaţi, unde naş este preşedinele (pardon, invers !) Tuzluc-Fotea, iar de câţiva ani, adică din 2017, pregăteşte un doctorat la „Carol Davila”. Care nu prea i-ar mai folosi, deoarece este deja asistent universitar la Facultatea de Medicină şi Farmacie a aceleiaşi UDJ Galaţi (şcoala profesională de medicină şi farmacie, cum glumesc eu !).

De altfel, îl găsim infiltrat şi la MedLife din localitate.

Ei, iar în octombrie 2019 i s-a făcut de nuntă, naşii reprezentând adevărata miză în acest mariaj care a funcţionat cel mult doi ani … şi ceva. Şi aşa cum spuneam în titlu, prorectorul Păturică Alexandru i-a antamat şi căpătat de naşi pe ispravnicul de judeţ Andronache-Costel Tuzluc-Fotea şi pe soaţă-sa chira Duduca-Silvia, cadru didactic universitar la aceeaşi FMF-UDJ, dar şi medic-şef de secţie la Spitalul de Urgenţe Pediatrice „Sf. Ioan”, din acelaşi oraş şi judeţ, adică finanţat tot de către CJG. Bine măcar că din acel scurt mariaj a rezultat o fetiţă.

După năşeală, la alegerile din 2020, Alexandru Păturică se căpătuieşte (săruta-ţi-aş tălpile şi curu matale, nănaşule !) cu un loc eligibil pe listele de consilieri ai judeţului, unde preşedinte executiv ete naş Fotea-Tuzluc ! Şi, generos cu tot ce nu-i al lui, îl propteşte pe hinu Păturică-Nechifor şi preşedinte peste Comisia nr. 4 a Consiliului Judeţului Galaţi, comisie înţesată cu atribuţiuni de vătaf peste sănătate, învăţământ, cultură, asistenţă şi protecţie socială, activităţi ştiinţifice….Ce mai, cam toate alea la care se pricepe acest om complet de tratament şi de cununie.

Dar ceva a scăpat din vederile nănaşului – preşedinte de judeţ, nu ispravnic de decor: faptul că A.N. a protestat în stradă pentru demiterea Guvernului pesede Ponta, după tragedia de la „Colectiv” din 30 octombrie 2015.

Avere şi interese cu Paula – Mădălina Coman, prin dispariţia soţiei

Nu am nimic cu viaţa personală a subiectelor mele de presă, nici cu averile lor, dar atunci când sunt persoane plătite din bani publici şi ocupă nişte funcţii cu vizibilitate publică, este bine ca cititorii să ştie câte ceva despre faţa nevăzută a personajelor care le influeţează viaţa cotidiană.

Aşa că am parcurs declaraţia de avere a acestui ascensosr, doar că este dată în anul 2021, pentru anul fiscal 2022, pe siteul UDJ neexistând postate declaraţiile de avere, rectoratul încălcând, astfel, legislaţia în materie. Dar cum legea sunt ei, iar conducerea întregii structuri academice de stat de la Dunărea de jos este una eminamente pesedistă, îi doare în biga lor lungă de bugetari extrem de bine plătiţi pentru marele nimic pe care îl comit aproape cotidian. Toţi sunt cu ochii pe ruralul din Vânători şi Şendreni, comune limitrofe, unde mai toţi şi-au tras vile impresionante, ca să mai dezvolte o salată, o ceapă, o roşie, o salată şi-un mărar, printre pătrunjel şi leuştean, c-aşa-i în ciocoimea nouă şi…universitară, plus ocupaţia pentru amantlâcuri şi mangealâcuri necesare pentru ridicarea salariilor…or pentru şters sudoarea năvălită pe la subsuori, dar nu de la gândit.

Deci, în 2020 cumpără, în raport de 50%, iar 50% Paula-Mădălina Coman, în comuna universitaro-poliţiană Vânători, un teren de 302 mp şi o vilă de 180 mp, aşa că nu le-a rămas loc, din terenul cât o batistă, decât pentru o tablă de ceapă şi câteva legături de verdeţuri. În acelaşi an, de data asta 100%, face un credit la o bancă, de 487.560 de lei, scadent în 2050, şi împrumută de la Iulian Parschiv suma de 30.000 de lire sterline, până în 2025. Ca prorector…politic, saltă anual un salariu net de 269.262 de lei, iar ca medic, doar 73.595 de lei. Total, 342.858 de lei, tot net. Doar cu circa 15.000 de lei mai puţin decât au câştigat Tuzluc-Fotea şi chira Duduca-Silvia la un loc, pe anul 2021, nu în 2020. Dar cred că se compensează cu indemnizaţia de consilier judeţean şi de preşedinte de comitete şi comiţii, care a fost în 2020 de 13.200 de lei net.

Din declaraţia de avere, repet, lipseşte soţia cu care s-a nuntit în octombrie 2019, iar din declaraţia de interese, orientarea politică pe care o avea în octombrie – noiembrie 2015, când a ieşit în stradă după nenorocirea de la Clubul „Colectiv”, manifestând împotriva infantilei guvernări Ponta.