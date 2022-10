ANAF – noile Modele de POLITICILE CONTABILE in 2022

39 de modele EDITABILE, intocmite conform legislatiei in vigoare

Atat starea de urgenta, cat si cea de alerta prelungita au generat reglementari legislative noi, in domeniul contabil. Fie ca se refera la somajul tehnic "de pandemie", ori la acordarea zilelor libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in perioada inchiderii unitatilor de invatamant, inregistrarile contabile aferente:

• au relevat numeroase nereguli de aplicare a legii

• au condus la intetirea controalelor ANAF (se estimeaza ca urmarile acestor acte normative de “pandemie” se vor resimti cel putin 2 ani de acum inainte!)

au sporit numarul amenzilor acordate.

39 de modele de politici contabile esentiale dintre care 9 – semnificative!

100% editabile, usor de personalizat si printat rapid

respecta fidel cerintele legislative

elimina riscul erorilor si al omisiunilor in inregistrarile dvs. fiscal-contabile

formatul pe stick de memorie permite accesul imediat cu doar 1 simplu click, oricand si de oriunde

poate fi achizitionata si in varianta online, vizualizarea fiind posibila imediat dupa achitarea comenzii.

• siguranta deplina a actiunilor dvs.

• munca usoara si rapida, fara stres

• protectie impotriva amenzilor ANAF

Elaborarea profesionista a Manualului de Politici Contabile este cu atat mai necesara in aceasta perioada intrucat au intervenit modificari legislative esentiale!

Lucrarea este actualizata in conformitate cu ultimele modificari aduse de:

– Legea nr. 156

– Legea nr. 263

– OUG 78

Aceste modificari au afectat:

Codul fiscal

OMFP nr. 1.802/2014

In plus, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2493 a adus modificari la:

• TVA

• contributii sociale

• contributia asiguratorie pentru munca

• deprecierea creantelor

• etc.

De aici, necesitatea actualizarii unor politici contabile care sa stabileasca tratamentul corect al acestora in cadrul contabilitatii unei companii:

Au fost completate si actualizate politicile contabile privind tratamentul fiscal, dar si contabil ale prevederilor referitoare la TVA, impozitele pe veniturile din salarii si contributii, impozitul pe venitul microintreprinderilor, avansurile acordate furnizorilor, calculul impozitului pe profit.

1. Politici contabile privind imobilizarile

2. Politici contabile privind reevaluarea (…vezi aici >>)

3. Politici contabile privind elementele de natura stocurilor

4. Politici contabile privind datoriile societatii

5. Politici contabile privind determinarea impozitelor datorate de societate

6. Politici contabile privind creantele societatii

7. Politici contabile privind disponibilitatile si investitiile pe termen scurt

8. Politici contabile pentru avansurile de trezorerie acordate

9. Politici contabile privind recunoasterea cheltuielilor

10. Politici contabile privind recunoasterea veniturilor

11. Politici contabile privind subventiile si alte fonduri nerambursabile

12. Politici contabile privind corectarea erorilor contabile

13. Politici contabile privind provizioanele

14. Politici contabile privind capitalul si rezervele

15. Politici contabile privind repartizarea profitului (…vezi aici >>)

16. Politici privind profitul reinvestit

17. Politici contabile privind productia de bunuri si servicii

18. Politici contabile privind reducerile comerciale si financiare

19. Politici contabile privind activele si datoriile contingente

20. Politici contabile privind evenimentele ulterioare datei bilantului

21. Politici contabile privind operatiunile din asocieri in participatie

22. Politici contabile privind partile afiliate

23. Politici contabile privind documentele financiar-contabile

24. Politici contabile pentru operatiunile de lohn

25. Politici contabile pentru deplasari

26. Politici contabile in cazul operatiunilor de reorganizare (fuziune, divizare, lichidare)

27. Politici contabile privind aplicarea sistemului TVA la incasare

28. Politici contabile privind certificatele verzi (…vezi aici >>)

29. Politici contabile privind contractele de fiducie

30. Politici contabile privind tichetele si voucherele acordate (masa, cadou, vacanta)

31. Politici privind asigurarile complementare de sanatate si schemele de pensii facultative

32. Politici contabile pentru producatorii de energie din surse regenerabile

33. Politici contabile privind agentiile de turism

34. Politici contabile privind exercitiul financiar diferit de anul calendaristic

35. Politici contabile privind repartizarea de dividende in cursul exercitiului financiar

36. Politici contabile privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

37. Politici contabile pentru societatile care au ca obiect de activitate constructia de locuinte NOU! 38. Politici contabile privind prestarea serviciilor electronice catre persoane din alt stat membru

39. Politici contabile privind suportarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj a unei parti din salariu

Ce spun cei care au achizitionat deja lucrarea:

“Stick-ul dvs. mi-a fost foarte util, am reusit sa-mi pun la punct manualul de politici contabile, rapid si la un pret modic. Am vrut initial sa apelez la o firma de consultanta, dar tariful cerut mi s-a parut descurajant – 1.000 de euro.„

Vlad Mitris, director financiar, Bucuresti

“Stick-ul permite rezolvarea fara stres a problemei manualului de politici contabile. Apreciez calitatea informatiilor oferite si profesionalismul firmei Rentrop. Multumesc.„

Mariana Toderoiu, contabil, Bucuresti

Iata variantele de pret:

STICK USB (8GB)

188 lei + 5% TVA (197.40 lei)

Livrare: prin curier, la domiciliul/sediul dvs.

Plata: curierului, la livrare