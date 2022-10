Asociaţiile de Proprietari pentru 2022: modificari MAJORE in lege! Atenţie la amenzi!

Ghid practic pentru Asociatiile de Proprietari



Drepturi, Obligatii, Contracte, Contabilitate si Fiscalitate

pentru o activitate fara greseli



Important pentru Asociatiile de Proprietari: Doua legi dificile modifica substantial reglementarile in domeniu. S-a schimbat totul in domeniu de la aparitia Legii nr. 196/2008 si a Ordinului nr. 1.058/2019 privind aprobarea continutului-cadru al statutului asociatiei de proprietari si al regulamentului condominiului.

Aflati ACUM cerintele obligatorii impuse de Noua Lege pentru asociatiile de proprietari

(cititi aici detalii >>)

Lucrarea Asociatiile de proprietari. Contabilitate, fiscalitate si contributii pentru 2022 va salveaza!

Profitati de REDUCERE SPECIALA >>

Va ofera informatii complete despre principalele operatiuni pe care le presupune activitatea de administrare de imobile.

De ce sa alegeti aceasta lucrare:



este singura lucrare de pe piata, dedicata exclusiv acestui domeniu;

aduna la un loc toate subiectele problematice de care va puteti lovi;

economisiti timp, energie si banii; …detalii aici >>

este protectia dvs. impotriva unor amenzi devastatoare;

este sprijinul dvs., care va scapa de stresul unei legislatii mereu schimbatoare.

1. Nu oricine poate fi administrator al unei asociatii de proprietari



Pentru a putea presta aceasta activitate aveti nevoie de un certificat de calificare profesionala si de un atestat eliberat de primar plus cazierul judiciar care sa dovedeasca faptul ca nu ati suferit nicio condamnare pentru o infractiune economico-financiara. Atentie, incalcarea acestor prevederi mentionate la art. 64 din Legea nr. 196/2018 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 de lei! De asemenea, termenul pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala pentru administratorii care au fost atestati conform Legii nr. 230/2007 a fost prelungit.

(…click AICI pentru mai multe detalii >>)

2. Ca administrator vi se poate solicita sa incheiati o polita de asigurare de raspundere civila profesionala

Inainte de Legea nr. 196 incheierea unei astfel de polite era facultativa. Acum insa, daca asociatia de proprietari va cere acest lucru, sunteti obligat sa o incheiati, in caz contrar riscati o amenda intre 500 si 3.000 de lei! Retineti, o astfel de polita nu este o conditie pentru a va putea desfasura activitatea de administrator, ci doar o posibila cerinta din partea asociatiei.



3. Sunteti obligat sa intocmiti un statutul asociatiei de proprietari si regulamentul condominiului

Este vorba despre “statutul asociatiei de proprietari” ce reprezinta ansamblul dispozitiilor, adoptat de cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor din condominiu, prin care se reglementeaza scopul, structura si modul de organizare si functionare a asociatiei de proprietari si “regulamentul condominiului”, un document care va stabili normele de comportament si buna vecinatate intre proprietari, precum si conditiile de folosire a partilor comune ale cladirii. Detalii in lucrarea Asociatiile de proprietari.

(…click AICI pentru mai multe detalii >>)

4. Trebuie sa folositi pentru incasari si plati un singur cont

Asociatia de proprietari va avea un singur cont si toate sumele de bani gestionate trebuie sa treaca prin acest cont unic. Dvs., administratorul, nu mai puteti plati furnizorii de servicii sau produse pentru diferite lucrari, fie ele de intretinere sau de reparatii, decat prin intermediul acestui cont. Iar orice suma incasata in numerar trebuie transferata in acest cont intr-o perioada limitata de timp, nu oricand. In caz contrar, amenda este intre 5.000 si 10.000 de lei.

5. Nu schimbati destinatia fondului de reparatii si a fondului de rulment!

Fondul de reparatii este destinat repararii si imbunatatirii proprietatii comune, cel de rulment este destinat asigurarii sumelor necesare pentru platile curente. Utilizarea in alte scopuri a banilor colectati in aceste fonduri se sanctioneaza cu amenda intre 4.000 si 9.000 de lei.

Lista integrala a obligatiilor dvs. in anul 2022, insotite de comentarii si explicatii foarte relevante, o gasiti in lucrarea Asociatiile de proprietari.…detalii aici >>