Eveniment de excepţie

Vineri, 17.11.2023, ora 16:30, in Aula magna a Universitatii Danubius din Galati, vizionare a 2 documentare romanesti, de exceptie:

1. Moartea…punct sau virgula?, premiat Best Documentary Film la festivalul SIFF din Elvetia in 2021, despre evolutia sufletului ulterior mortii, printre intervievati prof. Dumitru Constantin Dulcan, prof. Dorel Visan si conf. Ionel Mohirta;

2. Reintoarcere?, despre actualizarea amintirilor din alte vieti prin metoda DMP, printre intervievati prof. Ion Manzat, prof. Matei Georgescu, conf. Ionel Mohirta.

Se pot achizitiona cartile domnului Mohirta, Introducere in psihotanatologie si Secretul tineretii eterne.

Ulterior vizionarii urmeaza sesiune Q&A.

Puteti sa anuntati persoanele interesate din toate domeniile, cu mentiunea confirmarii participarii si a numarului de persoane, pentru a sti cum sa organizam aula, la 0721704207.

Va asteptam cu drag!