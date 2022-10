Firmele cu angajaţi part-time pot fi incadrate la microintreprinderi?

Art. 51 alin. (4) din Codul fiscal nu a fost modificat prin OG 16/2022 (deci este valabil si incepand cu 1 ianuarie 2023) si prevede: (4) In sensul prezentului titlu, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditia se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care: a) au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi; b) au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Pana in prezent nu au intervenit modificari in acest sens. Astfel, in situatia descrisa se considera indeplinita conditia de salariat pentru incadrare la microintreprinderi deoarece aveti angajate 2 persoane cu contract individual de munca cu timp partial, iar fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi.