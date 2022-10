[Modificarea legii] FACILITĂŢI FISCALE pentru Constructii, Agricultura și Industria Alimentară: LEGISLAŢIA completă + Studii de caz

Dragi cititori,

Celebra OG nr. 16, publicata pe 15 iulie in Monitorul Oficial, a modificat esential regimul facilitatilor acordate firmelor si angajatilor din Constructii, Agricultura si Alimentatie.

Aceste facilitati, constand in scutiri de impozit pe venit si reduceri/eliminari ale diverselor contributii (CAS, CASS, CAM), se aplica intr-un mod nou incepand cu veniturile aferente lunii august 2022, in conditii care necesita o atentie sporita pentru implementarea corecta.

(…vezi detaliile AICI »)

Vestea buna este ca aveti acum la dispozitie o lucrare care elimina toate nelamuririle – Facilitati fiscale: Constructii/Agricultura/Industria Alimentara. Calculul cifrei de afaceri. Lucrarea are marele avantaj ca, pe langa explicatii si comentarii profesioniste, cu solutii pentru principalele intrebari care au aparut deja in practica.

Retineti, lucrurile trebuie facute diferit de acum inainte!

Iar lucrarea noastra va arata exact cum trebuie sa procedati. Uitati de erori si, implicit, de amenzi!

Foarte pe scurt:

1) Facilitatile ii vizeaza doar pe angajatii cu contract de munca

Incepand cu luna ianuarie 2023, scutirile de taxe vor putea fi aplicate doar contractelor de munca, nu si raporturilor similare celor de munca (de mandat, zilieri, ucenici), care acum sunt prinse si ele in sfera de aplicare a scutirilor. (…detalii AICI »)

2) Facilitatile se aplica veniturilor de pana in 10.000 de lei/lunar

Practic, se micsoreaza de trei ori plafonul veniturilor vizate de facilitati, de la 30.000 de lei la 10.000 de lei. Noua prevedere se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2022. Partea din venitul brut care depaseste 10.000 lei nu mai beneficiaza de faclitati fiscale. (…detalii AICI »)

3) Facilitatile nu se acorda tuturor firmelor din constructii, agricultura si alimentatie

Astfel, beneficiaza de facilitati doar firmele care detin anumite coduri CAEN si care realizeaza cel putin 80% din cifra de afaceri din activitatile aferente respectivelor coduri. (…detalii AICI »)

Important! ➜ Conform Legii nr. 135/2022, incepand cu data de 1 iunie 2022, angajatii din agricultura si industria alimentara trebuie sa primeascacel putin 3.000 de lei brut pe luna, similar lucratorilor din constructii. Nerespectarea acestei prevederi intra sub incidenta art. 260 alin. (1) lit. a) din Codul muncii privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei. ➜ Facilitatile fiscale se acorda si persoanelor fizice detasate pe teritoriul Romaniei, daca firma la care sunt detasate desfasoara activitati in domeniul constructiilor, indeplineste conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal si efectueaza plata drepturilor salariale pe perioada detasarii. Facilitatile fiscale nu se acorda persoanelor fizice care sunt detasate in afara Romaniei …vezi AICI » ➜ Din acest motiv, salariile nete ale salariatilor vor scadea si, ca urmare, trebuie avute din timp in vedere masuri compensatorii, cum ar fi acordarea de prime in lunile respective. Comandati chiar acum lucrarea despre facilitatile fiscale valabile in 2022!

Exemple de nedumeriri care apar in practica:

Intrebarea 1

Daca o persoana este angajata la doua societati agricole si ambele salariile brute cumulate depasesc 10.000 lei, cum se vor calcula contributiile? La care dintre societati va beneficia de facilitati fiscale?

…citeste AICI »

Intrebarea 2

Societatea noastra a beneficiat de facilitatile fiscale din constructii, prin raportare la cifra de afaceri din 2021. In 2022 nu mai indeplineste conditia cifrei de afaceri (adica procentul de 80%), ca urmare cu ce data efectiv nu mai aplica facilitatile in constructii? Incepand cu veniturile carei luni?

…citeste AICI »

Intrebarea 3

Lucram cu zilieri in domeniul agriculturii, respectand conditia de salariu minim brut de 3.000 lei. Conform OG nr. 16/2022, care sunt facilitatile fiscale? Ce cote de impozit si CAS se aplica incepand cu 01.08.2022, avand in vedere ca la baza nu este un contract individual de munca?

…citeste AICI »

Intrebarea 4

Se pot aplica facilitatile pentru plata salariilor in agricultura daca firma are un singur salariat si acesta nu este angajat cu norma intreaga? Firma indeplineste celelalte conditii.

…citeste AICI »

Intrebarea 5

Societatea efectueaza lucrari de instalare aparate de aer conditionat si diverse lucrari de mentenanta, iar din facturile emise reiese ca manopera reprezinta cca 10%, iar restul de 90% sunt marfurile achizitionate. In aceste conditii, societatea poate beneficia de facilitatile in constructii pentru salariati?

In lucrarea pe care v-o propunem gasiti zeci de asemenea intrebari si solutiile aferente, argumentate impecabil, …click AICI »

1. Cadrul legal aplicabil …detalii AICI »

2. Setul de conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca companiile si salariatii ce activeaza in domeniul constructiilor, agricol si alimentar pentru a beneficia de facilitati fiscale

3. Aplicarea facilitatilor fiscale in cazul salariatilor

Exemple

4. Aplicarea facilitatilor fiscale in cazul angajatorilor …detalii AICI »

Exemple

5. Contributia asiguratorie de munca

6. Calculul cifrei de afaceri in constructii, sectorul agricol/alimentar …detalii AICI »

Exemple

7. Detasarea salariatilor si acordarea facilitatilor

8. Masuri de armonizare a salariilor in lunile in care ponderea cifrei de afaceri din constructii/agricol/alimentar este sub 80% din cifra de afaceri totala …detalii AICI »

9. Calculul cifrei de afaceri si dificultati intalnite in practica. Exemple:

• productia realizata si nefacturata

• venituri din subventii

• veniturile din vanzarea de produse achizitionate in scopul revanzarii

• venituri din vanzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale si a marfurilor

• venituri din chirii …detalii AICI »

10. Calculul taxelor salariale in cazul contractelor de munca, mandat si de management in sectorul constructiilor/agricol/alimentar

11. Calculul taxelor salariale in cazul contractelor cu zilieri, ucenici in sectorul constructiilor/agricol/alimentar

Produsul pe scurt:

Titlu: Facilitati fiscale: Constructii/Agricultura/Industria Alimentara. Calcul cifra de afaceri