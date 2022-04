Newsletter pe Legale #81

Hello hello🖖,

În ediția #80 îți spuneam despre YOXO și de ce îmi place acest serviciu. Ce mi se pare interesant ca funcționalitate este că poți să îți modulezi abonamentul în funcție de cerințe. Pleci în vacanță în perioada următoare? Extraordinar: bagă în plus 100GB de internet în roaming pentru story-uri în clasice UHD 60fp. 🙂

⚖️ juridic

Polonia este prima țară din UE care spune că nu va mai lua gaze de la Rusia.

FDA a autorizat a doua doză de booster pentru persoanele de peste 50 ani.

Moartea asistată va fi permisă în Oregon și nerezidenților.

Începând cu 11 aprilie, cetățenii americani vor putea selecta o desemnare de gen X în cererile lor de pașaport. Markerul X de gen va fi definit ca „identitate de gen nespecificată sau altă identitate de gen” pe formulare. În curând și în Europa.

Spania a ordonat miercuri supermarketurilor să limiteze vânzarea unor produse pentru a preveni penuria atunci când piețele sunt sub stres. Mișcarea face parte dintr-un pachet de urgență al guvernului pentru a minimiza impactul economic al războiului din Ucraina. Cum e cu raționalizarea?

În California se dorește să nu mai mâncăm porci ținuți închiși. Legea spune că singura carne ce va putea fi vândută este cea care provine de la porci cărora li se permite să se miște liber, în loc să fie ținuți în cușcă.

China a închis iar Shanghai definitiv din cauza COVID-19, ceea ce a perturbat serios economia.

Pentru prima oară, angajații Amazon din Staten Island vor face sindicat.

Statul Washington a adoptat o lege care îi împiedică pe angajatori să impună acorduri de nedezvăluire (NDA) care ar putea împiedica angajații să raporteze hărțuirea și discriminarea. Este al doilea stat care a semnat actul, după California.

Influencerii pe crypto din Australia sunt luați în vizor legal wise – apropo, se numesc ”finfluenceri”.

În Marea Britanie începe săptămână de lucru de 4 zile (e un test).

Viktor Orban a câștigat al patrulea mandat.

Întrerup programul tău obișnuit ca să-ți spun că ritmul circadian al persoanelor s-a schimbat, iar ora de culcare este după ora 12, conform Institutului Național de Sănătate. Poate în curând o să ajungem și să nu mai intrăm la muncă la ora 8 (sau la școală).

🕵️ interesante

Sălile de fitness primesc o nouă clasă super mega hot: odihnitul.

Aparent, chiar vine o recesiune.

Only Fans vrea să devină publică.

S-a lansat superbul ceas Omega x Swatch MoonSwatch la 260 dolari. Asta dacă cumva ai prins vreunul în locațiile fizice selectate.

Pierdut 7 ore din conversația de pe 6 ianuarie de la Casa Albă. Le declar nule.

Președintele Biden plănuiește să elibereze până la 180 de milioane de barili, aproximativ un milion de barili pe zi, în următoarele șase luni, începând din mai, din rezervele guvernamentale de petrol. Mișcarea este menită să ajute la scăderea prețurilor record la combustibil. Aceasta ar fi cea mai mare eliberare de petrol din istorie din partea Rezervei Strategice de Petrol din SUA (SPR), care deținea aproximativ 568 de milioane de barili de petrol la 24 martie, suficient pentru a susține nevoile de energie ale SUA timp de câteva săptămâni.

Bruce Willis, în vârstă de 67 de ani, renunță la actorie după ce a fost diagnosticat cu afazie, o afecțiune care afectează abilitățile cognitive, a anunțat familia sa.

Dacă mănânci 2 porții de avocado pe săptămână, o să ai un risc cardiovascular redus.

Vizual : cei mai bogați oameni ai lumii.

Dyson (ăia cu aspiratoarele) scoate primele căști wireless care-ți bagă aer proaspăt în nări.

🌈 Oamenii experimentează droguri digitale.

Oamenii cumpără tot mai multe ”safe room”. Ce sunt astea? Afli aici.

Heineken pleacă din Rusia și pierde cam 500 milioane de dolari, dar va plăti cei aproape 2k angajați pe tot anul 2022.

Oscarurile aveau nevoie de o palmă. Hehehe. Anul trecut a fost cel mai scăzut rating din istoria Oscarurilor. Acum lumea știe de Oscaruri pentru palma dată de Will Smith. Altfel, a mai stat cineva să se uite pe acolo?

De ce multe femei de vârstă mijlocie sunt pe antidepresante?

Elon Musk a devenit cel mai mare acționar din Twitter.

Un bărbat din Germania s-a vaccinat de 90 ori împotriva COVID-19 ca să vândă certificate false mai departe.

🛒 e-commerce

Ce zici de niște reclame digitale care să apară când vrei să iei un produs de la frigider?

Iar vom avea întârzieri la containerele din China pentru că … COVID-19.

Apropo de reclame pentru produse gratis, nu poți spune că un produs e ”free” dacă nu e cu adevărat ”free”. FTC l-a dat în judecată pe Intuit, proprietarul TurboTax. Agenția l-a acuzat pe Intuit că înșală clienții prin comercializarea software-ului său TurboTax ca fiind gratuit și apoi taxând majoritatea utilizatorilor atunci când își depun impozitul pe venit.

Giganții comerțului electronic nu livrează în timp util în insulele îndepărtate ale Polineziei Franceze, așa că localnicii și-au creat propriul serviciu de cumpărături online.

Nike aruncă Air Max gratis din aer cu drone pentru publicitate.

Google a anunțat noul său instrument de căutare cu amănuntul (Retail Search), conceput pentru a combate abandonul căutării. Google spune că instrumentul „va produce rezultate mai bune chiar și din cele mai ample interogări”.

Alexa va anunța acum membrii Amazon Prime atunci când un produs din lista lor de dorințe, coșul de cumpărături sau care a fost „salvat pentru mai târziu” va fi pus la reducere. Notificările vor fi emise cu până la 24 de ore înainte de începerea ofertelor. Clienții pot plasa o comandă spunând „Alexa, cumpără-l pentru mine”.

Mii de vânzători Etsy plănuiesc să-și închidă vitrinele virtuale pentru o săptămână în aprilie, pentru a protesta împotriva taxelor de tranzacție ale site-ului, care tocmai au crescut la 6,5% de la 5%. De asemenea, le cer cumpărătorilor Etsy să boicoteze.

Amazon va livra cumpărături cu dronele.

Gaaataaaaaaaaa! Instagram dă drumul la marketing afiliat!

Cum tot băteam monedă în ultima perioadă, o să bubuie social commerce în 2022.

🤳 social media

Podcasturile încep să aibă un decline în numărul de ascultări.

Dar totuși, Youtube vrea să facă o pagină dedicată podcasturilor.

CNN+ este un nou serviciu de streaming al lui CNN care se va lansa în curând.

Să nu uităm că Disney+ se va lansa în România pe 14 iunie, la un abonament de 29.99 lei pe lună.

Trendurile de pe Instagram Reels în martie 2022.

Nu uita că ai un sticker cu calendar pe care-l poți pune în stories.

Aparent, Facebook a plătit o firmă mare de consultanță ca să facă imagine proastă împotriva TikTok.

Trenduri pe Instagram în 2022 pe care să le urmezi.

Will Smith și-a cerut scuze pe Instagram pentru că l-a lovit pe Chris Rock în timpul celei de-a 94-a ediții a Premiilor Academiei. În mesaj, actorul și-a oferit primele scuze publice lui Rock și și-a cerut din nou scuze Academiei, spunând că comportamentul său a fost „inacceptabil și de nescuzat”. Rock nu a vorbit public despre incident – în care Smith a urcat pe scenă și l-a plesnit peste față după ce Rock a făcut o glumă despre părul soției sale, Jada Pinkett Smith. Nu e prima persoană publică care folosește Instagram pentru declarații – am văzut același fenomen și la Nole, după ce a plecat din Australia.

Wtf : Substack, unde avem și noi newsletterul, a lansat un LoveStack. Da, un fel de mix & match ca să găsești persoane cu aceleași interese ca tine.

: Substack, unde avem și noi newsletterul, a lansat un LoveStack. Da, un fel de mix & match ca să găsești persoane cu aceleași interese ca tine. O eroare în algoritmul de clasificare al Facebook a făcut ca acesta să crească, mai degrabă decât să scadă informațiile greșite și conținutul dăunător timp de aproximativ șase luni, potrivit unui raport din The Verge. Acest „eșec masiv de clasificare” a afectat aproximativ jumătate din fluxurile de știri ale tuturor utilizatorilor din octombrie 2021 până în martie 2022, potrivit unui raport intern al companiei.

Pe Twitter o să poți avea co-autori la un singur tweet. Exact ca pe Instagram la collabs.

Facebook e posibil să nu raporteze tot materialul de abuz sexual asupra copiilor, potrivit unei investigații a New York Times.

Joe Rogan spune că va pleca de la Spotify dacă va trebui să se poarte cu mănuși.

Instagram lansează câteva funcții noi de mesagerie. Funcțiile includ partajarea muzicii, răspunsul în timpul navigării, trimiterea rapidă, starea online, mesaje silențioase, sondaje, personalizarea chatului, vizionarea în comun a videoclipurilor, o temă de chat lo-fi și multe altele. Unele funcții vor cere utilizatorilor să permită comunicarea între aplicații între Instagram și Messenger. Celelalte aplicații de chat ale Meta, Messenger și WhatsApp, au primit și ele actualizări în această săptămână.

Unele companii folosesc profiluri false cu chipuri generate de AI pentru a face propuneri de vânzare pe LinkedIn, au descoperit cercetătorii Stanford Internet Observatory (SIO). NPR a legat profilurile false de peste 70 de companii, dintre care mai multe au confirmat marketingul extern, dar nu au aprobat utilizarea fotografiilor generate de computer.

Spotify scoate disclaimere despre COVID-19.

TikTok face parteneriat cu Giphy pe un nou instrument de creație video, TikTok Library.

Și tot TikTok mai testează un ”Watch History” ca să găsești videoul ăla la care te-ai uitat.

Facebook introduce comenzi pe Messenger ca pe Slack.

Pentru că numărul subscriberilor Netflix scade, compania le cere angajaților să fie mai atenți la ceea ce cheltuie.

Să fii un social influencer e un business în sine.

📱 internet & tehnologie

Cum reacționează băncile la dobândă crescută?

Tesla ne arată că acțiunile split sunt la mare vogă.

De ce adopția NFT-urilor este așa mare în Koreea de Sud?

Google a anunțat vineri lansarea unei etichete „foarte citate”, care va fi adăugată la link-urile din rezultatele căutării sale care provin din alte publicații. Într-o postare pe blog, Google spune că speră că această etichetă va ajuta raportarea locală să fie evidențiată, chiar dacă principalele magazine naționale care raportează aceeași poveste (și au un rang de pagină mai ridicat) o preiau. Eticheta „foarte citată” ar putea apărea și în interviuri sau comunicate de presă.

Apple și Meta Platforms, compania-mamă a Facebook, au furnizat date despre clienți hackerilor care s-au dat drept oficiali ai legii. Incidentul a avut loc la mijlocul anului 2021, când Apple și Meta, răspunzând unei „cereri de date urgentă” false, au furnizat hackerilor adresa unui client, numărul de telefon și adresa IP. Snap Inc. a primit și ea o cerere legală falsificată de la aceiași hackeri, dar nu se știe dacă compania a predat vreo dată.

Rusia a folosit propriul sistem de plăți după ce Visa și Mastercard au părăsit țara în semn de protest față de invadarea Ucrainei de către Rusia. Sistemul național de carduri de plată, cunoscut sub inițialele rusești NSPK, a fost dezvoltat în 2014 de banca centrală a Rusiei pentru a proteja economia rusă de viitoarele sancțiuni financiare occidentale, după ce țara a fost sancționată din cauza anexării Crimeei.

Mai multe NFT-uri din colecția Bored Ape Yacht Club și cele conexe au fost furate într-un hack pe de canalul de Discord.

Samsung a anunțat un program de auto-reparare pentru a permite utilizatorilor unor dispozitive Galaxy să-și facă singuri reparațiile. Este cea mai recentă victorie pentru susținătorii „dreptului la reparație”, după ce Apple a anunțat planuri pentru reparația sa în regim de autoservire în noiembrie. Deci practic ajungi să plătești 1.200 euro pe un telefon ca apoi să beneficiezi de dreptul a ți-l repara singur. Wow.

Apple vrea să-și facă propriul procesator de plăți in-house.

Pentru prima oară, oamenii de știință au mapat întregul genom uman.

Waymo oferă acum angajaților din San Francisco călătorii cu vehicule complet fără șofer. Unitatea de conducere autonomă a Alphabet a testat AV-uri în San Francisco de ani de zile.

Apple nu va mai repara telefoanele pierdute sau furate.

🛠️ utile

Fă mai puține, dar mai bune.

Sunete reale, din păduri, care pot fi folosite în creații.

Descoperă dacă pozele tale din mediul online sunt folosite fără dreptul tău.

💕 recomandarea avocatoo

De ce sunt oamenii mai răi și mai ciudați de 2 ani încoace?

Dad Jokes pentru programatori.

Plimbă-te virtual prin multivers. Și treci printr-o gaură neagră.

Niște versuri de cântec generate de AI. O veni și cu manele?

Istoria tuturor vehiculelor James Bond.

