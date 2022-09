Situația locativă a primarului Pucheanu este o ruină ! „Valul” i-a luat și limuzina !

Sărăcia, criza, investiţiile mici şi puţine, cu fonduri europene atrase cu ţârâita, cât să încapă îtr-un buzunar şi să ajungă de anveloparea unui bloc, au făcut din primarul care este Ionuţ-Florin Pucheanu un om de compătimit. Dar el măcar a scăpat de cozile uriaşe care se formează la Direcţia de Taxe şi Impozite a Primăriei, ca să prindă nenorocita aia de reducere cu 10%. Ţine ea trei luni de zile, dar mai ştii, dacă el, primarul Ionuţ Pucheanu, se răzgândeşte şi o scoate ?! Mai bine să se aşeze el la coadă fix după revelion. Geroaica şi ninsoarea fac bine la abundenţa de bucate vânătoreşti şi la mahmureală.

Dar din anul fiscal 2021 el nu mai poate aplica această metodă, că-i ZERO peste tot. Doar să meargă acolo la coadă să „se” râdă de săracii ăia de pensionari care au făcut Crăciunul şi revelionul în halat de molton, în papuci de pâslă şi fes îmblănit, ca să economisescă să poată plăti anual, pe 3 ianuarie, impozitul la Solenza şi la garsonică, pentru că aici i-au mutat copiii, care le-au vândut apartamentul lor cu patru camere, ca să cumpere două cu două camere, că şi-au făcut şi ei familii şi se întâlneu mai mult pe la film, unde măcar se puteau săruta până tremurau de excitare. Cam la asta s-ar putea gândi primarul Pucheanu, dacă l-ar asalta viitorul îndepărtat. Dar nu, el a venit aici să „se” râdă de săracii săraci de acum, nu de cei viitori. A, este şi el într-o astfel de situaţie ? Ba nu, la el e mai rău, căci nu are ce face cu banii. Prea mulţii bani. Nici măcar nu are pentru ce plăti taxe şi impozite.

Declaraţia de avere dată şi semnată în iunie 2022, pentru anul fiscal 2021 este bună de batistă la înmormântarea cuiva drag din pesede ! Căci este imaculată în zona imobiliară şi a motorizării. ZERO terenuri şi locuinţe, ZERO autoturisme. Mai mult, crezând că se cârpeşte, şi-a vândut limuzina jmekerilor ălora de la APAN Motors cu fix 109.780 de lei, fără zecimale, ceea ce înseamnă peste 22.000 de euro. De fapt, staţi aşa. Păi el are maşină la scară (ups, care scară ?!) 24 din 24, aşa că de ce să zacă bolidul în parcarea subterană a Primăriei, căci ştie şi el că o limuzină care stă în parcare cu mandatele de primar, nu cu anii, se uzează mai repede decât dacă ar rula pe şoselele patriilor unde, orşicât, tot mai bun e avionul, fără bagaj de cală, dă-l încolo, că-i scump. Lasă că cumparăm tot ce trebuie din Maldive, din Miami sau din Havana. De fapt mai bine stăm în Cuba, că-i moacă, şi facem naveta oceanică la Miami.

Deci primarul este ZERO. A fost nevoit să îşi vândă şi apartamentul pe care îl avea pe când era director la Ecosal. Acum, adică acum vreo şase ani, încă din primul mandat de aducere la Primărie, CINEVA s-a îndurat şi i-a închiriat un apartament cu scară interioară la blocul „Mioriţa”, de pe Domnescă colţ cu Gării. Da, mă, dar nu are cum să-l treacă în declaraţia de avere, că s-ar lăuda prea puţin. Aşa, dacă ar trece o vilă cu subsol, etaj, mansardă, piscină şi o peluză măcar cât un teren de minigolf, ar stârni oarece invidie în cercul vostru strâmt ca pesedeul.

Aşa ar avea satisfacţia că are pe ce cheltui leafa aia de etern bugetofag, care s-a ridicat în 2021 la un net de 176.903 lei, tot fără zecimale. Aia, a soaţei Mirela, pe care a a luat-o de la grădiniţă, apoi de la falita aia de Cameră de Comerţ şi a adus-o la Universitatea de stat „Dunărea de Jos” pentru o leafă de doar 38.648 de lei net, pe an, nu pe lună, nici nu merită să faci duş ca să pleci de la locuinţa aia care nici nu e a ta şi nici măcar nu ştii a cui e.

Păi spuneţi voi, băi votanţilor, dacă se merită să nu poţi pune capul pe pernă noaptea de grija Galaţiului şi a nenorociţilor ăstora care îl po-pulea-ză !

De aia revin eu din nou la vechea şi serioasa idee de a construi o reşedinţă pentru PRIMAR, undeva pe malul Dunării, să fie reperezentativă, să aibă o sală vastă de protocol unde să ofere dineuri fastuoase pentru oaspeţii de seamă, care vin să negocieze posibile facilităţi pentru investiţii de miliarde şi miliarde de euro, să aibă piscină olimpică, că dacă vine David Popovici să investească în Dunăre, nu ?! Şi să se poată face şi sărituri de la douj de metri, că şi aici avem campion mondial pe care guvernul îi umileşte cu câte o premiere de un milion de lei. Aici am glumit, dar construirea unei locuinţe pentru FUNCŢIA de primar, chiar este o necesitate. Aşa, iată că am făcut din primarul în exerciţiu un ales expus, vulnerabil şi la oferte imobiliare, ceea ce nu dă bine la cinste şi corectitudine…