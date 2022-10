Ziua în care adevărul a devenit periculos de malefic

Lumea a devenit instabilă şi greu de condus , deoarece lăcomia unora a întrecut orice închipuire în acelaşi timp cu lipsa unor conducători mondiali cu adevărat valoroşi , înţelepţi, luminaţi şi vizionari …

Trăim într-o lume imprevizibilă în care mecanismul principal funcţionează astfel : factorul economic-financiar dictează factorului politic care comandă la rândul său factorului militar- poliţienesc , iar acesta pune presiune directă pe populaţie pe care o agresează în mod direct .

Băncile sunt instrumentele prin care marile corporaţii financiare finanţează în principal industriile de armament şi farmaceutică ( dar şi alte sectoare…) care stau la baza sponsorizării agresiunilor internaţionale , conflictelor şi războaielor

Industriile de armament şi farmaceutice au produs în ultimii ani profituri imense pe spinarea populaţiilor sărăcite şi asuprite prin noi metode „moderne” de dominare şi expoliere a avuţiilor acestora . Raytheon ( producător de rachete) , Northrop Grumman ( producător de rachete şi avioane de luptă) au avut livrări imense în ultimii doi ani făcând profituri imense are au intrat în buzunarele oligarhilor care conduc din umbră guvernele , politicienii şi preşedinţii aserviţi…

Josep Borrell – înalt reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate afirma : „atunci când spui Europa spui pace , bunăstare , progres civilizaţie” . Ursula von der Leyen – Preşedintele Comisiei Europene – ( implicată direct în afaceri ilegale in domeniul farmaceutic ) afirma : „viaţa europenilor nu va avea de suferit indiferent de evoluţia conflictului din Ukraina” . Roberta Metsola – Preşedinte al Parlamentului Europei afirma într-un context mai amplu că ONU şi Consiliul de Securitate sunt garanţiile păcii mondiale . Toţi aceşti „mari” şi „grei” reprezentanţi europeni s-au înşelat . Avem război în Europa , avem criză economică profundă şi sărăcie în Europa, avem ONU anchilozată şi ineficientă cu un Consiliu de Securitate împărţit în două tabere ostile: SUA , UK si Franţa versus Rusia şi China .

Nu am niciun motiv să ţin partea Rusiei în nicio privinţă ( ştiind bine ce a făcut Rusia în istorie României…) , dar nu pot să trec cu vederea nişte fapte combinate în anii scurşi de la destrămarea URSS.ului … până în perioada complicată pe care o străbatem astăzi . Din capul locului afirm că nu Putin a dorit războiul din Ukraina (sigur că ruşii şi ukrainenii nu se plac de decenii bune… ) , ci anumite cercuri de interese financiare , corporaţii şi structuri politice , conglomerate de producători de armament şi deţinători de industrii petroliere etc. , toţi cu domiciliul în SUA şi partea vestică a Europei . Nu pot trece cu vederea ipocrizia Occidentului care a ademenit multe ţări stabile din estul european pe care le-a absorbit şi apoi le-a golit de avuţiile naţionale , sărăcindu-le în formă continuată , fără milă şi remuşcări . Nu pot trece cu vederea făţărnicia Occidentului care se dă drept victimă a lui Putin cu care a făcut mari „combinaţii” economice şi financiare , până când şi-a „băgat coada” diavolul de peste Atlantic .

Putin nu a vrut să atace Ukraina… dar a fost forţat să facă acest lucru . În decembrie 2021 Putin a a transmis la NATO propuneri pentru a nu se ajunge la conflict major în Ukraina , propuneri de a dezamorsa conflictul din Donbas , adică propuneri de pace . NATO a respins propunerile prin ignorare … astfel Ukraina a fost încurajată să maseze la frontiera litigioasă 250.000 de militari instruiţi de occidentali plus tehnică militară de producţie occidentală . Pentru toate acestea SUA vor ca UE să deconteze la Washington … Aşadar , Ukraina se pregătea de război , nu Rusia care avea la aceeaşi frontieră 160.000 de militari cu tehnică veche , rudimentară .

Toate manualele de război spun că cel care intentenţionează o agresiune masează în zona conflictului mai multe trupe şi tehnică de luptă decât inamicul . Rusia s-a văzut nevoită să lovească prima din considerente pur militare , ştiind că Donbasul nu a acceptat să fie sub comanda guvernului revoluţionar instaurat la Kiev , care a dat lovitura de stat din 2014 cu ajutor occidental . Ukrainenii se află într-o poziţie total defavorabilă în toată această dispută militară cu fraţii lor slavi ruşi … pentru că cele patru regiuni cunoscute nu au acceptat lovitura de stat din 2014 şi oricum ele erau pro Moscova . Acesta-i Adevărul … dar în unele părţi ale Lumii a devenit periculos în a-l rosti … Decizia de război şi decizia de pace se află la Washington… nu la Moscova .

Interesul SUA este să distrugă comerţul de 500 miliarde de dolari dintre Rusia şi Europa . Cel mai mare datornic şi rău platnic de pe glob este identificat ca fiind SUA … care are de restituit sume colosale următoarelor ţări : 1) CHINA – 2 trilioane dolari ; 2) JAPONIA – 1,15 trilioane usd ; 3) BRAZILIA – 256,4 miliarde usd ; 4) TAIWAN – 185,8 miliarde usd ; 5) ELVEŢIA – 178,2 miliarde usd ; 6) BELGIA – 167,7 miliarde usd ; 7) MAREA BRITANIE – 156,9 miliarde usd ; 8) LUXEMBURG – 146,8 miliarde usd ; 9) RUSIA – 131,6 miliarde usd ; 10) HONG KONG – 120,3 miliarde usd … 11) COREEA de SUD ; 12) ISRAEL … şi alte state. În total 17 Trilioane de dolari … ( 1 trilion = 1000 de miliarde) .

Datoria SUA creşte în fiecare zi cu 3,5 miliarde de dolari . Pentru a câştiga timp şi pentru a nu-şi plăti datoriile , SUA organizează şi sponsorizează pe cheltuiala altora (…) în mod ciclic conflicte şi războaie în Lume , cât mai departe de teritoriul nord-american . SUA urmăresc o ruptură totală a Europei de Rusia , ca apoi să rupă la rândul lor (Statele Unite…) relaţiile cu Rusia pe o perioadă oarecare sau în mod ireparabil . SUA vor să preia afacerea livrărilor de gaze ( de şist) lichefiate şi alte hidrocarburi în dauna Rusiei şi subjugarea energetică a Europei care , într-un final ar anula datoriile americane către europeni .

Plan simplu… care este dus cu ajutorul unui război purtat cu Rusia prin intermediarul Ukraina . În acest vârtej al evenimentelor SUA pot scăpa de sub control lucrurile… pentru că Rusia nu este Panama , sau Libia… sau Siria… ; pericolul la care este expusă Europa este mare , deoarece există intenţia de a atrage în conflict şi alte ţări , precum Polonia , Lituania , România , Moldova , Estonia , Letonia , Belarus … Se invocă iarăşi Lupta Împotriva Terorismului – leit motiv de escaladare a războiului .

România este la cheremul partenerului strategic şi în bătaia puştii marelui vecin din Est . Sigur este că cineva nu va fi multumit de prestaţia Statului Român . Cineva dintre coloşi… Statul Român este total slăbit , atât pe palierul extern , cât şi pe palierul intern… Despre aspectul extern ştim cam cum stă chestiunea ; despre aspectul intern , cam la fel… ştim şi vedem zi de zi cum impostorii simulează că ştiu ce fac la conducerea Tarii . Statul , este din ce în ce mai apropiat de corporaţiile străine , astfel că populaţia a fost abandonată , trişată , vândută .

Statul eşuat nu se mai preocupă de popor pentru că nu ştie cum să facă (…) , pentru că este obedient altor interese , pentru că , pentru el ( Statul) Poporul a ajuns greu de întreţinut . Poporul a devenit astfel un inamic , nu un aliat al Statului . Societatea românească are şi ea păcatele ei din trecut… de pe vremea fanarioţilor , de pe vremea când evreii , grecii şi armenii au fost foarte activi în toate domeniile , iar românii au preferat pasivitatea , non-combatul … neparticipând serios , activ şi cu curaj la procesul de dezvoltare socială . Iată una dintre explicaţiile ramânerii în urmă a Ţării faţă de alte naţiuni şi popoare . Distribuirea bunurilor în societate nu s-a desfăşurat în mod echitabil, corect , cinstit… Societatea românească se lamentează pentru că nu ştie să lupte cu curaj pentru drepturile ei juste. Toate acestea vor duce invariabil la conflicte , revolte , revoluţii, lovituri de Stat … Se pregăteşte terenul european pentru astfel de mişcări , cam cum a fost înainte de 1848 . Tot cu masonii în frunte…

P.S. Zilele viitoare va veni în România dl. Mark Rutte , primul ministru al Ţărilor de Jos (fosta Olanda)… concomitent cu trimişi din 15 ţări membre ale spaţiului Schengen , care vor viziona frontierele româneşti care nu sunt alipite de U.E. De 11 ani ţara lui Mark Rutte se opune ca România să intre în grupul ţărilor membre ale spaţiului Schengen… pe motive total ciudate şi chiar impertinente , uitând că Grecia este mai vulnerabilă ca România de 100 de ori la capitolul penetrarea frontierelor… că drogurile şi prostituţia sunt deja pe toate străzile olandeze ; tot acest personaj a afirmat că prinţesa moştenitoare ( 17 ani) a Ţărilor de Jos poate să se căsătorească cu o persoană de orice sex (!!!) , fără a-şi pierde dreptul de a urca pe tron .

Acest personaj care încurajează anormalitatea ( treaba lui…, la el acasă) , va veni în România sa negocieze ceva : intrarea României în spatiul Schengen in schimbul Portului Constanţa . Atentie ! politicieni… Aveti grijă şi cântăriţi bine la ce veţi face … Nu procedaţi prosteşte în chestiunea pe care o invoc aici… Au fost date pe nimic atâtea bogăţii româneşti… nu mai continuaţi şi persistaţi în astfel de treburi serioase .

Aveţi în plan sa daţi cumva Tarom.ul altora ?? … sau aveti în plan să daţi stocul de concentrat de uraniu ( de la mina Crucea , SV.) aparţinând CNU (Compania Naţională a Uraniului) , către NuclearElectrica … iar cantitatea care va fi vândută reprezintă informaţie clasificată la nivel de secret de stat – având scopul de a acoperi o datorie de 116 milioane de euro ?!?…