A început al treilea război mondial

Se pare ca a început balamucul…ceea ce nu au inteles oamenii este ca un razboi se pregăteşte cu ani si zeci de ani in avans…din păcate „strategii” au subestimat Rusia si cei care platesc pretul sunt oamenii simpli.

„Preludiul” numit Operaţiune Specială s-a încheiat. Războiul din Ucraina se întinde mult dincolo de liniile frontului. Au început Loviturile din Umbră.

Discursul „nuclear” al lui Putin de miercuri dimineaţă şi reacţiile pe care le-a produs în întreaga lume (inclusiv Biden la ONU) au creat o perdea de fum care a estompat toate celelalte ştiri.

Ciudat! Cel puţin una dintre ele ar fi meritat mai multă atenţie.

Este vorba despre un incendiu la o rafinărie din Ohio aparţinând companiei British Petroleum.

Incidentul s-a produs marţi noaptea, la o oră neprecizată. Dar aproximativ în acelaşi timp cu difuzarea discursului lui Vladimir Putin, dimineaţă, la ora Moscovei.

Informaţiile date publicităţii sunt extrem de lapidare: un „incendiu uriaş” , doi morţi ale căror identităţi nu au fost precizate şi faptul că rafinăria a fost închisă după incident.

Deşi toată presa americană vorbeşte doar despre un incendiu, presa britanică,Financial Times şi The Independent între altele, afirmă că acolo a avut loc şi o „ explozie” .

Rafinăria BP Husky Toledo are o importanţă economică strategică pentru Statele Unite.

Pe site-ul rafinăriei se poate citi:

„În prezent, ea poate procesa până la 160.000 de barili de ţiţei zilnic, alimentând zona Midwest cu benzină, motorină, combustibil pentru avioane cu reacţie, propan, bitum şi alte produse. În fiecare zi, rafinăria poate produce 3,8 milioane de galoane de benzină, 1,3 milioane de galoane de carburant diesel şi 600.000 de galoane de combustibil pentru avioane cu reacţie.”

Husky Toledo este una dintre cele trei rafinării ale BP care operează pe teritoriul Statelor Unite: celelalte două sunt Cherry Point din Washington şi Whiting din Indiana.

Împreună, cele trei reprezintă circa 40% din capacitatea de rafinare a Statelor Unite.

*

Incidentul de la BP Husky Toledo are loc într-un moment critic pentru Statele Unite.

Pe fondul unei triple crize – inflaţioniste, energetice şi de aprovizionare – care provoacă mari nemulţumiri sociale, precum şi al războiului economic cu Rusia, administraţia Biden face eforturi disperate să menţină cât mai jos preţul petrolului.

Atât pentru a calma iritarea americanilor (confruntaţi cu preţuri la pompă nemaivăzute) cât şi pentru a limita câştigurile Rusiei din exporturile de petrol, folosite şi la finanţarea maşinii de război din Ucraina.

La jumătatea lunii iulie, Joe Biden a mers personal în Arabia Saudită , pentru a-i cere prinţului moştenitor, Mohammad bin Salman, să facă uz de toată influenţa sa şi a convinge OPEC să mărească producţia.

Dar OPEC a sfidat America: la începutul lui septembrie a anunţat, dimpotrivă, că reduce producţia.

În loc să scadă, preţul petrolului pe piaţa mondială va creşte.

În disperare de cauză, pentru a ţine cât de cât sub control preţul, Administraţia Biden a luat decizia de a vinde petrol din propria Rezervă Naţională .

În aceste condiţii de criză, incidentul de la BP Husky Toledo reprezintă o gravă lovitură pentru Statele Unite.

*

Discursul lui Vladimir Putin, care avea loc aproximativ în acelaşi timp cu explozia de la rafinăria din Ohio, a ţinut capul de afiş al ştirilor toată ziua.

Mai cu seamă anunţul său despre mobilizarea parţială şi ameninţarea foarte puţin voalată cu utilizarea arsenalului nuclear.

A trecut nebăgată în seamă (la fel ca incidentul de la rafinăria americană) declaraţia crucială făcută de ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu:

Aceasta este:

„Rusia se află acum ÎN RĂZBOI CU ÎNTREGUL OCCIDENT, mai degrabă decât cu Ucraina.”

O asemenea afirmaţie este fără precedent după încheierea Războiului Rece.

Nu doar că „Operaţiunea Specială” s-a transformat în Război în toată regula, dar acum inamicul identificat de Moscova este „Întregul Occident” .

SIMULTAN cu această declaraţie de război (fie şi informală), a avut loc bizarul şi dramaticul incident de la rafinăria din Ohio.

O rafinărie britanică operând pe teritoriul american.

Or, Statele Unite şi Marea Britanie au fost de la început în prima linie a războiului din Ucraina, sprijinind Kievul cu cantităţi mari de arme şi cu sume colosale de bani.

Mai mult, fostul premier britanic, Boris Johnson, de conivenţă cu Washingtonul, este cel care a detonat negocierile de pace dintre Kiev şi Moscova, exact când acestea erau foarte aproape de reuşită.

British Petroleum este unul dintre principalii furnizori ai Pentagonului.

Din acest motiv, începând cu 2017, contractele sale sunt clasificate.

Adăugaţi secretomania care învăluie incidentul de marţi seara de la rafinăria din Ohio şi enigma „exploziei” pe care presa americană „nu a văzut-o” şi veţi fi obligaţi de logică să vă puneţi întrebarea:

A fost un ATAC TERORIST al Rusiei asupra unui obiectiv economic strategic anglo-american?

*

Coincidenţele nu se opresc aici.

La jumătatea lunii iunie, la Moscova, avea loc una dintre sinuciderile care par să fi devenit în Rusia o monedă mai curentă decât rubla.

De data aceasta, victima era generalul maior Lev Soţkov , fost şef al departamentului de informaţii externe al KGB.

Generalul avea 90 de ani şi o bătrâneţe aparent liniştită, pe care o folosea pentru a scrie cărţi.

Soţkov este una dintre cele mai importante figuri ale Spionajului din timpul Războiului Rece. El este cel care l-a numit pe Iuri Drozdov în fruntea Directoratului S (spionaj) al KGB.

Drozdov a pus în aplicare, sub coordonarea lui Soţkov, faimosul program al KGB de plantare a unor agenţi deplin conspiraţi în Occident. Mai ales în Statele Unite.

Este vorba despre aşa-numitele „fantome”, spioni cu biografia total modificată, care au misiunea de a se integra şi a duce o viaţă banală pe teritoriul inamic, rămânând „în adormire” până când primesc ordinul de activare.

O adevărată Armată din Umbră pândind momentul prielnic pentru a lovi.

Ce s-a ales de această armată după destrămarea URSS?

În 2017, Victor Madeira, unul dintre cei mai importanţi experţi occidentali în spionajul sovietic/rusesc declara în faţa Parlamentului de la Londra:

„Probabil că astăzi există mai mulţi agenţi ruşi în adormire în Marea Britanie şi în Statele Unite decât au existat în timpul Războiului Rece.”

Un „merit” pentru această situaţie îl are şi Lev Soţkov, cel care a pus bazele sistemului de plantare a spionilor şi regulile după care aceştia trebuie să acţioneze. Multe dintre aceste reguli sunt cu siguranţă valabile şi astăzi.

De ce s-ar sinucide un spion nonagenar, când moartea naturală este oricum foarte aproape?

Nu cumva bătrânul fusese contactat de „adversari” şi era pe punctul să divulge detalii cheie despre modul de funcţionare al Reţelei de Fantome?

*

Interesant este că Lev Soţkov, generalul kaghebist nonagenar, s-a „sinucis” la doar o săptămână după ce, pe 9 iunie, o altă explozie misterioasă, la Freeport, Texas, provoca distrugeri masive la una dintre cele mai importante fabrici de gaze naturale lichefiate din SUA.

Distrugerile au fost atât de mari încât se estimează că este nevoie de luni de zile de reparaţii pentru ca instalaţiile texane să fie repuse în funcţiune.

Gazele Naturale Lichefiate din Statele Unite sunt văzute de Bruxelles ca un înlocuitor al gazelor din Rusia pentru Uniunea Europeană.

Iar Statele Unite văd în exporturile de GNL către UE un mijloc de a scoate Europa de sub tutela rusească şi a o introduce sub propria manta.

Însă explozii, incendii şi defecţiuni misterioase se înregistrează şi într-un alt sector strategic al economiei SUA: cel alimentar.

Fabricile de alimente americane cad pe rând, secerate ca de o molimă. Sute de „acccidente” s-au înregistrat în ultimele luni.

Ca şi cum cineva ar dori cu tot dinadinsul să agraveze foametea care a început deja să-şi arate colţii.

*

Energia şi Hrana. Iată cele două arme secrete. Cine le deţine, va controla lumea.

Putin le are din belşug pe amândouă. Şi pare decis să le folosească.

Pe de altă parte, este conştient de poziţia extrem de fragilă în care se află.

„În război cu întregul Occident” şi având alături „aliaţi” de conjunctură (China, Turcia, India), coloşi gata să-l sfâşie ca să-i prade bogăţiile, Putin ştia de la început în ce joc periculos intră.

Instinctiv, se întoarce la rădăcini. La tinereţea de care e atât de mândru. Şi face ce ştie mai bine. SPIONAJ.

Acţiunile în spatele frontului implică nu doar culegerea benignă de informaţii, ci şi, la nevoie – mai ales în război – sabotaje şi atacuri teroriste.

Lichidarea Dariei Dughina la Moscova dovedeşte că frontul Războiului depăşeşte cu mult graniţele Ucrainei.

Şi că există arme mai periculoase şi mai ucigătoare decât rachetele Javelin sau HIMARS, care te pot lovi la tine acasă când ţi-e lumea mai dragă.

Hârjoana numită Operaţiunea Specială s-a încheiat. A început Al Treilea Război Mondial.

Mobilizarea parţială dictată de Putin are mai degrabă o importanţă simbolică. Soarta războiului se va juca în spatele frontului militar. Cu arme economice şi para-economice. Inclusiv sabotaje.

Semnalul a fost dat. „Conservele” au fost deschise şi scoase din„adormire”. Armata de Fantome a fost pusă pe picior de război.

Nu este exclus ca mesajul de activare a lor să fi fost chiar cuvintele-cheie ale lui Şoigu:

„Rusia se află ACUM în război cu întregul Occident.”