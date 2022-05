Circotecă la şedinţa de bilanţ anual al firmei Aurora SA, firmă controlată de gălăţeanul Ştefan Constantin Scene demne de cascadorii râsului: conducerea a părăsit subtil sala de şedinţe

În urmă cu două săptămâni a avut loc şedinţa de prezentare a rezultatelor exerciţiului financiar 2021, la Aurora SA Tg. Frumos, o firmă ce ani la rând a produs încălţăminte de lux exclusiv pentru export. Şedinţa s-a desfăşurat, nu la sediul firmei, ci la Brăila, la sediul unei alte binecunoscute firme, Braiconf SA, firmă controlată tot de gălăţeanul Ştefan Constantin. Se spune că Brăila a devenit fieful acestui contraversat afacerist, locul din care conduce, departe de ochii multor curioşi, noul imperiul financiar pe care acesta l-a construit în ultimii 5-6 ani. La data şi la ora specificată în convocator, un acţionar cuponar a avut curiozitatea să se prezinte la o astfel de şedinţă. În sala de şedinţe se aflau doar trei personaje, aceştia dovedindu-se a fi: Ştefan Constantin, preşedintele Consiliului de administraţie, Săvescu Dan, director general şi Bianca Alexe, director economic. Se pare că apariţia unui cuponar a stricat planurile celot trei, aceştia având alte treburi de realizat. Primul venit, primul plecat: Ştefan Constantin, administratorul societăţii, cel care trebuia să prezideze aşa zisa şedinţă de bilanţ, a plecat imediat, fără vreo explicaţie. Directoarea economică, Bianca Alexe, a preluat frâiele şi a întrebat pe bietul cuponar cum vrea să voteze la punctele de la ordinea de zi, asta pentru a se putea face, ulterior, un proces verbal, conform procedurii, nu legale, ci a celor ce administrează astfel de societăţi. Cum nu fuseseră publicate materialele, prevăzute de legiuitor, de la ordinea de zi, cuponarul a cerut să se uite măcar la data şedinţei, prin unicul dosar cu materialele şedinţei, adică un raport al administratorilor, bilanţul contabil, notele la acest bilanţ.

Foto: Ştefan Constantin, Dan Savescu, Bianca Alexe

Curiozitatea excesivă, dăunează!

Asta este concluzia pentru cele ce au urmat la aşa zisa întrunire de prezentare a bilanţului contabil. Cîteva întrebări adresate de cuponarul pensionar, fost economist, cu ceva cunoştinţe în domeniul finanţelor, referitoare la bilanţul contabil, la activitatea societăţii în anul 2021, la cheltuielile evidenţiate cu salarii, utilităţi, a pus-o pe gânduri pe drectoarea Bianca Alexe, care, a părăsit sala pentru a face o xerocopie de pe materialele şedinţei. Aplecat şi bine plecată a fost, căci nu a mai apărut. Directorul Săvescu Dan, i-a ţinut companie cuponarului, i-a oferit o cafea, aşteptând apariţia directoarei economice. Cum aceasta nu şi-a făcut apariţia, după vreo 10-15 minute a plecat şi acesta în căutarea dispărutei. Misterul dispariţiei celei dintâi nu s-a aflat, cert este un lucru, a dispărut şi directorul general. Acesta şi-a făcut apariţia după vreo alte 10-15 minute şi a anunţat că trebuie să plece, având treburi. I-a recomandat cuponarului se vină peste o zi, două să ia o copie de pe procesul verbal al aşa zisei şedinţe a acţionarilor, după ce va fi întocmit de juristul firmei(??). Vrând, nevrând, cuponarul a plecat, părăsind o clădire ce părea pustie, satisfăcut că a fost servit cu o cafea de directorul general. La ieşire din sediul Braiconf a avut plăcerea să constate parada limuzinelor celor ce conduc Aurora SA, acestea fiind pe pas de plecare, întârziate de cuponarul curios. Stupefiant ar fi pentru mulţi, ceeace s-a întâmplat, dar din păcate cam aşa se desfăşoară, în foarte multe situaţii, şedinţele cu acţionarii la societăţile privatizate prin Cuponiada la care am făcut referire. Concluzionând, am aflat, la o cafea, că societatea Aurora SA are activitatea suspendată, înregistrează cheltuieli la greu cu salariile celor doi salariaţi existenţi în scriptele societăţii, directorul general şi directorul economic şi bineînţeles, cu indemnizaţiile celor trei administratori. Toate eforturile conducerii, pentru conservarea societăţii, au fost răsplătite corespunzător, cu vreo130.000 de lei. Se pare că banii trebuie să circule şi unii se pricep foarte bine să-i dirijeze cum trebuie şi la cine trebuie. Despre cum stau treburile la firma Aurora SA vom reveni cu date incredibile.