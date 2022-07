Copiii şefilor voştri vor fi şefii copiilor voştri !

Cei care s-au aflat la butoanele banilor publici în ultimii 25 ani, mulţi dintre ei aflaţi după gratii sau de-abia scăpaţi de acolo, ne lasă moştenire ceea ce numim „next generation”.

Adică progeniturile lor – bogaţi cu averi deja spălate.

Lista este incredibil de lungă.

De la băiatul lui Hrebenciuc şi fata lui Videanu până la cei doi puişori cu dinţi sănătoşi, pregătiţi pentru ros, dăruiţi naţiei române de soţii Dana şi Adrian Năstase.

Dacă DNA n-ar fi declanşat … pentru mulţi dintre aceşti tineri lupişori erau deja pregătite manete calde la tabloul de bord al Puterii.

De pildă, Andrei Hrebenciuc era deja invitat pe post de mare geniu financiar pe la televiziuni.

Andrei Năstase începuse deja să încălzească scaunele prin platourile TV

Aproape toţi şi-au făcut studiile pe bani grei în străinătate

Fiul lui Theodor Stolojan, Vlad şi-a făcut doctorat la Cambridge, în fizică atomică – o excepţie, iar fiica, Ada, şi-a făcut studiile superioare în Anglia, iar pe cele postuniversitare, de consultanţă financiară, în Belgia.

Un alt premier, Radu Vasile, şi-a trimis fiul Tudor, la Paris.

Predecesorul său, Victor Ciorbea, se poate mândri că fiica sa, Oana, a absolvit acelaşi colegiu american ca şi odrasla fostului preş. SUA, Bill Clinton, iar Mugur Isărescu nu a rupt nici el tradiţia, Lăcrămioara Isărescu studiind tot în SUA. Câteva exemple :

Alex Rus fiul ministrului Transporturilor, Ioan Rus. Când a împlinit 24 de ani a primit cadou de la tata un hotel în Cluj Napoca: Hotelul Meridian, preluat de seniorul Rus de la Ioan Morar, fostul şef al Romsilva, printr-o schemă complicata relatată de presă. Juniorul a mai deţinut până în martie şi o cafenea în Cluj, Arts Caffe, vândută în martie unui lanţ de cafenele.

Pe Facebook postează fotografii de la piscina familiei şi din călătoriile dese la Monaco şi pe coasta amalfitană, împreună cu prietena sa, Denisa Pascu, fotomodel.

Alexandru Vanghelie. A fost trimis de tatăl său să studieze la o univ. din Boston; taxa de şcolarizare depăşeşte 50.000 de dolari pe an. Locuieşte într-un apartament a cărui chirie depăşeşte şi ea aceeaşi sumă, însă juniorul primarului aflat în arest nu pare să aprecieze eforturile financiare făcute de tatăl său. Judecând după activitatea de pe Facebook, Vanghelie junior a făcut o pasiune ptr. culturism şi substanţele chimice folosite ptr. umflarea muşchilor.

Ilinca Nichita – Fiica primarului Gheorghe Nichita, care a organizat ptr. ea, în toamna lui 2014, o nuntă fastuoasă la care au participat toţi şefii PSD, în frunte cu Victor Ponta. Ilinca Nichita este notar şi, după nuntă, presa din Iaşi a scris că primăria tatălui său i-a acordat autorizaţie de construcţie ptr. un birou notarial în centrul oraşului.

Alexandra Dragnea. Fiica fostului vicepremier Liviu Dragnea a devenit celebră atunci când l-a lăsat pe iubitul său cântăreţ (Alex Maţaev) să filmeze un videoclip exact acasă la Liviu Dragnea, permiţând publicului să vadă cum arată proprietatea uriaşă a familiei liderului PSD, numai suprafaţa construită a casei depăşind 1300 de metri pătraţi. Alexandra a devenit o vedetă în tabloide, paparazzi permiţând electoratului să vadă că la vârsta sa frageda are deja un automobil de lux.

Mihnea şi Andrei Năstase. Fiul cel mic al fostului premier Adrian Năstase studiază economia la Londra, un oraş scump, se ştie. Fratele său, Andrei, a învăţat tot economie, dar în Italia, după care s-a întors în ţară ptr. a se ocupa de restaurantul Bonton din Herăstrău. Şi-a deschis în 2013 un club şi la Neptun.

Agathe Blaga. Fiica lui Vasile Blaga este un nume la modă: în urmă cu 3 zile soţul său a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600 de mii de euro. Agathe Blaga avea stofă de vedetă de multă vreme, presa scriind în ultimii ani despre contractele pe care le-a primit firma soţului său de la stat.

Diana Videanu. Fata lui Adriean Videanu, o obişnuită a cafenelelor de fiţe de pe Dorobanţi şi a magazinelor scumpe, este pregătită de tatăl său pentru a prelua afacerea Titan Mar. A studiat şi ea tot la Londra da ceea ce a făcut-o remarcată de presă au fost ceasul Hublot de 15.000 de euro şi poşeta Hermes de 7.000 de euro.

Ana şi Alexandru Geoană. Fiica cea mică a lui Mircea Geoană învaţă în America, la Universitatea Pennsylvania, unde taxele şi cazarea costă în jur de 50.000 de euro pe an. Şi fratele ei, Alexandru, studiază tot în America, la Stern Business School, unde costurile se ridică tot la nivelul celor pentru sora sa. Ana este însă deja celebră în România, datorită pictorialelor pentru diverse reviste.

Un caz aparte.

A ajuns, cu forceps-ul PSD, şeful Comitetului Olimpic Român.

Alin Petrache. Fiul lui Adrian Ionel Petrache, celebrul om de afaceri din grupul Petrache-Bittner-Cocoş care a gravitat când în jurul lui Adrian Năstase, când al PDL.„Am intrat în politică pentru că îmi doresc să schimb lucrurile în sportul românesc. N-am înţeles niciodată legătura pe care oamenii o fac între mine şi tatăl meu. Îl iubesc, îl respect, dar eu sunt eu. Pregătirea mea e pe sport. Nu mai sunt de mult timp băiatul lui tata şi nu ştiu dacă am fost vreodată. Absolut deloc nu mizez pe nume în politică”, spune Petrache.

Alin Petrache, rugbyst de performanţă şi absolvent de master la Colegiul Naţional de Apărare, a lucrat numai în administraţia de stat, de la Comitetul Olimpic Român, la Federaţia de Rugby, până la ANST. Este însă un înstărit moştenitor. Numai ceasurile pe care le poartă valorează, potrivit propriei estimări din declaraţia de avere, 67.000 de euro. „Sunt un om normal. Am o casă, un apartament, o maşină personală şi cam atât”, face Petrache o socoteală sumară când este întrebat.

Declaraţia sa de avere aduce însă câteva completări: la 36 de ani, are 8 terenuri agricole sau forestiere, trei apartamente şi o casă în Bucureşti, toate moştenite sau primite prin donaţie.