CSM a mazilit un procuror care s-a picat pe doi poliţieni !

Prima sanctiune disciplinara pronuntata de catre Sectia pentru procurori in materie disciplinara in noua componenta s-a nimerit sa fie chiar cea mai dura dintre pedepsele legale – si anume: excluderea din magistratura.

Sanctiunea disciplinara este cu atat mai spectaculoasa, cu cat ea vine la peste cinci ani de la excluderea din magistratura primita de faimosul procuror Mircea Negulescu „Portocala” de la DNA Ploiesti, intre timp nemaiexistand niciun reprezentant al breslei dat afara din motive disciplinare.

Cel care a primit aceasta sanctiune disciplinara miercuri, 8 martie 2023, este procurorul Mihai Laurentiu Vasilescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia.

In fapt, la 30.01.2017, magistratul s-a razbunat pe doi politisti rutieri pentru ca acestia indraznisera sa-i ridice placutele si talonul auto din pricina ca procurorul depasise viteza legala si avea inspectia tehnica periodica (ITP) expirata. Culmea tupeului a facut ca acelasi procuror sa le aplice celor doi politisti cate o amenda de 5.000 de lei, prin ordonanta, prezentandu-se pe sine drept „parte vatamata”.

Scandalul de mai sus i-a adus procurorului Vasilescu un dosar in care Inspectia Judiciara l-a trimis in judecata disciplinara pentru urmatoarele abateri prevazute de art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor:

– a): „manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu”;

– n): „folosirea functiei detinute pentru a obtine un tratament favorabil din partea autoritatilor sau interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii, daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni”;

– t) teza I: „exercitarea functiei cu rea-credinta. Sanctiunea disciplinara nu inlatura raspunderea penala. Sanctiunea disciplinara nu inlatura raspunderea penala”.

Iata minuta Sectiei pentru procurori in materie disciplinara (cauza nr. 1/P/2019):

„Admite actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva paratului Vasilescu Mihai Laurentiu, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia.

In baza art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica domnului Vasilescu Mihai Laurentiu, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia, sanctiunea disciplinara constand in „excluderea din magistratura” pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art.99 lit. a), n) si t) teza I din acelasi act normativ.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Pusa la dispozitia partilor prin intermediul Grefei, astazi 08.03.2023