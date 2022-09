Dezertează doctorii din Spitalul Militar Galaţi

Primul care a comis-o a fost chiar comandantul spitalului, medicul ortoped Adrian Boicu. La el, însă, motivele au fost de natură administrativă. După pandemie, pe care a tratat-o încălcând toate regulile elementare de igienă şi de protecţie personală, precum şi pe cele de protejare a persoanelor cu care a intrat în contact, lui Adrian Boicu i-a fost refuzată acordarea unui nou mandat de comandant al unităţii spitaliceşti. La acea vreme am scris în Impact-est (puteţi da căutare pe site, tastând „boicu”) cum a cutreierat el întreg spitalul, parte administrativ, medicală şi partea de saloane, împreună cu o delegaţie de cinci prieteni medici venită de la Spitalul Militar Vrancea. Sigur, el a vrut să epateze cu amplele dotări şi investiţi, chestiuni care nu prea au avut tangenţă cu el. Şi era chiar în perioada de vârf a pandemiei, când am fost nevoiţi să ne izolăm la domiciliu. Rezultatul a fost un dezastru: mult personal a fost infectat cu COVID 19, în frunte cu medicul-comandant Boicu, cel care s-a autoizolat şi nu prea, la un hotel din Galaţi. Fiind monitorizaţi de AGERPRES, ca ziar, cazul a fost preluat şi de revista armatei, „PRO-PATRIA”, aşa că taifunul l-a tăvălit rău de tot pe ortopedul Boicu. Şi această încălcare nonşalantă a regulilor a atârnat atunci când i-a fost refuzată înnoirea mandatului de comandant al spitalului.

La acea vreme mi-a transmis voalat, prin trompetele sale, că mă va distruge, că mă va acţiona în instanţă pentru a-şi spăla „atingerea adusă onoarei” cu suma uriaşă pe care o va cere prin justiţie de la mine, ca daune morale.

Desigur, se baza şi pe faptul că doamna sa este judecător la Tribunalul Vrancea, şi pe faptul că a încercat în câteva rânduri să avanseze ca judecător la Curtea de Apel Galaţi, pentru ca familia să fie mereu împreună. Deci ceva navetă a fost pe la Curtea de Apel, aşa că, na, colegialitatea şi spiritul de breaslă ar fi putut conta, la o adică.

Doar că nu a găsit neadevăruri în cele relatate de mine în articolele de presă.

Desigur, a fost şi foarte ocupat în a-şi găsi un job de comandant de spital, sau măcar unul de manager într-un spital civil, or măcar unul de şef de secţie, sau un post de medic şi tot ar fi fost o izbândă profesională. Sursele noastre spun că a încercat să penetreze Spitalul Militar Vrancea, el având familia şi locuinţa în Focşani, dar nu i-a ieşit nici comanda, nici şefia Secţiei de Ortopedie -Traumatologie, funcţie pe care a avut-o şi la S. M. Galaţi. A fost nevoit să părăsească zona şi să se retragă în rezervă. Acum, cu civilia la bază, ca o patalama, a încercat să îşi întindă influenţele pentru a şefi spitalul din Tecuci, dar n-a mers, apoi pe cel din Adjud, şi nici acolo nu i-a mers. Şi, totuşi, este medic, nu ? Iar ţara are nevoie de medici ca de aer, că de aia a cheltuit cu devenirea lor.

Cam gol şi la Oftalmologie

Da, din cei trei medici de aici, a rămas unul singur în acestă secţie a S. M. Galaţi. Adică, doar dr. Cristina Iuroaia. De aceea, Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” este sufocat de pacienţi. Pe 7 septembrie, cabinetul de consultaţii oftalmologice a fost blocat de pacienţi cu vârste şi de 75 de ani, care sunt obligaţi să vină la controlul periodic şi pentru eliberare de reţetă, din şase în şase luni. Medicul specialist a reuşit să scape de pe Secţia din spital abia dupa ora 12,00, ne-a declarat un coleg de presă.

Aşa se explică şi „dezertarea” prin demisie de la şefia Secţiei de Oftalmologie a S. M. Galaţi, şi plecarea din spital, a medicului specialist, dr. Cristina Hothazi. După ce şi-a edificat o sală de operaţii privată, aceasta nu mai putea face faţă fizic la două locuri de muncă. Desigur, obositor era şi să acorde consultaţii pacienţilor la cabinetul privat de pe strada Traian, darămite să opereze de cornee şi să pună cristalin 10 ore pe zi. Aşa că obosala a determinat-o să plece din spital. Acum, în jurul datei de 15 septembrie, sunt aşteptaţi să vină pe această secţie doi medici oftalmologi. Până atunci, însă, pacienţii nu mai ştiu ce să facă, se învârt ca muştele fără cap, neştiind cine şi când îi va opera, programările fiind date peste cap. Or, deocamdată, dr Cristina Hothazi nu are contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi, nici pe cabinetul de consultaţii, nici pe noua sală de operaţii. Şi, atenţie, sunt (şi cunosc astfel de cazuri) persoane care au pensii de 750 de lei, iar o operaţie de cataractă şi un cristalin începe de la 1.700 de lei, plus controlul periodic. Şi acestă consultaţie este 250 de lei.

Iar astfel de sincope sunt abia la început în sistemul public de sănătate.