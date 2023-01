După ce a rătăcit 5 milioane de euro, Camera de Comerţ a Famigliei Mocanu este aruncată arhiepiscopal în stradă

• În clădirea – monument – Casă Memorială, în care a locuit Costachi Negri, va fi cancelaria Seminarului Teologic

Ştiuuu, veţi începe prin a sări de cur în sus, marţafoilor ! Că ce l-a apucat pe Ciorici ăsta să se ia de Famiglia Mocanu, care a acaparat complet Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi, şi unde din vreo opt salariaţi câţi au mai rămas, jumate sunt din Famiglie, iar jumătate din jumătatea rămasă sunt şoferul şi secretara, care face şi cafele, spală şi veceurile. Cu aceeaşi mână, că aşa merită ăştia. O să vă răspund în cele ce urmează, ca rezultat al unei îndelungi documentări, că nu am nimic cu nimeni, darămite cu Ion Mocanu, cu care am avut o rară dar limpede comunicare. Partea proastă e că omul a devenit de neînţeles, de când nu mai reprezintă NIMIC în biroul conducerii Camerei de Comerţ a României, unde era vicepreşedinte, cu cazare şi masă la Hotel „Marriot”, dar a lăsat ca urmă a trecerii lui prin somptuosul şi luxosul sediu central al CCIR din Bucureşti pe fiul său, Ionuţ-Răzvan Mocanu, plantat în meseria de consilier al preşedintelui CCI a României, Mihai Daraban, proaspăt eternizat în această funţie, cu o leafă de 18.200 de euro pe lună.

Acum, după ce Arhiepiscopia „Dunării de Jos” vrea Casa Memorială „Costachi Negri”, din strada Mihai Bravu, care a fost muzeu, şi pe care i-a oferit-o justiţia, Camera de Comerţ şi Industrie Mocanu, pardon, Galaţi, va ajunge în Bădălan, pe strada Moruzzi (Păcii), unde a funcţionat cândva Policlinica Şantierului Naval Galaţi. Desigur, nu se ştie cine va încasa chiria de pe acel spaţiu vast şi cu etaj, dar mai ales cu ce va ajunge la serviciu cealaltă jumătate de salariaţi. Dar, terminaţi cu înjurăturile, şi haideţi să trecem la fondul încâlcitei chestiuni, în care se vântură lunar prin buzunarele Famigliei circa 50.000 de euro. Cel puţin aşa zic unii care ştiu să numere bani de mărimea acestor cifre.

CCI a vândut Primăriei spaţiul de la parterul blocului A16 cu 600.000 de euro, iar acum l-ar vrea ca sediu cu chirie zero

Era pe vremea destupatului şi vizionarului de Dan Gogoncea (Dumnezeu să îl ierte !), dar care a făcut praf şi pulbere patrimoniul imobiliar al Camerei, dar şi veniturile care curgeau în flux continuu, când CCI avea şi Oficiul Registrului Comerţului şi când Camera avea circa 200 de salariaţi. Iar după ce Gogoncea a intrat în vrie, în 2011, şi a venit Ion Mocanu ca preşedinte interimar, apoi, în acelaşi an, a fost şi ales ca preşedinte al CCI Galaţi, Gogoncea fiind un fel de băgător de seamă pe acolo, a dispus un control la sânge în actele contabile ale Camerei, care a durat circa doi ani. Avea să constate că peste 5.000.000 de euro, proveniţi mai ales din afacerile imobiliare cu patrimoniul Camerei, au dispărut. Aşa şi-a strivit Gogo deştele la uşă, încât nu a mai putut articula nimic de durere, dar s-a înţeles că vrea să plece la pensie. Şi dus a fost. Ca şi patrimoniul, cum ar fi sediul filialei din Tecuci a Camerei, sediul ORC de pe Basarabiei colţ cu Carnabel, de la parterul blocului A16, amenajat de la roşu de o firmă a lui Marian Băilă, şi unde acum funcţionează Direcţia de Taxe şi Impozite, Persoane Juridice, a Primăriei Galaţi şi care a dat Camerei, pe el, 600.000 de euro, precum şi terenul situat pe strada Brăilei, între sediul BCR (fost) şi restauranul chinezesc. Ce mai, în total s-au cam încasat circa 5.000.000 de euro. Numai pe terenul pe care s-a construit sediul ING Bank, a fost încastă suma de 1,5 milioane de euro ! Un patron de firmă a cumpărat restul de teren din Brăilei, pe care este o parcare neamenajată, ăstuia fiindu-i teamă să nu fie luat la întrebări, dacă s-ar apuca să construiască ceva. Dar grav de tot mi se pare faptul că în 32 de de ani, Camera de Conturi Galaţi nu a făcut nici un control financiar la CCI Galaţi, care a vehiculat şi bani publici. A, am uitat, sediul ORC de la A16 a fost inaugurat în prezenţa premierului Adrian Năstase.

Revenim. După învârteala arhiepiscopală, preşedintele Ion Mocanu şi Victor-Paul Dobre, fost secretar general al CCI Galaţi, acum doar membru în Colegiul Director, i-au făcut o vizită primarului de Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu, căruia i-au cerut, cu titlu de folosinţă gratuită, sediul Direcţiei de Taxe şi Impozite. Şulfit în astfel de manopere, ăsta le-ar fi spus că sunt nebuni şi că dacă ar face asta, i-ar sălta DNA-ST Galaţi, unde procuror-şef este, totuşi, brăileanca Mihaela Leu, fostă Pucheanu! Şi ar mai fi zis primarul: păi Camera l-a vândut Primăriei cu 600.000 de euro, iar eu să vi-l dau în folosinţă gratuită ? Nu e legal. Eu, după ce am cumpărat sediul BCR de pe Brăilei, vreau să mut acolo tot ce înseamnă taxe şi impozite şi voi vinde spaţiile cu parter şi etaj de la Romarta Veche, din Micro 39, de la A16 şi pe cel de vizavi de Banca Naţională, tot cu parter şi etaj. În felul ăsta, Primăria va recupera ce a plătit pe sediul BCR şi mai şi rămân şi ceva bani.

Aşa s-a încheiat vizita la primar, dar s-au ales cu agrementul că nu se va opune să se mute CCI Galaţi într-un spaţiu care aparţine (a aparţinut) Ministerului Sănătăţii, dar dat în întreţinerea autorităţilor locale sau judeţene, după caz. Sigur, statutul fostei policlinici a Şantierului Naval este incert dinainte ca acesta să devină Damen şi când director general era fix Ion Mocanu, fumător de ţigări „Carpaţi” la acea vreme (ca şi mine, dar eu din cu totul alte motive !). Acest aspect se va desluşi când vom afla cui plăteşte chirie pe fosta policlinică, famiglia, pardon CCI Galaţi.

CCI Galaţi vrea sediul şi terenul în care a funcţionat celebra Facultate de Chimie Alimentară. Chiar dacă Ion nu mai e nimic la nivel central !

De ani buni, Mocanu se tot agită prin instanţele de judecată prin care revendică pentru Cameră superba clădire şi terenul de mii de metri pătraţi, situate în centrul Galaţiului, pe strada Carnabel, colţ cu Gării, devenită Lascăr Catargiu, în care acum funcţionează Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul UDJ. Dar, nu am mai fost atent la subiect. Promit să revin pe el.

Partea proastă este că Galaţiul nu mai este reprezentat la nivel nţional nici în sistemul cameral, unde, prin Ion Mocanu, avusese unul dintre cei patru vicepreşedinţi. Acum, în biroul de conducere au fost aleşi ca vicepreşedinţi, preşedinţii camerelor din Arad, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi şi Neamţ. Nici din Colegiul Director nu face parte Ion Mocanu, unde, de fapt, nu a fost ales nimeni din Moldova, ci doar din apropiere: preşedintele CCI Brăila. Se spune că aceştia sunt plătiţi cu un brut de 10.000 de lei pe şedinţă, cu masa şi casa asigurate la Hotel „Marriot”. Tot în 22 noiembrie, când a fost ales Colegiul director pentru un mandat de cinci ani, a fost reales ca preşedinte şi Mihai Daraban, căruia i-a fost mărită indemnizaţia de trei ori, ajungând la 18.200 de euro pe lună. Preşedinţilor de comitete le-a fost fixată o indemnizaţie de 8000 de lei de şedinţă, banii provenind din acţiunile pe care CCI a României le deţine la Romexpo SA Bucureşti, Rominvent SA Bucureşti, Tuvkarpat SRL, Administrarea Parcului Industrial Mangalia SRL, Depozitul Central SA, Economix News SA şi World Trade Center.

Iar dacă le ieşea jucărica introducerii unei taxe obligatorii pe agenţii economici, le trebuia o viaţă să numere banii. Cum a fost: păi la începutul anului 2022, preşedintele Daraban a încercat să introducă, prin legislativ, o taxă obligatorie pentru toate firmele din România. Şi ca să dea tot flauşatul de patron, taxa era fixată între 10 şi 100 de euro anual, funcţie de mărimea firmei, pentru a fi introduse firmele într-un catalog-insectar, iar cine nu ar fi cotizat, nu i s-ar fi primit bilanţul la ANAF ! Şi cam erau atunci 1,1 milioane de firme şi 400.000 de întreprineri individuale şi Persoane Fizice Autorizate (PFA). Adică, frizeri, ceasornicari, croitori, cizmari etc. Aştia ar fi plătit să zicem, câte 10 euro, ceea ce ar fi însemnat 4.000.000 de euro anual, numai de aici. Dacă înmulţim cele 1,1 milioane de firme, cu o medie de 70 de euro pe an, ar fi însemnat 77.000.000 de euro, adică un total de 81.000.000 de euro pe an.

Famiglia Mocanu şi maşinile de numărat bani. Fiul Ionuţ este secretar general al CCI, sora lui e pe proiecte europene, iar soţia lui e director economic, tot la camera socrului, ca ei să fie jumătate din salariaţi !

Când s-a fost pensionat Capul Famigliei, Ion Mocanu, după ce fusese băgat afară, pe rând, de la Şantierul Naval Damen, apoi de la cel de la Giurgiu, unde eşuase, s-a înălţat la pensie. La acea vreme am scris că era a doua pensie ca mărime din judeţ, după ce a lui Ilie Costache, fost preşedinte al Tribunalului Galaţi, care avea o pensie de vreo 27.600 de lei. Era a lui I. Mocanu. Se spune că acum, după atâtea majorări, care se simt numai la cei cu pensii foarte mari, ar avea 50.000 de lei, adică peste 10.000 de euro. Să îi mănânce şi să îi bea sănătos ! Ei, şi cu ce mai încasează ca preşedinte al CCI Galaţi, are de gestionat un brut de vreo 100.000 de lei.

Aşadar, fiul preşedintelui este în Colegiul Director al CCI Galaţi şi „expert în selecţie, recrutare, monitorizare şi comunicare online cu grupul ţintă şi mentor în formare practică”, din care cauză câştigă anual doar 43.119 lei net, la care mai adaugă încă două sume: de 6.048 lei şi de 1.000 de lei, conform declaraţiei de avere. Tata nu l-a lăsat pe drumuri pe fiul Ionuţ-Răzvan Mocanu, aşa că i-a transmis, aproape dinastic, un post în CCI a României. El este consilier al preşedintelui Daraban, cu o leafă care bate spre foarte multe mii de euro, avand în vedere că Daraban are un salariu votat, de 18.200 de euro. Tot tăticu l-a înfipt pe Ionuţ director al Asociaţiei Tehnopol, de pe lângă Primăria Galaţi. Aici are un venit anual net de 77.057 de lei, iar din chirii câştigă doar 5.364 de lei. Total anual, 132.588 de lei net. Şi nu are decât un VW Pasat vechi şi un depozit bancar, tot vechi (din 2015), în valoare de 322.422 de lei.

Soţia lui, Nora Mocanu, a fost adusă de socrul ei contabil şef al CCI Galaţi, contra unui venit anual de doar 42.634 de lei net. Da, dar de la Tehnopolul lui soţu a încasat, ca resposabil tehnic, 27.430 de lei net, plus alte 8.820 de lei, iar din expertize, 4.400 de lei şi o chirie de 5.364 de lei. Total anual, circa 110.000 de lei net.

Aşadar, avem o familie unită în jurul numărării a vreo 50.000 de euro pe lună.

Dar CCI Galaţi, chiar mulsă la sânge de Famiglia M, tot mai dă lapte de o brânză, prin Terminalul Bursei de Mărfuri, care funcţionează în cadrul Camerei.

Vom rămâne pe fază şi sperăm ca viitoarea cancelarie a Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei” să nu vină cu pickhammerul arhiepiscopal ca să dizloce de pe zidul clădirii placuţele de marmură în care sunt săpate statutul de monument istoric al clădirii, precum şi faptul că este casa memorială în care a locuit Costache Negri, fost scriitor, patriot, om politic şi pârcălab de Covurlui. Căci şi-ar da singuri şuturi în ecumenism, fotoreporterul Impact-est imortalizând în imagini, pentru ediţia de faţă, şi pentru cât o să ne ţină eternitatea lui Dumnezeu, aceste DOVEZI care exprimă ADEVĂRUL, cel mereu diferit de adevărul judiciar, prin care clădirea – monument a fost arhiepiscopopită.