Fostul Grand Hotel, devenit sediu al securităţii şi apoi al municipalei PCR, după 1990 primărie, nu-şi schimbă culoarea felinarului ! Rămâne tot roşu, dar ferrari !

• Universitatea „Dunărea de Jos” se aruncă la cinci milioane de euro pentru asta, bani cu care ar putea face o clădire nouă, care să se învârtă după soare ! •



De câţiva ani, universitatea de stat a Galaţiului, singura din acest ţinut înconjurat de judeţe fără mediu academic de stat, aşa cum sunt Vasluiul, Tulcea, Buzăul, Vrancea şi Cahul – Republica Moldova, a căzut sub linia decenţei academice, şi la propriu, şi la figurat. Ştiinţa, sobrietatea, detenta, ştaiful, decenţa, seriozitatea, rigoarea, studiul, cerinţele, exigenţa şi soclul acestora toate au devenit un fel de piftie goală, au căzut într-o chiloţăreală despre care am tot tăcut, sperând ca actualul rector, prof. univ. dr. ing. Puiu Georgescu, să-şi revină din reveria de a fi numit şef suprem peste o plantaţie de stat, populată şi cu femei, care cad uşor pradă condiţionărilor ca de la mascul şef la subalternă. Este mult de scris şi de dezbătut. Curajul armatei de salariaţi trebuie reanimat, dacă nu cumva e mort de-a binelea. Dar, sub păstrarea anonimatului, sigur vom putea trece la asanarea morală şi politică a acestui mediu unde înalta ţinută, la propriu şi la figurat, va trebui să redevină normalitate. Până atunci, însă, vom trece în revistă ultima lovitură cu iz de prostituare morală: hotărârea Consiliului de Administraţie şi a Senatului de a achiziţiona cu bani publici clădirea şi terenul situate în Galaţi, pe strada Domnească nr. 34, chiar vizavi de sediul central şi administrativ al Universităţii „Dunărea de Jos”, clădire în care ultima dată a funcţionat Primăria Galaţi.

De ce să dai doar 1,5 milioane de euro, când poţi să dai cu un milion de euro în plus ?! Ca pentru partid !

Da, priviţi redată în facsimil Hotărârea Senatului UDJ, nr. 342 din 7 noiembrie 2022.

HS_342_2022

Şi s-a votat electronic. Din cei 80 de membri ai Senatului UDJ, 70 au fost prezenţi la votul electronic, majoritatea acestora votând pentru deblocarea din credite bugetare a sumei de 12,5 milioane de lei noi, evaluarea clădirii urmând a se face abia după deblocarea imensei sume de bani. Conform specialiştilor, preţul este uriaş şi este fixat fără un studiu de piaţă. Desigur, achiziţionarea clădirii nu se va putea face doar în urma unei hotărâri a Senatului UDJ.

După acest demers juridico-administrativ, rectorul UDJ Galaţi a fost miercuri, 16 noiembrie 2022 la Ministerul Educaţiei pentru deblocarea unui credit de 12,5 milioane de lei noi, necesari achiziţionării imobilului în cauză, care are o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi şi un teren de circa 3.400 de metri pătraţi. După întoarcerea de la minister, urmează să fie convocată o nouă întrunire a Senatului.

Unicul moştenitor al familiei Macri este Cristi Munteanu, proprietar care a tot încercat să vândă acest imobil – clădire de patrimoniu cultural, cu suma de 1,5 milioane de euro, sumă ofertată pe site-urile de imobiliare. Şi nu a prea reuşit. Dar iată că cu 2,5 milioane de euro, îi iese! Asta înseamnă că statul îşi permite prin prepuşii săi să azvârle cu banul public suma de 1.666 de euro pe metrul pătrat (nepunând la socoteală terenul) de clădire din paiantă, fără stâlpi şi grinzi din beton armat şi cu fundaţie din bârne din lemn de stejar. Mai mult, pentru consolidare şi reamenajare mai trebuiesc cel puţin încă 2,5 milioane de euro. Dar, fiind clădire de patrimoniu, nu ai voie să schimbi nimic, nu ai voie să recompartimentezi, aşa că Grand Hotel nu poate deveni decât o clădire de birouri, spaţii pe care Univeritatea le are din belşug în clădirea de vizavi, adică în sediul central al instituţiei. Deci vor fi ZERO amfiteatre sau săli de curs, normele ARACIS în materie fiind de netrecut.

Este clar de roşu-ferrari că ceva profund nu este în regulă cu acest preţ de 2,5 milioane de euro, asemenea preţuri nefiind practicate nici în Cluj sau Bucureşti.

ZERO studiu de piaţă, ZERO expertiză

L-am contactat pe Marius Stan, fostul primar al Galaţiului în mandatul 2012-2016, ştiind că astfel de oferte au fost făcute de către proprietar şi de către avocatul său, Didel Bujeniţă, încă de când era consilier municipal (2008-2012). M. Stan şi-a amintit că Cristi Moldoveanu a venit în consiliu însoţit de către avocat şi au făcut o ofertă de şapte milioane de euro pentru vânzarea clădirii din Domnească nr. 34. Bineînţeles că au fost refuzaţi. Iar când în mandatul său de primar Marius Stan a luat hotărârea de a relua construirea noului sediu pentru primărie, zvonacii, printre care şi beneficiarii tranzacţiei, au lansat în spaţiul public falsa ştire cum că se preferă costuri mari pentru o clădire nouă, întrucât şi parandarătul de la constructor este pe măsură.

Şi de va fi să le iasă celor interesaţi jucăreala, este musai costruirea unei pasarele care să lege cele două clădiri. Dar pentru o astfel de construcţie ai nevoie de teren mult la ambele capete, pentru ca panta să fie lină. Dacă nu, poate fi şi o pasarelă dreaptă, pe deasupra cablurilor de alimentare a troleelor, care să fie prevăzută cu lifturi la ambele capete. Dar, aici ca şi la expertiza tehnică, la evaluare, la consolidare, reamenajare şi mobilare, este vorba de alţi bani şi alte parandarături. Cei cunoscători au evaluat aceaste operaţiuni la cinci-şase milioane de euro, nu la 2,5 cât s-a avansat la o primă strigare.

În cât timp se va amortiza aceată uriaşă şi fără socoteală cheltuială, fie şi presupunând că aici se va dezvota un fel de Silicon Valley, rămâne să ne spună aceeaşi politruci care au ridicat chiloţăreala în universitatea de stat a zonei de sud-est la nivel academic.

Va fi un lung serial, necesar asanării etice şi morale a mediului universitar din ţinut.