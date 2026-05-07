Liberalul care a jefuit împreună cu Patriciu petrolul românesc, ne dă cu tifla din America

Nume: Raymond Luca. Loc naștere: Sverdlovsk, URSS. Motivare: oameni de nădejde ai regimului comunist, babacii lui au fost trimiși la studii în URSS, după principiul vremii, că lumina vine de la răsărit. Raymond Luca a avut norocul să vadă lumina zilei în casa de nașteri a popoarelor sovietice din Sverdlovsk, centru major al siderurgiei, industriei militare și constructoare de mașini a URSS, regiunea Urali.

Unde a trăit în România: cartierul Floreasca al burgheziei roșii, părinții lui fiind comuniști de bine și în calitate de directori de întreprinderi mari, reprezentanți ai nomenclaturii industriale. Educație: ASE, cursuri de propagandă și învățământ politic organizate de partidul comunist român.

Pasiuni: disprețul suveran față de specia umană, hobby împărtășit de majoritatea odraslelor nomenclaturii. Aspect: bucată de slănină râncedă cu barbă rară de țap electrocutat. Fapte: s-a înhăitat cu Dinu Patriciu și a constituit cel mai sofisticat grup infracțional organizat sub acoperirea PNL și a imunității conferite de mandatul de deputat și ulterior senator.

Ca parlamentar, a votat legi și a făcut lobby în favoarea lui Patriciu, ca acesta să cumpere la preț de nimic societatea Rompetrol de la FPS. A făcut parte din nucleul dur de conducere și consultanță al grupului Rompetrol la începutul anilor 2000, fiind omul de încredere al lui Patriciu, în perioada de tranziție a Rompetrol de la o companie de stat la un holding internațional.

Rompetrol SA avea de recuperat aproximativ 85 de milioane $ de la statul libian, bani proveniți din investiții făcute de România comunistă înainte de 1989. În loc ca acești bani să ajungă la bugetul de stat, au fost utilizați în circuitul financiar al grupului Rompetrol pentru a finanța expansiunea acestuia, prin achiziția rafinăriilor Vega și Petromidia.

Raymond Luca a fost personajul cheie în gestionarea creanței din Libia, care n-a mai fost vărsată la bugetul de stat, ci pierdută în circuite internaționale, prin structurarea holdingului internațional în Olanda și Elveția, manevră care a externalizat controlul activelor și a îngreunat eforturile statului de a mai pune sechestru pe banii din Libia timp de aproape două decenii.

După ce urma banilor s-a pierdut, Raymond Luca a fost pârghia prin care cu banii din creanța Libia, grupul Rompetrol va achiziționa rafinăriile Vega și Petromidia. În 2003, sub guvernarea Adrian Năstase, și cu un puternic lobby PNL în Parlament, a fost adoptată ordonanța de urgență 118/2003 prin care datoriile uriașe ale rafinăriei Petromidia către stat, de 600 milioane $, au fost convertite în obligațiuni pe 7 ani.

În aceeași perioadă, Adrian Năstase l-a numit pe Raymond Luca ministru-consilier și șef al secției economice la Ambasada României din Washington D.C. Fără pregătire diplomatică, doar cu ștampila de trecere liberă de pe certificatul de naștere, buletin și pașaport: born in USSR, și mândru că mi-s român. Dar cu o recomandare fermă de la SIE, dat fiind faptul că resursele din secția economică servesc ca acoperire pentru spionaj.

Raymond Luca s-a întors în politica internă, fiind ales senator pentru diaspora, între 2008–2012. Procesul privatizării Rompetrol s-a lăsat cu condamnări pentru evaziune fiscală și manipularea pieței de capital. Au ispășit ziaristul Sorin Roșca Stănescu, condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare și ministrul Sorin Pantiș, osândit la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

Dinu Patriciu a făcut o noapte de arest, din poarta căruia a lansat în direct și la o oră de vârf, un SOS în limba zidarilor liberi, care zis și făcut, l-au scos de la țuhaus și l-au plimbat prin instanțe, până când doamna cu coasa l-a luat definitiv cu dânsa la un loc de verdeață și răcoare. Statul român a continuat recuperarea creanței Libia, ajungând cu dobânzi și penalități la peste 140 milioane $, de la moștenitorii lui Patriciu și compania Rompetrol.

Raymond Luca a fost cercetat alături de grupul Rompetrol, dar a beneficiat de prescripția răspunderii penale. Prin tot felul de artificii, dosarul Rompetrol II a fost clasat de asociația zidarilor liberi de la DIICOT, frații de echer, compas și mistrie ai lui Dinu Patriciu și Raymond Luca, iar prejudiciul estimat la miliarde de lei, a fost transformat de magicienii zidari, în obligațiuni.

În decembrie 2019, zidarii DIICOT au clasat inclusiv acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, plus evaziune fiscală de 38 milioane de lei, care îi vizau pe administratorii și asociații grupului. Motivație: faptele nu mai puteau fi probate conform standardelor juridice actuale după atâția ani.

Cu banii furați din România, Raymond Luca s-a mutat în localitatea Vienna, în zona metropolitană a capitalei federale, statul Virginia, SUA, unde dă consultanță pentru companii internaționale, fiind asociat cu firma Lang Wallace LLC și de unde ne dă cu tifla. Expertiza? Born in USSR, ceea ce are cu totul altă conotație în SUA. V-am oferit pe scurt, formula falimentului ca stat și a înapoierii României. Breaking news: ș-am încălecat p-o șa.

