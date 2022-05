Moldo-gălăţencele Ala Procopenco şi Golovatii Mihaela, în topul celor mai bogate femei de afaceri din Romănia Averea estimată a acestora este în jur de 50 milioane euro!

De ceva ani, se poate spune că cele două moldovence, blonde şi frumoase foc, au intrat în topul celor mai bogate femei de afaceri din ţară. Nu se poate spune că cele două ar fi neaparat nişte afaceriste pricepute, dar, printr-un concurs de împrejurări, favorabile lor, au ajuns în posesia unor proprietăţi şi afaceri în derulare, care le-au făcut să poată fi considerate ca deţinătoare a unor averi deosebite. Ala Procopenco a ajuns să deţină proprietăţi şi acţiuni la o serie de societăţi pe acţiuni de tip închis, care societăţi, deţin numeroase active valoroase şi acţiuni la diverse societăţi listate la bursă. Aceasta, în mare parte, datorează aceste avuţii ca urmare a sponsorului existent în spate, nimeni altul decât răposatul afacerist Chelu Cătălin. Ala Procopenco i-a dăruit răposatului Chelu trei copii frumoşi, ea fiind una din favoritele acestuia, motiv pentru care i-a lăsat o mare parte din averea deţinută. De apreciat este faptul că Ala Procopenco s-a implicat în lumea mare a afacerilor, acţionează actualmente în această lume, chiar dacă a debutat cu stângul în anul 2015, an în care a luat o mare ţeapă. La această dată, Ala controlează multe societăţi comerciale, încercând să facă faţă şi unor bătălii cu moştenitorii răposatului Chelu, în primul rând cu mama răposatului Rimar Doina. În ce priveşte pe Golovatii Mihaela, aceasta are la rândul ei are un sponsor în spate, acesta fiind soţul acesteia, Constantinescu Gabriel, cunoscut de toţi ca mâna dreaptă a afaceristului decedat Chelu Cătălin. Golovatii Mihaela a intrat în decursul ultimilor ani în posesia unor pachete de acţiuni la societaţi listate la bursă cum ar fi Comat Galaţi, Electroargeş SA, Mecanica Rotes, la aceasta din urmă achiziţionând 25,32% din acţiuni. La această dată se poate spune că deţine controlul la două societăţi importante, Galfinband SA Galaţi şi SPIT SA Bucovina, direct şi prin interpuşi. Golovatii a dat lovitura cea mare la societatea suceveană SPIT SA Bucovina unde deţine direct 48% din acţiuni, plus vreo 12% prin interpuşi.

foto: Ala Procopenco

Dacă moldoveanca Ala se poate bucura nestingherit de uriaşa avere, ea intrând în posesia averii printr-un concurs de împrejurări fericit, pentru ea, nu acelaşi lucru se poate spune de Golovatii Mihaela. Aceasta, spun gurile rele, a investit banii soţului, Constantinescu Gabriel, acesta fiind urmărit penal în numeroase dosare aflate pe rolul instanţelor penale din ţară. Mai mult, se zice că acesta ar datora la fisc sume uriaşe, iar sumele deţinute de soaţă, ar fi în pericol. Unii zic că, prin ea, s-ar spăla sume uriaşe de bani proveniţi din activităţi cu caracter ilicit. Oricum, vom trăi şi vom vedea. Vă ţinem la curent cu modul în care îşi vor administra şi păstra uriaşele averi cele două frumoase blondine.