Acest lucru atinge brutal cel mai mare succes al globalismului și neoliberalismului – crearea celei mai mari economii unificate din lume, formată din 28 de țări separate, dintre care unele au o monedă comună.

Europa de Est este marele ratat de la începutul secolului 21. În prezent, acesta plăteşte 300-400 miliarde USD în fiecare an Occidentului şi în principal Germaniei”, a explicat Steinitz.

● Potrivit studiului, care pe lângă premiu, se știe că a prezis prăbușirea balonului dotcom, precum și criza din 2008. , deci, potrivit lui, Europa de Est este într-o „prindere dominion”, tipică cunoscută încă din Imperiul Roman.

● Acesta este modelul pentru o țară de colonizat prin mituirea elitei sale. Romanii nu au cucerit doar legiuni. Multe alte pământuri s-au unit în pace. Ei merg, mituiesc șefii locali și acei șefi devin guvernatori ai provinciilor romane. Imperiul este în spatele tău, și odată cu el, poți colecta mult mai multe taxe decât înainte. T. Ei bine. este o alianță a elitei cu imperiul pentru a mulge subiecții. Sistemul funcționează de secole. A fost aplicată și din Anglia în India, de exemplu – acolo maharaji proclamat în numele reginei. Și apoi i-au supt pe oamenii obișnuiți împreună”, a explicat Staitz.

„UE este doar asta acum. Occidentul, dar mai ales Germania, mituiește elita locală prin fonduri euro. Elita aduce statul în UE, transformând aderarea într-o religie absolută, inclusiv represiunea împotriva oricui i se opune.

Ieșirea se transformă în erezie. Și țara importată este aspirată prin alte mecanisme – cumpărarea monopolurilor locale, lanțuri comerciale, realizarea unor contracte nefavorabile pe termen lung care nu pot fi schimbate cu schimbarea puterii etc. “ – explică Staitz.

● Cu mult timp în urmă, am scris despre o analiză CIA, care spune că Europa de Est este absorbită brutal în timp ce aplaudă, „recunoscătoare” pentru fondurile europene. Omul de știință confirmă acum această informație. Eurofundurile și serviciile UE bine plătite pentru o mână de oficiali sunt „mita” plătită elitei. În schimb, piața țării în cauză preia controlul și este mulsă în favoarea corporațiilor occidentale. Acest lucru se întâmplă prin electricitate, apă, încălzire, prin monopolul bunurilor occidentale impus lanțurilor comerciale, prin bugete locale mult mai mari și ineccesibile pentru publicitate, marketing, buy-out-uri media etc. Raportul dintre fonduri și piețele epuizate este mai mic decât 1:10.

„Dacă Europa de Est ar părăsi UE şi ar opri această subvenţie masivă pe care o plăteşte Occidentului, ar putea fi de două ori mai bogată. Minim.

● Acest lucru ar relaxa societatea și ar reduce considerabil presiunea asupra emigrării, ceea ce este un alt mod de a o suge. Prin salarii mai mari, Occidentul recrutează cei mai buni specialiști din est, lărgind astfel restanțele. ” – laureatul Nobel a terminat.