O famiglie de bugetofagi are venituri nete anuale de 243.317 de lei. El este comandantul IPJ Galaţi, ea, director adjunct al AEP Sud-Est

Mda, şi nu e de ajuns…Guvernul şi Parlamentul au în vedere majorarea salariilor unor categorii de bugetari, cu sume cuprinse între 15 şi 25 % din salariile deja uriaşe, în raport cu cele din sistemul privat şi cu veniturile a peste cinci milioane de români. Iar asta după ce parlamentarii şi-au votat o majorare a sumelor forfetare cu 7.500 de lei noi !

În ediţia de faţă, ne-am oprit la famiglia MOTOTOLEA – Cornel-Georgian şi soaţa lui, Carmen-Felicia. El este eternalizat de câteva mandate politice în inluenta funcţie de comandat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, iar doamna a fost atârnată (se putea altfel ?!) directoreasă adjunctă a unei instituţii de care depind toate alegerile: Autoritatea Electorală Permanentă, Filiala Sud-Est Galaţi.

Pentru aceste sinecuri, cei doi bugetofagi de lux sunt plătiţi astfel: el, 131.472 de lei, plus o indemnizaţie de 10.950 de lei, tot net şi tot anual, pe motiv că taie aer la câini cu drujba la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi (ATOP), iar ea are o leafă netă de 100.895 de lei, din cauză că odată la patru ani sunt alegeri locale şi parlamentare. Asta în timp ce şeful ei plin, Andi I. Mihalache are venituri nete de 167.088 de lei.

Dar, să revenim la Mototolea. Tot conform declaraţiei de avere din iunie 2022, care se referă la veniturile din anul fiscal 2021, aflăm că în 2011 au cumpărat un teren intravilan de 280 mp, iar în 2015, o casă de 170 de mp, situată pe strada Melchisedec Ştefănescu (vezi foto din arhiva Impact-est), în 2011 un Mercedes Benz (că era la ofertă şi la modă, ce mama mă-sii !) şi în 2017 o Skoda Fabia. Famiglia de sinecurişti politici are în conturi doar 67.000 de lei, iar în 2020 a depus în cont 43.536 de euro. În 2013, cei doi soţi au împrumutat de la familia Gheorghiu M.L. şi P.E. suma de 10.000 de euro, scadent anul acesta.

Sigur, poliţianul şef pe judeţ nu trece la venituri norma de hrană şi nici sumele alocate pentru echipare.

Asudare uşoară, că la banii ăştia merită. Căci ce să faci cu un venit de peste 20.276 de lei? Mănânci mai mulţi cartofi prăjiţi şi atât, că doar nu o să te apuci să citeşti mai mult decât un amărăştean care are salariul minim pe economie.