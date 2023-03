Ce ne facem fetelor cu acest Costel Fotea, duce de Tg. Bujor şi preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi (CJG), care din cauză că s-a cocoţat la prea mare înălţime bănească, fără autorizaţie sangvină, a ameţit. Prin pixul lui trece un buget uriaş, dar şi finanţări de sute de milioane de euro, anual. Urcat în astfel de zone rarefiate de către cei de la partidul lor, de către slugile din instituţiile publice care sunt finanţate (ca investiţii şi dotări) din banii publici veniţi prin CJG, dar mai ales de către „presta” (presa) aflată în plină cenzură economică, acest fost mare administrator de dispensar orăşenesc s-a tulburat, s-a dedublat, începând chiar el să creadă, la bărbieritul de dimineaţă, că este un fel de Gogoncea. Doar că pe Costel Fotea, aburcarea pe un astfel de piedestal l-a turmentat şi l-a transformat într-un majur judeţean, cu care nu se mai poate dialoga, care ignoră pe oricine îi iese în cale, sau, preventiv, urmează să îi iasă, proiectele de hotărâre din CJG find în majoritate absolută iniţiate şi semnate de el, fără nici un fel de consultare politică. Nici cu pesediştii pe care îi şefeşte executiv, nici cu populimea din celelalte partide politice care alcătuieşte cealaltă jumătate a CJG, nu are dialog. Că atâta putirinţă au alde penele, alde şi usere sau pact. Şi de aia, marile lucrări de investiţii demarate în judeţul Galaţi înaintează cu frâna de mână trasă, spre deloc. Dar despre asta, vom face analize punctuale.

Tu-i judeţul mamii ei de treabă mare politică !

Curtea de Apel BUCUREŞTI – Informaţii dosar Tribunalul BUCUREŞTI – Informaţii dosar

Petru Tudorache este pe făraşul CNAIR Galaţi

Nea Petrică a chicat în dizgreaţa politică a preşedintelui Fotea, dacă o fi având habar. Dar sigur are, căci nea Costică i-a arătat întâi şoarecele, apoi motanul. Din ianuarie l-a anchetat că nu a completat şi nu a semnat foaia de parcurs a autoturismului instituţiei numită Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), maşină care îl deservea. Şi i-a ars o sancţiune, adică un avertisment. Apoi l-a prins cu şapca în mână sau pe cap, sau nu, pe cap sau în mână (încă se cercetează !), aşa că a urmat desfacerea contractului de muncă, măsură care poate fi contestată în instanţa de judecata mă-sii ! Odată dat pe tobogan, şi odată ce Angelo Tudor deja face naveta Tecuci-Galaţi (vom stabili cu maşina cărei instituţii), ca să poată vegeta în biroul de director al CNAIR Galaţi, treaba mare cu penalii în funcţii publice e ca şi făcută. Şi asta este dovedită de cele două capturi de pe portalul instanţelor de judecată, care însoţesc acest articol, şi din care rezultă că, pe 17 martie 2013, Angelo Tudor are un nou termen în dosarul penal unde ANAF se constituie parte vătămată, cu suma de circa 31,5 milioane de lei noi, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. Acest „insignifiant” aspect a uitat să îl trecă Angelo Tudor în CV-ul politic.

Prietenul penal al lui preşedintele Fotea are de produs bani pentru campania electorală. Balastiere este. Asfalt este. Groape este. Iată, de pildă, pe drumul judeţean care trece şi prin Cuca liberalilor, gropile s-au unit între ele, încât se circulă cu cel mult 5 km la oră. Dar ca să „asfalteze” la comandă contractată această realitate aflăm din „presta” că radarul a surprins un autoturism care circula cu 170 de km în acea porţiune a gropilor reunite !

În sfârşit, trebuie spus că Angelo Tudor, fost director general al Mobimod Tecuci, este inginer mecanic, iar postul de director al CNAIR Buzău, Filiala Galaţi, este pentru meseria de inginer constructor.

Nevasta lui Tudor funcţionează, ca directoreasă la stat, cu benzină de 98

Da, de vreo 14 ani, de când Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului avea sediul la blocul „Cristal” din spatele Prefecturii, şi nu într-o clădire de odihnă şi tratament cu vedere la Dunăre, ca acum, tovarăşa de partid şi de viaţă a lui Angelo Tudor, comisăreasa şefă Carmen-Mihaela Tudor, face naveta Galaţi-Tecuci cu maşina de comisăreasă şefă. Populimea, adică cei şapte comisari, merge în acţiunile de control cu autoturismele proprii, cu benzina cumpărată de ei, din cauză că pe naveta asta năucitoare se duce drakului toată cota lunară de benzină alocată instituţiei lor.

Acum, când familia s-a reunit sub acelaţi steag social de partid şi de stat, e mai mare dragul să asişti la raliul cotidian Galaţi-Tecuci, dintre piloţii de stat care conduc maşinile celor două instituţii, în care se află cei doi directori de partid şi de stat, încât populimea, ieşită la porţi fluturând steguleţe de culoare roşu Ferrari, când prin dreptul ei trece „coloana Tudor”, îşi stuche în sân că, deşi cei doi soţi de partid şi de stat nu sunt certaţi şi în actele de stare civilă, ci numai aşa de dragul de a arde benzina statului, cu tot cu lefurile şoferilor, fac naveta separat.

Sigur, deocamdată, Angelo Tudor nu semnează nici un fel de hârtii care i se vâră în mapă, motivând că doar se acomodează cu aşteptarea trenului de Buzău. Partea naşpa, şi tot pentru buzunarele noastre, este că sediile celor două instituţii pe care le şefeşte familia Tudor sunt amplasate în părţi diametral opuse municipiului Galaţi: CNAIR-Filiala Galaţi este în bariera Traian, iar CJPC este situat tocmai spre faleza Dunării, lângă fostul Institut Judeţean de Proiectări, devenit Institutul „Ion Bujor”, contra a câteva milioane de lei.

Vom reveni. Iar când Fotea mai scapă de competiţia acerbă a like-urilor, în care se află cu primarul Pucheanu, poate vede de ce s-au înţepenit limbile ceasurilor de pe şantierele de investiţii din oraş şi judeţ. Sigur, un ins are în fişa postului la stat să numere zilnic like-urile, că nu e de joacă, e treabă serioasă, chiar dacă salariaţii (cu tot cu instituţii) Primăriei sunt mai mulţi şi mai activi decât armata disciplinată a CJG-ului lui Fotea.