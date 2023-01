Protocoalele Consiliului Superior al Magistraturii şi parcul învechit de limuzine

La o parcurgere atentă a datelor publice de pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), tot felul de surprize sar la gâtul tău de contribuabil mic şi flauşat. În ediţia de faţă ne-am oprit asupra celebrelor PROTOCOALE încheiate cu mai toate ministerele şi instituţiile importante ale statului, inclusiv cu cele de informaţii şi de forţă, dar şi cu multe instituţii internaţionale, unele dintre ele finanţând cu bani grei proiecte menite să ridice standardul profesional din Sistemul numit JUSTIŢIE. Am numărat astfel de 56 de protocoale încheiate între anii 2005 şi 2016, cu ministere şi instituţii interne şi internaţionale, inclusiv din societatea civilă. Să dăm câteva exemple: cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Agenţia Naţională de Integritate, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (de aia s-a vărsat City Insurance într-un faliment care a aruncat în aer piaţa RCA, din care falita avea o uriaşă felie de 15% din cele 6,7 milioane de poliţe), cu Consiliul Naţional al Audiovizualului (?!), cu Uniunea Notarilor Publici şi cea a Barourilor, cu Consiliul Economic şi Social (?!), cu Institutul Naţional de Statistică etc. Dar, parcurgeţi singuri toată lista şi uimiţi-vă !

La capitolul achiziţii publice mi-a atras atenţia cererea de ofertă privind întreţinerea şi repararea propriului parc auto, lansată în 17. 03. 2017 şi care cuprinde cele 18 autoturisme din dotare. Iată din ce este format acest impresionant parc auto, condus de cam acelaşi număr de şoferi, salariaţi ai CSM: 8 Seat Toledo pe motorină, noi şi în garanţie, un VW Jetta, două VW Passat pe benzină, un VW Passat pe motorină, trei Skoda Superb diesel, un BMW diesel, două Dacia Duster şi un Mercedes ML 350 (SUV) pe benzină. Cel mai vechi autoturism este ML-ul, din 2005, iar cel mai nou este din 2015. Suma oferită pentru aceste servicii a fost de 130.000 de lei cu TVA inclusă, pentru un an de zile.

Căci CSM funcţionează ca un organism cu activitate permanentă. De aia ne şi costă de ne îndoaie şi este garantul apărării justiţiei… adică un fel de CUPOLĂ, încât petenţii care se adresează celor două Inspecţii – cea pentru Judecători şi cea pentru Procurori – devin mai pierduţi decât înainte de a trece prin instanţele SISTEMULUI JUDICIAR românesc…

Şi ne mai mirăm de ce nu suntem primiţi în Schengen.