Români, iată cine sunt cei 9 care v-au trădat azi şi câţi bani le daţi pentru ceea ce vă fac

Azi, judecatorii de la Curtea Constitutionala si-au tradat tara si i-au tradat pe toti cetatenii români. Cred ca merita macar sa aflam cum se numesc, sa vedem cum arata fiecare si sa-i privim în faţă, si sa stim şi noi cu câţi bani sunt platiti din taxele si impozitele pe care le platim cu totii.

Acesti 9 judecatori a CCR ne-au vandut azi Suveranitatea nationala în fata unor interese straine, au calcat în picioare Constitutia pe care au jurat solemn sa o pazeasca, si i-au lipsit pe români de ultima posibilitate de a-si apara drepturile contra abuzurilor de tot felul.

Sa vedem asadar cine sunt CEI 9, cat castiga fiecare de la stat, ce ar trebui sa faca pentru acesti bani si ce au facut de fapt:

1) MARIAN ENACHE este noul preşedinte al CCR. Domnia sa a incasat in anul 2021 un salariu total de 302.489 lei, la care se adauga pensia speciala in valoare de 452.856 lei. Deci, domnul Marian Enache este platit de stat (adica de noi) cu 750.000 lei pe an, adica circa 62.500 lei (12.500 euro ) pe luna!

2) CRISTIAN DELIORGA – judecator al CCR. Domnia a a incasat in anul 2021 ca salariu de la CCR si Curtea de Apel un total de circa 350.000 lei, la care se adauga pensia speciala de circa 400.000 lei. Deci, domnul Cristian Deliorga este platit de stat (adica de noi) tot cu 750.000 lei pe an, adica circa 62.500 lei (12.500 euro) pe luna.

3) GHEORGHE STAN – judecator al CCR. Domnia sa a incasat in anul 2021 un salariu total de circa 300.000 lei, adica doar 25.000 lei (5.000 euro) pe luna.

4) LIVIA-DOINA STANCIU – judecator al CCR. Domnia sa a incasat in anul 2021 un un salariu total de circa 300.000 lei, precum si o pensie speciala de circa 400.000 lei. Deci, doamna Livia-Doina Stanciu este platita de stat (adica de noi) cu 58.300 lei (11.700 euro) pe luna.

5) ELENA-SIMINA TA?NA?SESCU – judecator al CCR. Domnia sa a incasat in anul 2021 un salariu total de circa 290.000 lei, plus alte drepturi salariale de la Universitatea Bucuresti in valoare de 160.000 lei. Deci, doamna Elena Simina Tanasescu este platita de stat (adica de noi) cu circa 450.000 lei pe an, adica 37.500 lei (7.500 euro) pe luna.

6) ATTILA VARGA – judecator al CCR. Domnia sa a incasat in anul 2021 un un salariu total de circa 300.000 lei, precum si o pensie speciala de circa 400.000 lei. Deci, domnul Attila Varga este platit de stat (adica de noi) cu 58.300 lei (11.700 euro) pe luna.

7) LAURA-IULIANA SCÂNTEI – judecator al CCR. A fost numita la CCR in luna Iunie 2022, si va incasa, cel mai probabil, un salariu similar, de circa 300.000 lei pe an, adica doar 25.000 lei (5.000 euro) pe luna.

8. DIMITRIE-BOGDAN LICU – judecator al CCR. A fost numit la CCR in luna Iunie 2022, si va incasa, cel mai probabil, un salariu similar, de circa 300.000 lei pe an, adica doar 25.000 lei (5.000 euro) pe luna.

9) CIOCHINA MIHAELA – judecator al CCR. A fost numita la CCR in luna Iunie 2022, si va incasa, cel mai probabil, un salariu similar, de circa 300.000 lei pe an, adica doar 25.000 lei (5.000 euro) pe luna.

Deci, cei 9 judecatori ai CCR castiga de la stat (din banii nostri) intre 5.000 si 12.500 euro pe luna.

PENTRU CE primesc acesti bani? Misiunea lor principala, pentru care au depus juramantul la investire, este sa vegheze asupra protejarii Constitutiei României si a suprematiei acesteia, si sa verifice cand este sesizata CCR daca legile emise de parlament si de guvern sunt sau nu constitutionale.

CE AU FACUT ACUM: Judecatorii CCR au decis că sesizarea Avocatului Poporului este “neîntemeiata”, iar legea 612 este constitutionala, desi aceasta practic le da liber judecatorilor sa nu mai respecte Constitutia si face ca legea fundamentala sa devina neobligatorie. Prin aceeasi lege, hotararile CCR devin optionale pentru judecatori, deci CCR si-a subminat singura rolul în stat.

Hotararea luata azi de judecatorii CCR reprezinta TRADAREA INTERESULUI NATIONAL si a CONSTITUTIEI ROMÂNIEI, si subminarea statului de drept si a ordinii constitutionale din România, cu consecinte foarte grave la nivel national dar si al cetatenilor de rand.

CE AR TREBUI FACUT: 1) Cei 9 judecatori ar trebui demisi si înlocuiti în procedura de urgenta, de catre Parlament si Presedinte, pentru încalcarea juramantului, a propriilor atributii si a Constitutiei.

2) Cei 9 judecatori tradatori ar trebui deferiti unui tribunal special, care sa îi judece pentru tradarea interesului national, atac la suveranitatea nationala si subminarea statului de drept si a ordinii constitutionale din România.

3) Cei 9 judecatori ar trebui sa fie obligati de justitie sa înapoieze toate salariile si pensiile speciale primite de la stat (adica de la contribuabilii români) în calitate de membri ai CCR, pentru neîndeplinirea atributiilor si responsabilitatilor esentiale, iar cu cele cateva milioane de lei recuperate sa fie ajutate cateva mii de familii de români saraci sa treaca cu bine iarna aceasta.

DAŢI MAI DEPARTE, CA MĂCAR ROMÂNII SĂ CUNOASCĂ CINE SUNT TRĂDĂTORII CARE I-AU VÂNDUT AZI, PE BANII LOR.

Elena Radu Marina-Ioana Alexandru Toni Neacsu Adrian Toni Neacsu Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept JADL – Asociaţia Juriştilor pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor