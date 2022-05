Ca-n „Ali Baba şi cei 40 de hoţi” este şi-n România zilelor noastre. Pe vremurile astea mai rele decât ciuma şi holera la un loc, când doar copiii fuseseră scăpaţi din vederi până când, iată, au fost loviţi de mortalul virus hepatic, numai ca să duduie în plin afacerile de mii de miliarde de dolari sau de euro ale marilor concernuri producătoare de vaccinuri, aşadar pe vremurile astea s-au trezit din vopsitul ouălor, sau număratul lor, fix 40 de parlamentari de la UDMR – O, PSD – O şi PNL – O, şi-au plesnit un hal de iniţiativă legislativă, pe care au şi semnat-o, iniţiativă care va duce la suprafinanţarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) aflată în moarte poli-clinică. Dacă pe vremea preşedintelui-puşcăriaş, Mihail Vlasov, a fost ratată scoaterea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) de la Ministerul Justiţiei şi readucerea acestuia la CCIR, iată că acum mediul antreprenorial se vede în faţa unei alte bătute pe spatele său: un nou şi paralel ONRC. Destul de oficios, dacă nu şi oficial, chiar ! Daraban & Silaghi, preşedintele, respectiv secretarul general al CCIR, au pus de o alchimie în laboratoarele de la Romexpo menită să aducă SISTEMULUI LOR peste 86 de milioane de euro pe an. Cum ? Simplu, au pus de un doi în unu: un ONRC paralel, garnisit cu un soi de „Pagini Aurii”. Doar că astea sunt nu doar pe bani, ci şi obligatorii, folosindu-se de braţul armat al legislativului, numit Parlamentul României.

Printre cei 40 de parlamentari care au semnat iniţiativa legislativă „indusă” de către Mihai Daraban & Ovidiu Silaghi, sunt şi trei parlamentari gălăţeni, care au devenit adversarii mediului antreprenorial. Ei se numesc Viorica Sandu şi Marius Humelnicu (ambii PSD-O şi de-o viaţă bugetofagi), şi un al treilea de la PNL-O căruia nu-i scriem numele de ruşinea lui taică-su.

Daraban a descoperit secretul Caritas: „LUĂM PUŢIN DE LA MULŢI ŞI DĂM MULT LA PUŢINI !”

La sfârşitul lunii februarie 2022, erau active 1.117.619 de firme şi alte 417.949 de Persoane Fizice Autorizate (PFA) şi Întreprinderi Individuale (ÎI). Cum au croşetat-o magnaţii din fruntea CCIR şi au preluat-o ca iniţiativă legislativă cei 40 de parlamentari părtaşi, birul pare o nimica toată. Camera Naţională dimpreună cu Camerele Judeţene (doar ale comerţului şi industriei, că AGRICULTURA a dispărut şi din sigla şi din vederile lor !) vor întocmi un CATALOG în care vor fi înscrişi cei peste 1,5 milioane de agenţi economici. Sistemul lor cameral îşi propune şi să actualizeze anual acest CATALOG, care va fi public. Pentru înscriere, cei în cauză vor plăti nişte sume în lei la cursul BNR din ziua plăţii, după cum urmează : firmele mari – 100 de euro, mijlocii – 75 de euro, mici – 50 de euro, microîntreprinderile – 20 de euro, iar PFA, ÎI şi Familiale – 10 euro. Clar, da? A scăpat cineva neprins în plasa asta a cotizaţiei obligatorii ?! Colegii din presa centrală au făcut o medie şi un calcul şi le-a rezultat un fleac de peste 26 de milioane de euro pe an. Asta doar pentru ONRC-ul paralel. Dar fiindcă avem de-a face cu un „doi în unu”, în iniţiativa legislativă a lui Daraban prin cei 40 de parlamentari, este prevăzută şi o vrăjeală de „Pagini Aurii”, că tot dispăruseră în căcănii. Ei, aici apare o COTIZAŢIE DE PROMOVARE. Este o nimica toată pe an. Pui un salariat şi într-o oră îţi găseşte banii ăştia pe jos. Ce înseamnă, de pildă, pentru Liberty Steel Galaţi o COTIZAŢIE DE PROMOVARE de 100 de euro pe an ?! ; mijlocii – 75 de euro, iar mici – 50 de euro pe an. Că doară n-or vrea acuma şi ceasornicarii, manichiuristele şi frizerii promovare în „Pagini Aurii” pe stil nou. Tot conform calculelor colegilor, s-ar aduna şi din această fentă de chiloţi circa 60 de milioane de euro pe an. Total, un fleac estimat la un 86 de milioane de euro pe an. NET! Ei, acum îmi daţi drepatate cum că Daraban & Silaghi au descoperit secretul CARITAS ?! Simplu: „LUĂM PUŢIN DE LA MULŢI ŞI DĂM MULT LA PUŢINI !”

Şi, atenţie, această instituţie publică de drept privat, în fond un ONG cu scop patrimonial şi lucrativ, se foloseşte, prin legislativ, şi de instituţiile de forţă ale statului tuturor românilor, nu doar al celor care călăresc sistemul cameral. Că cică cine nu face dovada că a cotizat şi că s-a înscris în CATALOGUL FIRMELOR DIN ROMÂNIA, nu îi va fi primit bilanţul la ANAF. Iar amenda ANAF pentru cei care nu depun acest document anual este de 4.500 de lei, adică aproape 1.000 de euro. Şi toţi vor trage la jug ca pentru unul: numită Camera de Comerţ şi Industrie a României şi vor zice: hai să-i plătim dinainte, naibii, ca să scăpăm de ei.

Eu tot sper că această iniţiativă legislativă nu va putea trece prin plenul parlamentului chiar în halul acesta. Şi nu cred că reprezentanţii CONSILIULUI NATIONAL AL PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII vor tăcea, altfel le vor da foc aceiaşi şi mereu aceiaşi cotizanţi, care contribuie cu peste 60% la PIB-ul României.

Vom reveni cu reacţiile celor vizaţi şi, poate, şi cu punctul de vedere al celor trei parlamentari gălăţeni care au semnat iniţiativa legislativă.