SRI-Mintia

În sfîrşit, a venit vremea să vedem ce fel de servicii secrete avem! La fel, a venit vremea să vedem cît de sănătos şi de puternic este celălalt umăr al preşedintelui nostru (nu cel operat), nu prea opintit în sprijinirea ţării sale. Sub ohii mari cît cepele ai cetăţenilor români preocupaţi de politică şi economie, iaca s-a vîndut de lichidator şi Termocentrala de la Mintia. A dat SRI-ul vreo veste? A transmis SIE o informaţie la Cotroceni despre identitatea cumpărătorului? Ştie poporul român cine îl va salva din criza de enrgie? Un material difuzat de Deutsche Welle comunică aceleaşi nelămuriri şocante care ar trebui să-l bulverseze şi pe preşedintele Klaus Iohannis. Iată ce spune Deutsche Welle, nu Cotidianul:

”Termocentrala Mintia, aflată în insolvenţă din noiembrie 2019 şi în conservare din 2021, a fost vândută singurului ofertant: Mass Global Energy Rom, companie înfiinţată special pentru această achiziţie, parte a unui grup din Irak, înregistrat în Insulele Cayman. Termocentrala a fost total oprită la începutul acestui an, după o serie de alte întreruperi generate de lipsa cărbunilor.

Persistă o serie de întrebări şi suspiciuni legate de această vânzare a Termocentralei Mintia cu 91 de milioane de euro, o sumă care reprezintă jumătate din banii investiţi în ultima retehnologizare: de ce, după vânzare, contractul nu a fost făcut public; de ce, dacă statul voia să vândă Mintia, nu a făcut-o în timp ce această termocentrală se afla în funcţiune şi mergea din plin, de ce a fost aşteptat momentul cel mai nefavorabil pentru o astfel de tranzacţie?” (Termocentrala Mintia:cum a murit şi de ce salvarea este secretă)

Cotidianul între articolele de astăzi mai adaugă ceva:

”Valoarea investiţiei Romgaz era de circa 300 milioane euro, din surse proprii, iar termenul de punere în funcţiune a centralei a fost stabilit pentru trimestrul patru al anului 2023. Proiectul Romgaz a fost dosit fără explicaţii, iar afacerea a fost vândută unor investitori arabi contra sumei de 91 milioane de euro. Firma cu sediul central la Amman promite că va injecta în Sistemul Energetic Naţional curent produs cu gaze naturale cumpărate de la Romgaz. Pentru amatorii de speculaţii mai putem adăuga că Romgazul a fost ejectat din afacere cam în aceeaşi perioadă în care preşedintele Klaus Iohannis emitea un decret privind acreditarea domnului George Cristian Maior (ambasador in SUA şi fost şef SRI, n.red.) în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Haşemit al Iordaniei, cu reşedinţa la Amman”.(Cotidianul, Marcel Bot, Afacerea Mintia are toate ingredientele unui şmen de succes)

Cîtă vreme băieţii gîfîie pe urmele noastre, de ce nu le-am amuşina şi noi pe ale dînşilor?

Am dat fuga pe net şi am căutat să vedem ce-i în Irak, la originea firmei care salvează defuncta noastră termocentrală de la Mintia. Şi peste ce am dat? O serie de firme din acelaşi grup, toate situate în Regiunea Kurdistan:

Mass Global Energy (Erbil) Combined Cycle Power Plant – Erbil

Iraq – Kurdistan Region – Erbil

Makhmour Road – Pirdawood

Mass Global Energy (Suleimanya) Combined Cycle Power Plant – Suleimanya

Iraq – Kurdistan Region – Suleimanya

Kirkuk Main Road – Chamchamal

Mass Group Holding Energy (Basmaya) – Basmaya Gas Power Station

Iraq -Baghdad,Kout Main Road -Alwahda District

Mass Global Energy (Duhok) – Duhok Gas Power Station

Iraq – Kurdistan Region – Duhok

Este vorba despre zona controlată de americani. Nu vă putem spune cît de dezvoltat este grupul şi cît de mult contează el în producţia de energie a Irakului. Probabil că rivalizează cu marile companii americane, germane sau englezeşti şi supermanagerii grupului au hotărît să se extindă şi în România. În deşertul irakian nu mai era loc de afaceri. S-au consultat şi cu firma mamă de la Amman care poate fi contactată şi la Mass Energy Holding Group – Amman Office, Mass Jordan Renewable Energy Company – Management

Amman- King Abdullah II Street – in front of Al-Hussein Gardens

Tel: +962 6 5542255/56/57

Mob: +962 79 5816014P.O. Box: 546 Amman 11953 Jordan

Email: info@massgroupholding.com.

Şi au hotărît să ia de pe capul românilor o problemă uriaşă, mai ales că aceştia au investit ca proştii o sumă uriaşă în modernizarea termocentralei şi apoi au închis-o. Nu-i exclus să fi abordat şi ambasada României de la Amman şi să fi primit imediat binecuvîntarea: Haideţi, băieţi!

Ce ne facem cu George Cristian Maior, totdeauna treazul nostru ambasador de la Amman, tocmai sosit după un mandat misterios, de lung şi de inexplicabil în America?

Are cumva un amestec în această achiziţie a celor din Kurdistan? În ce măsură ştie, în ce măsură îi implică pe nişte acţionari americani? În ce măsură, în spatele firmei din Insulele Cayman aflate în relaţie cu firma din Amman, e şi cineva din România?

Cam pe aici trebuie să se învîrtă întrebările şi răspunsurile obligatorii ale serviciilor secrete româneşti şi ale DNA. Dacă nouă, cetăţenilor obişnuţi, ne miroase a afacere murdară, de ce nu le-ar mirosi şi lor şi de ce nu s-ar strădui să ne ofere lămuririle necesare? Nu de alta, dar ne-au îmbătat cu tot soiul de descoperiri fantomatice! Ba, cu un ungur din secuime care a pus ceva într-un coş de gunoi, ba cu un zăltat din Oltenia care voia să lupte în Siria.

Nu cumva, de data aceasta, dau şi peste un om de-al nostru?