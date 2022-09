Un gazetar online a sărit ca broasc-n beton la beregata şefului Direcţiei Generale Anticorupţie Galaţi

Prin acest demers jurnalistic nu îmi propun nici să combat în vreun fel conţinutul articolului prin care sunt criticate anumite metodele de lucru ale lui Cătălin – Petru Leonte, şef al Secţiei 5 din Poliţia Locală, nici să îl apăr pe Doru Leonte, şeful Direcţiei Generale Anticorupţie Galaţi (DGA), care se poate apăra singur, dacă va considera necesar, singura acuzaţie corectă care i se aduce în publicaţia cu pricina find aceea că Petru-Cătălin Leonte îi este frate !

Ca organ de presă şi ca redactor şef al acestuia, am fost mereu acreditat pe lângă DGA Galaţi, deci ştiu în amănunt, cumva, activitatea acestei structuri anticorupţie. Oamenii de aici chiar au avut curajul să se ia la trântă cu corupţii din tote sistemele de putere politică şi administrativă, dar şi cu cei cărora banii şi spatele le dau putere.

Deci, Cătălin Leonte este şeful Secţiei 1 din Poliţia Locală, care are sediul în locul unde a funcţionat DNA-ST Galaţi, adică în partea de sud a clădirii Administraţiei Pieţelor Agroalimentare din Piaţa Centrală a oraşului. Se pare că ne-muncitorii poliţişti locali din această Secţie s-au dedat la bocit că prea sunt puşi la muncă pe canicula asta, fostă şi parcă şi viitoare…Iară ei „este” sensibiloşi şi se pot opări uşor în zonele inghinale pudrate în grabă…Că cică li se dă plan de sancţiuni, că şeful „are spate” şi îşi permite să îi bage în comisia de disciplină din cauză că nu-şi fac treaba. Păi eu văz că şeful de la Secţia 5 a Poliţiei Locale este un blajin. Că eu vă tot văd buzunărindu-i de documente doar pe tarabagii, şi nu amendându-i pe jmecherii şi şmenarii care parchează unde „vrea” muşchiul lor, nu pe minoritarii de ale căror fuste şi pălării nu poţi circula pe trotuarul din faţa halelor „Casa Bunului” şi de vizavi, şi care fac adevărate covoare de coji de seminţe, nu pe cei cu cefe late care fixează în fiecare zori de zi (când voi visaţi măriri de salarii şi sporuri) MERCURIALUL, iar pe cei care nu se supun, nu are cine să îi protejeze, aşa că sunt nevoiţi să le vândă pe nimic toată marfa celor din mafia pieţelor, ori zboară cu tot cu ea. Ei, asta nu aţi făcut, nu faceţi şi nu veţi face, băi, alde puţă de arici, care le ciuguliţi din palmă acestor mafioţi ai pieţelor agroalimentare. Dar, să revenim, că m-am aprins.

Aşadar, Doru Leonte nu a fost niciodată pe la executări silite, ci din 1999, a fost şeful Direcţiei de Taxe şi Impozite a Primăriei Municipiului Galaţi. Dar cine nu a avut proprietăţi în acele vremi şi probleme cu ele, nu are de unde şti. Apoi, acum 18 ani, a intrat ca ofiţer în stucturile Ministerului de Interne, în cadrul poliţiei economice a IPJ Galaţi. Odată cu înfiinţarea direcţiilor generale anticorupţie, a fost transferat în această structură unde este şef. Fratele său a fost jurist-consult la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi (DSVSA).

De aici, când a consimţit că vrea să devină funcţionar public, a ales să plece la Poliţia Locală, unde a ajuns să fie promovat ca şef al Secţiei 5, fiind singurul şef de secţie de poliţie cu studii juridice. Aşa că fratele lui, Doru Leonte, din poziţia de şef al DGA Galaţi, nu avea de ce să îi bage pile pe la directorii Poliţiei Locale, deoarece la DSVSA nu stătea în apă…ci pe…altceva la fel de comestibil, dar solid !

De fapt, structural, Doru Leonte este din alt aluat. Şi nu îl văd trăgând cartuşe, chiar când e vorba de frate-su, când îţi pui în cârcă lupta cu mafia puterii politico-administrative şi a banului. Iată că atunci când a prins firul cu delapidarea de la Comisiile de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii şi alte Asigurări Sociale, ale căror cadre medicale au produs o gaură de circa un milion de euro, prin false dosare de pensionare pe caz de boală, a mers până la capăt. Persoanele implicate au încercat să îl corupă, că aveau de unde, dar el a cerut procurorului arestarea acestora şi trimiterea în judecată. La fel s-a întâmplat şi în cazul celor nouă poliţişti corupţi de la Poliţia Rutieră Galaţi şi Tecuci. Cei nouă nu au avut pe cine mitui, aşa că au fost arestaţi şi condamnaţi de către instanţă, în dosarul cunoscut ca „mafia permiselor”.

Sunt doar căteva cazuri spectaculoase, ca să nu scriem despre cele din sistemul sanitar public, unde au fost reţineri şi arestări spectaculoase, firul anticorupţiei nerupându-se vreodată la DGA şi la Doru Leonte, ci mai pe la … parchete şi instanţe.

Concluzia este observabilă cu ochiul liber, mai ales în Piaţa Centrală, precum şi în toate pieţele agroalimentare, unde fără-de-legea şi dez-ordinea sunt păzite cu gingăşie de către neprihăniţii cu pulan.