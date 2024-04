Am avut dreptate?

OPȚIUNI și… SERIOZITATE!

Nu mă pricep la politică în general, iar la politică externă nici atât, dar dincolo de nepriceperea mea, vrem nu vrem, se aud pașii trupelor ruse spre Kiev! Rusia Kieveană era o realitate a lumii de început pentru formarea statului Rus și nu am căderea să mă amestec prea mult în acest subiect. Știu însă, că facem parte dintr-o Alianță NATO, știu că avem alături de noi și prietenia unui important partener strategic, numit SUA, și mai știu că, indiferent ce se poate întâmpla la un moment dat, obligațiile pe care ți le asumi ca Stat, într-o Alianță, sunt extrem de importante, țin de poziția ta ca subiect de drept internațional, subiect ce ți-ai asumat drepturi și obligații pe care trebuie să le respecți! Este adevărat că Ucraina a „găsit” între granițele sale și o imensă bucată de pământ românesc, dar românesc de la facerea lumii, o bucată de pământ românesc furată de ruși înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, pe care, cu multă îndrăzneală și destulă nerușinare n-a catadicsit să ne-o restituie… Am făcut parte din prima delegație parlamentară ce s-a deplasat la Kiev, după Revoluție, și știu care a fost poziția domnului președinte Kucima( parcă așa îl chema), atunci când, șeful delegației noastre, domnul Năstase a adus în discuție problema Bucovinei… Sub acest aspect, n-am ce să discut cu Ucraina și n-am nici cel mai mic motiv să-mi arăt sprijinul pentru un Stat care se face că nu știe cum a „aterizat” Bucovina între granițele sale… Problema zilei, însă, este alta! Noi suntem obligați prin tratate internaționale solide să fim alături de NATO, U.E. și America, chiar dacă, personal nu-mi place poziția Ucrainei față de teritoriul românesc al Bucovinei… Relațiile internaționale nu se construiesc ușor și nici nu se consolidează ușor! N-ai cum să stai cu fundul în zona occidentului și cu vârful nasului în poala domnului Putin… Așa ceva nu se face, iar cel mai bun exemplu, că așa ceva nu se face, dacă vrei să fii un partener respectat în relațiile internaționale, atunci ești obligat să rămâi în mariajul construit prin acte și documente cu forța specifică dreptului internațional! PNȚCD are de partea sa o Școală politică bazată pe respectul și demnitatea asumării actului semnat cu partenerii internaționali, știe mai bine decât orice altă forță politică existentă azi pe scena politicii noastre interne, care îi sunt obligațiile față de partenerii externi, știe bine specificul politicii rusești de expansiune prin orice „metodă” și nu poate să uite nici PACTUL Ribbentrop-Molotov, nici furtul tezaurului din perioada Primului Război Mondial, nici alte stări tensionate prin care i s-a impus României regimul de dictatură bolșevică de după ultimul Război Mondial… Poziția afirmată de Președintele PNȚCD este una de normalitate, este poziția responsabilă a unui șef de Partid politic responsabil pentru păstrarea unor relații internaționale în care România să poată fi protejată, și nu distrusă… Să dăm dovadă de parteneri credibili, serioși, devotați unui interes comun, apărători ai unor libertăți cu greu câștigate după actul Revoluției din 89 și să vorbim limba partenerilor noștri din NATO, din U.E. și, mai ales, să rămânem alături de America, dacă vrem să fim respectați de lumea bună…