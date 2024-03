Prima alianță politică sub imperiul doctrinei creștine…

Globaliștii vor înnebuni! Se aliază politic, pentru prima dată în istoria postdecembristă NORMALITATEA cu MODERNITATEA! Strălucita Școală politică MANISTĂ, bazată pe MORALA creștină își dă mâna cu reprezentanții de vârf ai zilei în zona dezvoltării economice!

Această ALIANȚĂ are toate motivele să surpe falsa construcție globalistă a prezentului, să impună revenirea la dezvoltarea economică sănătoasă a României prin folosirea propriilor sale bogății naturale, prin folosirea cu maximă eficiență a forței de muncă înalt calificate din țara noastră.

Refacerea suveranității poporului român asupra vieții noastre statale, cu toate implicațiile sale în zona economică, socială și politică, reprezintă temelia de credință a României Puternice!

Aduse împreună, tradiția unor politici biruitoare, politici așezate sub directa îndrumare a Bunului Dumnezeu, politici ce ne-au construit ROMÂNIA MARE, cu mediul academic, motorul dezvoltării noastre economice, această Alianță are toate șansele să scoată România de sub exploatarea nemiloasă a celor ce reprezintă la Bruxelles interesele nesăbuite ale globaliștilor…

PNȚCD +PRP=ROMANIA PUTERNICĂ!