Azi a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local ȋn care a fost aprobat bugetul muncipiului Galaţi.

Un proiect de buget slab, care poartă aceleaşi tare structurale binecunoscute, dovadă a incapacităţii administraţiei actuale de a rezolva sau a remedia ceva ȋn profunzime.

Credem că nu sunt doar erori punctuale, ci o lipsă totală de viziune şi gândire strategică.

În primul rând, 80% din investiții provin din fonduri europene, iar asta creează o vulnerabilitate cronică: orice întârziere a fondurilor blochează proiectele, prelungește șantierele și afectează direct locuitorii și afacerile, iar Primăria nu are o strategie de finanțare pe surse proprii, singura pârghie folosită fiind creșterea taxelor și impozitelor pentru voi.

Nu, nu suntem ȋmpotriva finanţărilor europene, dimpotrivă. Ne ȋntrebăm doar ce se va ȋntâmpla când robinetele UE inevitabil se vor ȋnchide.

În privința investițiilor, trebuie să spunem clar: investiţiile sunt doar ȋn infrastructură, nici o idee serioasă despre generarea locală de bani prin politici inteligente ţintite către mediul de afaceri, care trebuie implicat în comunitate, nu doar jupuit prin taxe şi impozite.

În acest moment, sub 1% din buget este destinat acțiunilor care atrag afaceri sau generează venituri pentru viitor, ceea ce înseamnă că orașul nu crește – doar se menține.

Pentru a completa tabloul, între 2020 și 2024 cheltuielile cu personalul au crescut constant, deși populația municipiului scade. Aceasta nu e normalitate economică ci pur și simplu ineficiență administrativă fără măsuri concrete de corecție. Proiectul de buget a fost aprobat cu majoritate PSD.

PACT pentru Galaţi propune şi susţine o planificare bugetară bazată pe viziune şi strategie, nu doar pe artificii de menţinere a unui status quo dezolant. O administrație mai eficientă, cu costuri adaptate realității, investiții care generează venituri și o strategie pe termen lung, nu doar improvizații anuale.

Consilierii PACT pentru Galați au fost singurii care au votat împotrivă.