Doctorul Tatu a fost încarcerat abuziv 24 de ore în arestul IPJ Galaţi !

Prin desele petiţii pe care dr. Adrian Tatu le expediază prin e-mail către mai toate instituţiile statului, îţi crează impresia că este în război cu toată lumea, că e un reclamagiu care aglomerează cu petiţiile sale instituţiile de forţă ale statului şi instanţele de judecată.

De această dată, însă, el are dreptate. Şi veţi constata singuri asta după ce veţi citi răspunsurile pe care i l-au dat procurorul de caz din Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti şi conducerea IPJ Galaţi.

Prin plângerea sa, transmisă şi către ediţia online a http://www.impact-est.ro, precum şi IGPR, dar şi Ministerului de Interne, medicul de familie Adrian Tatu reclamă faptul că este persecutat de către „Clanul Hamza” din Iveşti, care a pus stăpânire şi pe Secţia 3 de Poliţie Rurală Lieşti, care are arondată şi comuna Iveşti, Secţie arondată, la rândul ei, Poliţiei Municipiului Galaţi.

El se consideră hărţuit de către poliţistul Hamza, fiul fostului vicepreşedinte al CJ Galaţi din partea pesede, funcţie din care s-a afirmat prin nimic. De aia pesede a şi ratat alegerile de primar al Iveştiului, din iunie 2020, fiind învins la scor de către valorosul Maricel Gheoca, om cu reale calităţi de edil.

Dr. Tatu mai spune că a fost reţinut abuziv în data de 15.02.2023 de către subalternii comisarului de poliţie Ionel Gurguiatu Benescu, şeful Secţiei 3 de Poliţie Rurală Lieşti, şi încarcerat pentru 24 de ore în Arestul IPJ Galaţi, fără acordul procurorului de caz. Şi veţi vedea în facsimilul pe care vi-l prezentăm, semnat de procurorul în cauză, că acesta nu avea cum să-şi exprime un astfel de acord, atâta timp cât măsura reţinerii permisului de conducere pentru 90 de zile, pe numele lui Adrian Tatu, era suspendată până la soluţionarea contestaţiei de către instanţa de judecată competentă. De altfel, poliţieni de genul odraslei lui Cornel Hamza, sunt obişnuiţi să dormiteze la umbra boltei de viţă-de-vie de la sediul Secţiei, marcat ca fiind o instituţie serioasă chiar prin intrarea cu acoperiş din tablă zincată, înacadrabil perfect „arhitecturii” chicioase a zonei. De acolo, purtătorii de pulan sar odihniţi la gâtul cui primesc comandă

Vă dăm prilejul să citiţi şi răspunsul dat şi semnat de către comandanţii IPJ Galaţi, în acest caz, conducere care nu a dispus o anchetă serioasă a faptelor comise de poliţienii Hamza & Co., care dintr-un exces de zel rural, l-au încarcerat pe „recalcitrantul” dr. Adrian Tatu.

Mă, dar dacă pentru cele 24 de ore petrecute în cel mai aglomerat arest din regiune, A. Tatu face o plângere la CEDO, achitaţi voi despăgubirile pe care statul român le-ar putea plăti ? Sau ştiţi bine că statul acesta ticăloşit, care ne călăreşte, nu se va îndrepta vreodată împotriva vinovaţilor pentru a-şi recupera banii tuturor, pe care îi risipeşte cu de-alde voi.

Catre POSTUL DE POLITIE COMUNA IVESTI JUD.GALATI si IPJ GALATI

Va rugam sa imi transmiteti Numele agentului de politie care in data de 15.02.2023 orele 11.20 era in Misiune si m-a oprit din trafic in Comuna Ivesti strada Blajerii de Sus in dreptul imobilului cu nr.4 in timp ce ma deplasam in interes de serviciu cu auto Duster B-333-MRI de la Cabinetul medical Grivita la cabinetul medical Ivesti; cand l-am intrebat pe acest politist care este motivul pentru care m-a oprit,el mi-a mentionat ca l-a sunat doamna agent de Politie MIHAELA(MIHAELA POPA)de la Postul de Politie comuna Grivita pentru a ma astepta si a ma opri pentru o verificare planificata(de fapt, asa cum a mentionat, in prezenta mea si a avocatului meu, Politistul judiciar Andrei Viorel Claudiu de la sectia 3 Politie Liesti cu informarea sefului sectiei,mi-a fost organizat un flagrant).

Am nevoie sa aflu numele acestui politist pentru a-i face plangere la MAI si a fi chemat in Judecata alaturi de alte parti implicate in evenimentele extrem de grave din acea zi.

